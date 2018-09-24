 Луценко собирается подать в суд на журналистов, написавших, что он якобы покупает виллу на Сейшелах, - Сарган

Распространенная в ряде украинских СМИ информация о якобы покупке за $5млн генеральным прокурором Украины Юрием Луценко виллы на Сейшельских Островах не соответствует действительности, поэтому его адвокаты готовят иски в суд. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, сообщает Цензор.НЕТ.

"Информационные атаки, ложь, слухи в желтой прессе. Привыкнуть можно ко всему. Но издание НВ, Газета.УА, Контракты, Комментарии и РБК-Styler перепечатали откровенно заказную статью с подозрительного сингапурского сайта, в которой утверждается, что Юрий Луценко приобрел виллу на Сейшелах за 5 000000 долларов", - написала Сарган.

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По словам Сарган, адвокаты Луценко в своих исках против СМИ будут требовать компенсации за моральный ущерб.

"Предполагаю, что представители СМИ сразу охотно обвинят Луценко в давлении на прессу. Но если он не подаст в суд, то как защититься от такой наглой лжи? Когда даже такие медиа с репутацией позволяют себе распространять подобные парадоксы с соответствующей подписью? Кто этот "paradox"? Журналисты, вы его знаете? Пожалуй, да, если присоединились к распространению его лжи", - написала пресс-секретарь Луценко.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, вся сумма, полученная в качестве компенсации за моральный ущерб, "будет перечислена на военные госпитали".

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Речь идет о статье, 19 сентября опубликованной в издании The MiceTimesof Asia, и подписанной словом paradox. В статье утверждается, что семья Луценко в начале этого года якобы приобрела виллу на Сейшельских островах за $5 млн. Этот материал перепечатали несколько украинских СМИ.