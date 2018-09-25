 Российский шпион в Норвегии оказался советником аппарата Совфеда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
"Было подчеркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А. Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре, который проходил в норвежском парламенте", - говорится в заявлении.
"Такие шаги не останутся без последствий", - добавили в Москве.
Норвегія. Після прочитання похвилинного звіту про події з Брейвіком я зробив висновок, що кацапи, якби захотіли, то пройшли б цю країну зі швидкістю автомобіля Урал-4320.
Цей інциндент (зі шпигуном) лише утвердив мене в своїх висновках.
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нащо взагалі людожерів до цивілізованого світу запрошувати.
Вот, у меня вопрос: ну сколько можно пугать ежа голым задом?
Ну, что может сделать рашка члену НАТО - богатейшей стране, где богатства государства идут на социальное развитие? Запретят норвежским бизнесменам покупать Жигули? Запретят расчёты в рублях? Ну только смех от их угроз...
Ну, разве что, могут кого-то травануть новичком - вот это, пожалуйста...
Администратор сайта регулярно ездящий в Норвегию...Том шо регулярно семинары проходят? Или "Солсберецким шпилем" любоваться ездил ?