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 У нас есть "хорошая информация" о российских военных на Донбассе, - Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты располагают информацией о российской армии на территории Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Эхо Москвы".

"У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники", - рассказал он.

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В то же время он отметил, что США делали таким же образом в других местах, где использовали подрядчиков в качестве дополнения к военным операциям США.

"Осуществляется непосредственное российское командование и управление через цепочку командования, включающую регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия", - отметил Волкер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087873
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
самая лучшая информация это большое количество дохлой русни.
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Когда закончится эта война - откроется очень много разной информации! Уверен, мы будет еще ошарашены тем кол-вом трупов московских солдат, которых их родина-уродина, закопала на территории Украины
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Оккупанты наградили украинскую военную предательницу: в сети рассказали ее историю
Сьогодні о 01:13•Апостроф
Бывшая подполковник украинской милиции, Ольга Качура, которая в 2014 году перешла на сторону сепаратистов и стала командиром подразделения реактивной артиллерии, рассказала о том, как боевики наносили на свою технику украинские знаки различия и совершали провокационные обстрелы. Об этом на своей странице в Facebook пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Ольга Качура, под позывным "Корса", является командиром реактивного дивизиона 3 омсбр 1 АК ДНР и систематически обстреливает подразделения ВСУ. В одном из опубликованных в сети видео, она признается, что в 2014 совершала провокационные обстрелы украинских войск, под видом самих же "украинских войск". Боевики наносили на свою технику белые полосы и вешали украинские флаги. В таком виде батарея заходила на неоккупированную территорию и вела огонь оттуда. "Но по моему мнению, именно тогда и скорее всего, подразделения боевиков в то время не стреляли по украинским военным, а все мы помним о постоянных обстрелах мирного населения Донбасса. Скорее всего российское командование и предоставило именно такой приказ местным бандитам. А потом российские журналисты делали хорошую картинку для ватных каналов и своих поклонников, о якобы обстрелах украинскими военными мирных жителей Донбасса. Делали информационные вбросы по "карателям" и "фашистам"... Стоит отметить, что боевики хорошо знали куда ведут огонь и какого эффекта стремятся достичь: тотальный хаос и предвзятое отношение местного населения к военным ВСУ", - пишет Штефан. Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают о десятках единиц танков и крупнокалиберной артиллерии боевиков, которые покинули свои места постоянной дислокации в оккупированных районах Донбасса.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2018-09-25/okkupantyi-nagradili-ukrainskuyu-voennuyu-predatelnitsu-v-seti-rasskazali-ee-istoriyu/141630
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Российская армия на территории Донбаса.Но! и мы подобное делали.Это к чему?
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к тому, что они прекрасно ознакомлены со схемой, когда используется "частная армия"! и прекрасно понимают, от кого идут деньги и кто отдаёт приказы
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Да нет.
Это к тому что вы такие плохие,но и мы не очень хорошие.
Ребята,а давайте жить дружно?
Это в переводе с дипломатического языка.
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Звучит как оправдание рашки вообще-то...Прям явка с повинной.
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ты о хуйле?
так мы не знаем сколько у карликового педофильного пигмея клонов.
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Я так понимаю что это прозрачный намёк на то что США известны поименно преступники командующие армией орков вплоть до сержантского состава. 😄
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ нас есть "хорошая информация" о российских военных на Донбассе, - Волкер
 
 
 
 
 
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