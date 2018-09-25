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 Украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" завершили переход из Черного в Азовское море

Украинские военные корабли поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" достигли порта Мариуполя Донецкой области и завершили переход из Черного в Азовское море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

В сообщении отмечается: "Донбасс" и "Корец" уже в Мариуполе! 

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" пришли в Мариуполь, вместе с ними пришло два малых бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Время прибытия - 24 сентября 20:10

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Украинские военные корабли Донбасс и Корец завершили переход из Черного в Азовское море 01

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3087869
 
   
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Полтора суток 130 км. от Керченского пролива до Бердянска. Скорость впечатляет...
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Они пришли таки не в Бердянск! А к нам, в Мариуполь, что в разы логичней, я об этом сегодня отписывался. Ну... шо тут сказать: жду ещё 4 катера типа "Гюрза-М". И никак не менее. Гыг, "Кентавра" оставляю вам, одесситам. Пользуйтесь. Без обид. Они нам тут реально- нужнее.
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До Мариуполя где-то все 200, но всё равно, скорость впечатляет...
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Заявляю ответственно: переход Керчь-Мариуполь составляет 11 часов, при скорости 10,5 узлов. Итого: около 120 морских миль. Скорее всего- на рейде постояли, чуток. Иначе- это не скорость...
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Пока об этом не сообщит САМ лично, новость и не новость вовсе
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Спасибо за это семье Порошенко , Вилкулу , Медвейчуку , Кеернесу и Новинскому . Вы ведете Украину в будущее . . Украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" завершили переход из Черного в Азовское море - Цензор.НЕТ 4690
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Обычно когда буксир чего-то тащит, то так и говорят буксир чего-то привёл, а не оба пришли.
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А кто сказал, что "Донбасс" приволокли на буксире? Откуда такие данные?
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В Ютюбе смотрел. Но если скажете, что нет - Вам как очевидцу охотно поверю.
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