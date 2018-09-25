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Все про:Норвегия (348) шпионаж (716) Совфед России (10)

 Российский шпион в Норвегии оказался советником аппарата Совфеда

В МИД России был вызван посол Норвегии в РФ Руне Ресаланда, где ему объявили протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и арестом российского гражданина Михаила Бочкарева по обвинению в разведывательной деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Было подчеркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А. Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре, который проходил в норвежском парламенте", - говорится в заявлении.

"Такие шаги не останутся без последствий", - добавили в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Норвегии поймали российского шпиона: перед задержанием он посетил семинар по вопросам цифровых технологий в норвежском парламенте

Источник: https://censor.net.ua/n3087871
 
 
 Топ комментарии
 
"Такие шаги не останутся без последствий", - добавили в Москве.
Вот, у меня вопрос: ну сколько можно пугать ежа голым задом?
Ну, что может сделать рашка члену НАТО - богатейшей стране, где богатства государства идут на социальное развитие? Запретят норвежским бизнесменам покупать Жигули? Запретят расчёты в рублях? Ну только смех от их угроз...
Ну, разве что, могут кого-то травануть новичком - вот это, пожалуйста...
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Вот это отмазку придумали кагэбисты. Совсем чокнутые там работать начали😀
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Вот это отмазку придумали кагэбисты. Совсем чокнутые там работать начали😀
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"Такие шаги не останутся без последствий для Воронежа".
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Власне, а ті, що запрошували, не могли б пильніше добирати людей? Якщо не можуть, то нехай взагалі кацапню не запрошують як прокажених. А якщо запросили? То тепер їжте.
Норвегія. Після прочитання похвилинного звіту про події з Брейвіком я зробив висновок, що кацапи, якби захотіли, то пройшли б цю країну зі швидкістю автомобіля Урал-4320.
Цей інциндент (зі шпигуном) лише утвердив мене в своїх висновках.
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"Было подчеркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А. Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинареИсточник: https://censor.net.ua/n3087871

...................
нащо взагалі людожерів до цивілізованого світу запрошувати.
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"Такие шаги не останутся без последствий", - добавили в Москве.
Вот, у меня вопрос: ну сколько можно пугать ежа голым задом?
Ну, что может сделать рашка члену НАТО - богатейшей стране, где богатства государства идут на социальное развитие? Запретят норвежским бизнесменам покупать Жигули? Запретят расчёты в рублях? Ну только смех от их угроз...
Ну, разве что, могут кого-то травануть новичком - вот это, пожалуйста...
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Росіяни завжди використовували таких для своїх шпигунських цілей. Треба просити норвежців обміняти його на Сєнцова.
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Европейский центр парламентских исследований- во как кацапы придумали в выборы стран влазить
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Шо, вже професійні шпигуни скінчилися? От же ж мразота. Посадили би його на років 20-ть, можливо б порозумнішали москалі трохи☹️
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Москалі за сотні років не порозумнішали, як була нагла, тупа сволота, так і лишилася нагла, тупа сволота, тільки з ядерною гранатою в кішені. А ти про 20 років кажеш, та де там..
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Задержанный в Осло россиянин Михаил Бочкарев работает ИТ-советником в Совете Федерации, в частности, отвечает за работу сайта верхней палаты парламента По данным источников, Бочкарев находился в Норвегии в командировке, причем он ездил туда по делам не впервые.(Медуза)

Администратор сайта регулярно ездящий в Норвегию...Том шо регулярно семинары проходят? Или "Солсберецким шпилем" любоваться ездил ? Російський шпигун у Норвегії виявився радником апарату Ради Федерації - Цензор.НЕТ 3812
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Просто обалдеть) Да кто вам теперь поверит,после Крыма,Донбасса, где *ихтамнетов нет*, МН17, который вы *не сбивали*! После Солсбери истрия с двумя любителями шпилей и тд! Мерзавцы,подонки и оборзевшие,тупорылые кацапы, превратились на весь мир в позорников, убийц!
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_Геймания с меркелихой верят. Францея. Австрея. Венгрея и сербея. Трамп верит. Израиль верит. Дохуя, в общем, уродов!
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у кацапов последствия заканчиваться начинают. на всех уже не хватает.
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скрізь тіко сруруцький дух-вонь від іхніх трупів-живих та ще трохи живих
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский шпион в Норвегии оказался советником аппарата Совфеда
 
 
 
 
 
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