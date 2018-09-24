 США помогут Украине противодействовать возможному вмешательству России в выборы 2019 года, - Волкер

Об этом он сообщил в ходе форума "Центр анализа европейской политики" в Вашингтоне (США), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"США не могут и не будут персонализировать выборы в демократической стране. Мы должны на основании наших принципов и ценностей работать с тем, кого выберет украинский народ. Мы можем больше или меньше соглашаться с выбором, но определить должны люди. В то же время Россия серьезно занимается тем, чтобы попытаться повлиять на эти выборы, и это должно быть разоблачено. Лучшее противодействие такому влиянию - его разоблачение, и мы можем с этим помочь. Мы даже обсуждали некоторые моменты, как мы можем помочь с этим, с украинскими властями. Когда я на прошлой неделе был в Киеве, там также был Джаред Коен из Google (исполнительный директор компании Jigsaw), и у него также были идеи, как помочь разоблачать эти вещи", - сказал он.

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При этом Волкер выразил уверенность в том, что украинское общество настолько изменилось после Евромайдана, что не позволит политикам продвигать антиевроинтеграционные идеи, быть терпимым к коррупции или принять российскую агрессию.

Говоря о том, что США удалось сделать для урегулирования ситуации в Украине, Волкер отметил введение и усиление санкций, а также разблокирование предоставления вооружения.

"Одно из наиболее важных достижений - мы изменили риторику относительно того, что происходит в Украине... Зачем говорить временно неподконтрольные власти территории? Это контролируемые Россией территории. Раньше в СМИ и даже в дипломатических кругах говорили о сепаратистах, гражданской войне. Нельзя опускаться к такому, необходимо говорить, что конфликт - это оккупация Россией.... ДНР и ЛНР придуманы, чтобы Россия избежала наказания. Но мы часто говорили о них, как о настоящих, как о стороне переговоров. Важно, что со стороны США мы обратились к России напрямую для переговоров, как к тому, кто принимает решения", - добавил он.

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Волкер также выразил уверенность в том, что санкции работают, задевая влиятельных людей в России, и надежду на то, что их удастся сохранить, несмотря на различные попытки смягчить или снять их.

Говоря о том, что не удалось сделать, спецпредставить отметил, что Россия пока не изменила свою позицию в целом, и, в частности не согласилась на предложения по введению миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс.

"Россия до сих пор думает, что получает преимущества от пребывания в Украине. Но это не так. Из-за российской оккупации Украина стала более объединенной, националистической, проевропейской и антироссийской... Россия говорит, что защищает права русскоговорящих в Украине. Но единственные места, где они страдают, - те, где присутствуют российские силы", - привел Волкер ряд аргументов американской стороны при переговорах с Россией.

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Отсутствие прогресса по миротворцам он объяснил желанием России дождаться результатов президентских и парламентских выборов в Украине.

"Но думаю, что Украина так изменилась, что никакой политик не сможет публично принять эти вещи", - добавил он.

По его мнению, для продвижения в урегулировании Украине необходимо обеспечить максимальное внимание и поддержку мира.

"Украина важна не только для собственной безопасности, но и для всех нас. И, если Украина преуспеет, то это также будет вдохновением для россиян, свидетельством, что это возможно", - добавил он.

Среди прочего Волкер отметил, что Украине стоит улучшить инвестиционный климат и побороть коррупцию.

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