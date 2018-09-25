 Украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" завершили переход из Черного в Азовское море

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

В сообщении отмечается: "Донбасс" и "Корец" уже в Мариуполе!

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" пришли в Мариуполь, вместе с ними пришло два малых бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Время прибытия - 24 сентября 20:10

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Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.