 Подозреваемый в совершении ДТП сбежал из львовской больницы, где его охраняли правоохранители, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что 24 сентября во Львове столкнулись автомобили ВМW–530 и Mercedes-Benz Ser. Один из пассажиров BMW погиб на месте, второй госпитализирован. Водителя этого авто задержали на месте, но так как ему понадобилась помощь врачей, его доставили в больницу.

"Впоследствии фигуранту, который находился под охраной сотрудников полиции, при содействии посторонних лиц удалось бежать. При этом правоохранителям злоумышленники нанесли телесные повреждения", – заявили в прокуратуре.

Открыты уголовные производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст. 393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса.

Кроме этого, по факту возможной служебной халатности полицейских открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса. Сбежавшего мужчину объявили в розыск.

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