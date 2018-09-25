 У нас есть "хорошая информация" о российских военных на Донбассе, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Эхо Москвы".

"У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники", - рассказал он.

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В то же время он отметил, что США делали таким же образом в других местах, где использовали подрядчиков в качестве дополнения к военным операциям США.

"Осуществляется непосредственное российское командование и управление через цепочку командования, включающую регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия", - отметил Волкер.

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