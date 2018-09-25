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 Подозреваемый в совершении ДТП сбежал из львовской больницы, где его охраняли правоохранители, - прокуратура

Во время побега из больницы подозреваемого в совершении ДТП во Львове его сообщники нанесли полицейским телесные повреждения. Мужчину объявили в розыск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что 24 сентября во Львове столкнулись автомобили ВМW–530 и Mercedes-Benz Ser. Один из пассажиров BMW погиб на месте, второй госпитализирован. Водителя этого авто задержали на месте, но так как ему понадобилась помощь врачей, его доставили в больницу.

"Впоследствии фигуранту, который находился под охраной сотрудников полиции, при содействии посторонних лиц удалось бежать. При этом правоохранителям злоумышленники нанесли телесные повреждения", – заявили в прокуратуре.

Открыты уголовные производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст. 393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса.

Кроме этого, по факту возможной служебной халатности полицейских открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса. Сбежавшего мужчину объявили в розыск. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3087870
 
 
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да уж. это не бабулек в подземном переходе оббирать с новым рюкзачком. тут блеяние нова полиция - очьень важьно не прокатывает.
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Гопники отмудохали клоунов, это называется... Чтоб читателям понятнее было, о чём речь в статье идёт.
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Вот ето правоохранительные органы. Мало того что упустили преступника так еще кто то их отпиzдил что сами не знают кто.
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"его сообщники нанесли полицейским телесные повреждения
Источник: https://censor.net.ua/n3087870"

И сколько полицейских необходимо держать возле каждого подозреваемого в больнице?
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Мабуть трьох, бо пляшка горілки одна.
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А мусора что забыли , что у них пистолетики есть?
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Интересно, сколько он охраняемым сотрудникам полиции забашлял, чтобы помогли сбежать.
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Все как и прежде , штуцер на рыло менту .
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Кто шагает дружно в ряд?
Мвдешньій наш отряд!
Слабьіе, пьяньіе,
Лопухи безмозгльіе.
Ты шагай, не отставай,
Громко песню запевай:

Много песен о шахтерах было сложено,
Много песен о монтажниках-высотниках.
А про нашу про украинскую полицию
Кроме этой песни верной ни одной...
Когда Баба-Яга была девоЧКой,
Чудо-Юдо еще было маленьким,
Змей-Горыныч был птенчиком немощным,
Царь Кащей был мммальчиком-паинькой...
На болоте что у озера Тихого,
Народился на заре добрый молодец,
У Адама и инспектора Тихона,
И прозвали его Васька-омоновец.
Баиньки-д-баиньки, дурак.
Не спи, мой маленький.
Постучится мусорок,
Скажет: "Я от Авакова".
А ты добрый и счастливый
И не свяжешь слова.
И затащит в воронок
Страшный, злой и кровожадный,
Скажет: "Вот тебе за сырок,
Вот за "Перекресток"...
Он лишил Ягу невинности девичьей,

Он Горынычу срубил буйны головы,
Он Иванушку повесил на фенечках,
И смотрел, как его кушают вороны.
А Кащею он яичко иголками
Истыкал, а после вовсе кастрировал.
А потом яйцо засовывал в уточку,
А ее потом засовывал в зайчика.
Баиньки-д-баиньки, дурак.
Не спи, мой маленький.
Постучится мусорок,
Скажет: "Я от Авакяна".
А ты добрый и счастливый,
И немножко пьяный...
И затащит в воронок
Страшный, злой и кровожадный,
Скажет: "Вот тебе за сырок,
Вот за глюки-буги"... И за "Лиру".
Много песен о шахтерах было сложено,
Много песен о монтажниках-высотниках.
А про нашу, про украинскую полицию,
Песен нету и не надо их совсем!
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А всьо потому шо носки у них дешеві. У наєбушників по триста, так у тих ніхто не тікає. Значить треба і мєнтам купить носки по триста
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Якщо по триста на рило, то впадуть одразу і не будуть нюхати на закусь шкарпетки😊
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в совершении ДТП сбежал из львовской больницы, где его охраняли правоохранители, - прокуратура
 
 
 
 
 
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