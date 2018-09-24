 Навального опять арестовали, на этот раз на 20 суток. Оппозиционер считает, что так против него готовят уголовное дело

Суд в Москве арестовал оппозиционного российского политика Алексея Навального на 20 суток, признав виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Би-би-си".

Поводом для обвинений стали ролик от 7 августа, а также твит и эфир программы Навального от 24 августа, где политик призывал участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста 9 сентября.

По словам Навального, в материалах дела было указано, что из-за него на акции в Москве "были мешки со строительным мусором, кидали камни в патрульную машину и пострадали два сотрудника правоохранительных органов".

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Навальный считает, что новое административное дело фабрикуется против него, чтобы в дальнейшем возбудить уголовное производство по статье 212.1.

"Статья Ильдара Дадина. Впоследствии суд признал, что нельзя возбуждать дела, если нет последствий с ущербом и вредом. Именно поэтому вы стряпаете в отношении меня третье административное дело за полгода и используете эту довольно редкую статью и вот эти смехотворные вещи в материале", – заявил он.

Навального задержали рано утром в понедельник, 24 сентября, на выходе из спецприемника, где он провел 30 суток ареста. Его предыдущий арест был связан с акцией "Забастовка избирателей", которая прошла в январе этого года.

С начала президентской кампании Навального в декабре 2016 года он арестовывался пять раз и пробыл под административным арестом 120 суток, подсчитала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

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