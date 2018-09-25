 У нас есть "хорошая информация" о российских военных на Донбассе, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Эхо Москвы".
"У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники", - рассказал он.
В то же время он отметил, что США делали таким же образом в других местах, где использовали подрядчиков в качестве дополнения к военным операциям США.
"Осуществляется непосредственное российское командование и управление через цепочку командования, включающую регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия", - отметил Волкер.
Сьогодні о 01:13•Апостроф
Бывшая подполковник украинской милиции, Ольга Качура, которая в 2014 году перешла на сторону сепаратистов и стала командиром подразделения реактивной артиллерии, рассказала о том, как боевики наносили на свою технику украинские знаки различия и совершали провокационные обстрелы. Об этом на своей странице в Facebook пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Ольга Качура, под позывным "Корса", является командиром реактивного дивизиона 3 омсбр 1 АК ДНР и систематически обстреливает подразделения ВСУ. В одном из опубликованных в сети видео, она признается, что в 2014 совершала провокационные обстрелы украинских войск, под видом самих же "украинских войск". Боевики наносили на свою технику белые полосы и вешали украинские флаги. В таком виде батарея заходила на неоккупированную территорию и вела огонь оттуда. "Но по моему мнению, именно тогда и скорее всего, подразделения боевиков в то время не стреляли по украинским военным, а все мы помним о постоянных обстрелах мирного населения Донбасса. Скорее всего российское командование и предоставило именно такой приказ местным бандитам. А потом российские журналисты делали хорошую картинку для ватных каналов и своих поклонников, о якобы обстрелах украинскими военными мирных жителей Донбасса. Делали информационные вбросы по "карателям" и "фашистам"... Стоит отметить, что боевики хорошо знали куда ведут огонь и какого эффекта стремятся достичь: тотальный хаос и предвзятое отношение местного населения к военным ВСУ", - пишет Штефан. Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают о десятках единиц танков и крупнокалиберной артиллерии боевиков, которые покинули свои места постоянной дислокации в оккупированных районах Донбасса.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2018-09-25/okkupantyi-nagradili-ukrainskuyu-voennuyu-predatelnitsu-v-seti-rasskazali-ee-istoriyu/141630
Это к тому что вы такие плохие,но и мы не очень хорошие.
Ребята,а давайте жить дружно?
Это в переводе с дипломатического языка.
так мы не знаем сколько у карликового педофильного пигмея клонов.