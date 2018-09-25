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Все про:Норвегия (348) шпионаж (715) Совфед России (10)

 Арестованный в Норвегии российский шпион оказался советником аппарата Совфеда РФ

В МИД России был вызван посол Норвегии в РФ Руне Ресаланда, где ему объявили протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и арестом российского гражданина Михаила Бочкарева по обвинению в разведывательной деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Было подчеркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А. Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре, который проходил в норвежском парламенте", - говорится в заявлении.

"Такие шаги не останутся без последствий", - добавили в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Норвегии поймали российского шпиона: перед задержанием он посетил семинар по вопросам цифровых технологий в норвежском парламенте

Источник: https://censor.net.ua/n3087871
 
   
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Вот это отмазку придумали кагэбисты. Совсем чокнутые там работать начали😀
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"Было подчеркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А. Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинареИсточник: https://censor.net.ua/n3087871

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нащо взагалі людожерів до цивілізованого світу запрошувати.
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"Такие шаги не останутся без последствий", - добавили в Москве.
Вот, у меня вопрос: ну сколько можно пугать ежа голым задом?
Ну, что может сделать рашка члену НАТО - богатейшей стране, где богатства государства идут на социальное развитие? Запретят норвежским бизнесменам покупать Жигули? Запретят расчёты в рублях? Ну только смех от их угроз...
Ну, разве что, могут кого-то травануть новичком - вот это, пожалуйста...
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Росіяни завжди використовували таких для своїх шпигунських цілей. Треба просити норвежців обміняти його на Сєнцова.
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Европейский центр парламентских исследований- во как кацапы придумали в выборы стран влазить
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Шо, вже професійні шпигуни скінчилися? От же ж мразота. Посадили би його на років 20-ть, можливо б порозумнішали москалі трохи☹️
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАрестованный в Норвегии российский шпион оказался советником аппарата Совфеда РФ
 
 
 
 
 
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