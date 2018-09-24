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Все про:арест (9701) Россия (70547) Навальный (369)

 Навального опять арестовали, на этот раз на 20 суток. Оппозиционер считает, что так против него готовят уголовное дело

Навального признали виновным в совершении действия или бездействия при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу.

Суд в Москве арестовал оппозиционного российского политика Алексея Навального на 20 суток, признав виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Би-би-си".

Поводом для обвинений стали ролик от 7 августа, а также твит и эфир программы Навального от 24 августа, где политик призывал участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста 9 сентября.

По словам Навального, в материалах дела было указано, что из-за него на акции в Москве "были мешки со строительным мусором, кидали камни в патрульную машину и пострадали два сотрудника правоохранительных органов".

Также на Цензор.НЕТ: "Самое чудовищное вранье властей - высокая зарплата в России. Реально - это 15-18 тысяч рублей", - Навальный. ВИДЕО

Навальный считает, что новое административное дело фабрикуется против него, чтобы в дальнейшем возбудить уголовное производство по статье 212.1.

"Статья Ильдара Дадина. Впоследствии суд признал, что нельзя возбуждать дела, если нет последствий с ущербом и вредом. Именно поэтому вы стряпаете в отношении меня третье административное дело за полгода и используете эту довольно редкую статью и вот эти смехотворные вещи в материале", – заявил он.

Навального задержали рано утром в понедельник, 24 сентября, на выходе из спецприемника, где он провел 30 суток ареста. Его предыдущий арест был связан с акцией "Забастовка избирателей", которая прошла в январе этого года.

С начала президентской кампании Навального в декабре 2016 года он арестовывался пять раз и пробыл под административным арестом 120 суток, подсчитала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ученицу московской гимназии прямо с урока забрали "на беседу" за посещение митинга, а после пригласили на Петровку

Источник: https://censor.net.ua/n3087868
 
 
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Удалось найти инфу - это не пионэры. Это такой корпоративный цвет того психомассового мероприятия. Платочки, то, сё. Такая себе запёкшаяся кровь. Наверное кровь людей во всём мире, которую Рашка льёт как воду.
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таки пЫонеры: http://cprfspb.ru/8630.html
Недавно в Москве и по всей России прошли молебны «в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени» от «антицерковных сил» и «агрессивного либерализма». В трудную минуту Церковь решительно поддержали лидеры КПРФ.

....прозвучал целый ряд заявлений лидера КПРФ Геннадия Зюганова. «Армия и православная вера - вот два столпа, которые после ликвидации завоеваний советской власти будут в первую очередь вырубаться под корень ненавистниками русского народа и России», - заявил оппозиционный политик на заседании своей фракции в Госдуме.
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Посмотрим как Порошенко перед выборами начнет расправлятся со своими конкурентами.
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Навальный! Пора властям Раши писать новую "Книгу памяти и скорби".
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Власти Раши прямо жаждут и требуют этого.
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да наваляйте уже этому навальному - не позорьте его хфамилию...)))
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"...действия или бездействия при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу" .Источник: https://censor.net.ua/n3087868
это вообще переводится на человеческий язык?
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"Сижу на нарах,как король на именинах,и пайку серого мечтаю получить.Гляжу, как сыч в окно,теперь мне все равно,я раньше всех готов свой факел погасить"...(с)
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да и хрен с ним. А статья блеск -"бездействия при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу. "
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Во время чемпионата мира в мордоре один комментатор позволил себе фразу "у нас пошёл какой-то навальный футбол", когда одна команда заперла соперника на его половине и атаковала волнами. Больше комментатор трансляции не вёл...
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Восем ходок-семь побегов,кличка мотороллер.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНавального опять арестовали, на этот раз на 20 суток. Оппозиционер считает, что так против него готовят уголовное дело
 
 
 
 
 
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