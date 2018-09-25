 Арестованный в Норвегии российский шпион оказался советником аппарата Совфеда РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Было подчеркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А. Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре, который проходил в норвежском парламенте", - говорится в заявлении.

"Такие шаги не останутся без последствий", - добавили в Москве.

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