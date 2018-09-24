 США помогут Украине противодействовать возможному вмешательству России в выборы 2019 года, - Волкер

Об этом он сообщил в ходе форума "Центр анализа европейской политики" в Вашингтоне (США), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.
"США не могут и не будут персонализировать выборы в демократической стране. Мы должны на основании наших принципов и ценностей работать с тем, кого выберет украинский народ. Мы можем больше или меньше соглашаться с выбором, но определить должны люди. В то же время Россия серьезно занимается тем, чтобы попытаться повлиять на эти выборы, и это должно быть разоблачено. Лучшее противодействие такому влиянию - его разоблачение, и мы можем с этим помочь. Мы даже обсуждали некоторые моменты, как мы можем помочь с этим, с украинскими властями. Когда я на прошлой неделе был в Киеве, там также был Джаред Коен из Google (исполнительный директор компании Jigsaw), и у него также были идеи, как помочь разоблачать эти вещи", - сказал он.
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При этом Волкер выразил уверенность в том, что украинское общество настолько изменилось после Евромайдана, что не позволит политикам продвигать антиевроинтеграционные идеи, быть терпимым к коррупции или принять российскую агрессию.
Говоря о том, что США удалось сделать для урегулирования ситуации в Украине, Волкер отметил введение и усиление санкций, а также разблокирование предоставления вооружения.
"Одно из наиболее важных достижений - мы изменили риторику относительно того, что происходит в Украине... Зачем говорить временно неподконтрольные власти территории? Это контролируемые Россией территории. Раньше в СМИ и даже в дипломатических кругах говорили о сепаратистах, гражданской войне. Нельзя опускаться к такому, необходимо говорить, что конфликт - это оккупация Россией.... ДНР и ЛНР придуманы, чтобы Россия избежала наказания. Но мы часто говорили о них, как о настоящих, как о стороне переговоров. Важно, что со стороны США мы обратились к России напрямую для переговоров, как к тому, кто принимает решения", - добавил он.
Волкер также выразил уверенность в том, что санкции работают, задевая влиятельных людей в России, и надежду на то, что их удастся сохранить, несмотря на различные попытки смягчить или снять их.
Говоря о том, что не удалось сделать, спецпредставить отметил, что Россия пока не изменила свою позицию в целом, и, в частности не согласилась на предложения по введению миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс.
"Россия до сих пор думает, что получает преимущества от пребывания в Украине. Но это не так. Из-за российской оккупации Украина стала более объединенной, националистической, проевропейской и антироссийской... Россия говорит, что защищает права русскоговорящих в Украине. Но единственные места, где они страдают, - те, где присутствуют российские силы", - привел Волкер ряд аргументов американской стороны при переговорах с Россией.
Отсутствие прогресса по миротворцам он объяснил желанием России дождаться результатов президентских и парламентских выборов в Украине.
"Но думаю, что Украина так изменилась, что никакой политик не сможет публично принять эти вещи", - добавил он.
По его мнению, для продвижения в урегулировании Украине необходимо обеспечить максимальное внимание и поддержку мира.
"Украина важна не только для собственной безопасности, но и для всех нас. И, если Украина преуспеет, то это также будет вдохновением для россиян, свидетельством, что это возможно", - добавил он.
Среди прочего Волкер отметил, что Украине стоит улучшить инвестиционный климат и побороть коррупцию.
Если к власти придет Юлия Тимошенко, то следующих выборов просто не будет. Нужно отдать Тимошенко должное: если считать, что главным у политика является стремление к власти, то она в этом достигла совершенства. Власть притягивает ее как магнит, и ухватившись за нее один раз, она уже никому ее не отдаст. Это реальный страх. Я утешаю себя тем, что в стране уже не раз пытались ввести выборы без выборов - когда президент передает власть самому себе или назначенному преемнику - но тщетно. У нас есть предохранитель в виде сильного регионализма и языково-культурной неоднородности. Также очень боюсь воплощения в Украине киргизского варианта. Когда к власти приходит кто‑то из бывшего революционного лагеря с более человечным лицом, но при этом контролируется Кремлем или лояльный к нему. Такой сценарий реализован сейчас в Грузии. В Украине антидотов против него, кроме как снова выбрать Порошенко, нет. Неизвестно, на кого поставит Путин в 2019 году, очевидно, что этим кем-то ни при каких обстоятельствах не станет действующий президент. И, наконец, мой самый большой страх: выбрав очередного президента и начав его дружно ненавидеть через полгода или год, мы придем к выводу, что Украина в принципе нереформируемая страна. Проблема всегда в политическом классе. Его нужно менять до тех пор, пока к власти не придут те, у кого будет политическая воля и сила играть по новым правилам. Последние 15 лет мы застряли в выборе между "детьми Кучмы" - Ющенко, Януковичем, Порошенко и Тимошенко. Все они начинали свою карьеру во времена Леонида Кучмы, что наложило свой отпечаток на их мышление и действия. Между ними нам придется выбирать и в 2019 году. Поэтому наша суперзадача: сделать так, чтобы эти выборы стали для них последними. И чтобы в 2024‑м к власти пришел представитель нового поколения. Задача сложная, но осуществимая. https://nv.ua/opinion/grytsak/samyj-bolshoj-strakh-2495849.html
махінаціями на виборах, хто б їх не робив, включно
з педрою..
той, хто буде махлювати на виборах, той агент кремля
Изменения в Конституции это тоже не позволят.