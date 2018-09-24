EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
  1275  61
Все про:иск (453) Луценко (7147) СМИ (3113)

 Луценко собирается подать в суд на журналистов, написавших, что он якобы покупает виллу на Сейшелах, - Сарган

Генпрокурор будет требовать от СМИ компенсации за моральный ущерб и передаст полученные деньги на военные госпитали, утверждает его пресс-секретарь.

Распространенная в ряде украинских СМИ информация о якобы покупке за $5млн генеральным прокурором Украины Юрием Луценко виллы на Сейшельских Островах не соответствует действительности, поэтому его адвокаты готовят иски в суд. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, сообщает Цензор.НЕТ.

"Информационные атаки, ложь, слухи в желтой прессе. Привыкнуть можно ко всему. Но издание НВ, Газета.УА, Контракты, Комментарии и РБК-Styler перепечатали откровенно заказную статью с подозрительного сингапурского сайта, в которой утверждается, что Юрий Луценко приобрел виллу на Сейшелах за 5 000000 долларов", - написала Сарган.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я не буду участником избирательного штаба Порошенко: но в мае думаю вернуться к политической деятельности, - Луценко

По словам Сарган, адвокаты Луценко в своих исках против СМИ будут требовать компенсации за моральный ущерб.

"Предполагаю, что представители СМИ сразу охотно обвинят Луценко в давлении на прессу. Но если он не подаст в суд, то как защититься от такой наглой лжи? Когда даже такие медиа с репутацией позволяют себе распространять подобные парадоксы с соответствующей подписью? Кто этот "paradox"? Журналисты, вы его знаете? Пожалуй, да, если присоединились к распространению его лжи", - написала пресс-секретарь Луценко.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, вся сумма, полученная в качестве компенсации за моральный ущерб, "будет перечислена на военные госпитали".

Также на Цензор.НЕТ: Огромный госсектор, таможня и лицензирование природопользования, - Луценко назвал основные источники коррупции в Украине

Речь идет о статье, 19 сентября опубликованной в издании The MiceTimesof Asia, и подписанной словом paradox. В статье утверждается, что семья Луценко в начале этого года якобы приобрела виллу на Сейшельских островах за $5 млн. Этот материал перепечатали несколько украинских СМИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3087866
 
   
 Топ комментарии
 
Не виллу, а замок. Вечно все переврут, кляти журнашлюхи Луценко собирается подать в суд на журналистов, написавших, что он якобы покупает виллу на Сейшелах, - Сарган - Цензор.НЕТ 2744
 показать весь комментарий
 
Югик, Тварь ты картавая, а когда будет суд что ты оклеветал Саакашвили как будто он агент кремля и живет на деньги Курченко?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в действительности, он прикупил парочку вил. но не для себя, а ляшку )
 показать весь комментарий
 
 
Луценко в січні 2018 року стало господарем вілли на Сельшейскіх островах вартістю в 5 млн. $. Журналісти з'ясували, що розкішний маєток було куплено відразу після того, як ГПУ вилучила 7 млн. $ в однії з компаній, яка зайнята військовими поставками...
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то умудрился перепутать Мертвечука с Луценко.
 показать весь комментарий
 
Яхта Мертвечука
Луценко збирається подати в суд на журналістів, які написали, що він нібито купує віллу на Сейшелах, - Сарган - Цензор.НЕТ 1326

Одна из самых дорогих на планете
 показать весь комментарий
 
На честно сэкономленные благодаря госсубсидиям деньги...
 показать весь комментарий
 
У Косюка в ПаРаше отжали большой бизнес.
 показать весь комментарий
 
А нех... було у параші бізнес відкривати. Хіба не відомо було, що там ніхто не дає гарантій...
 показать весь комментарий
 
надо ему из бюджета Украины втроийне компенсировать
 показать весь комментарий
 
його мама все життя працювала, працювала, і на старість років нарешті змогла купити невелику дачу. Але під Рівно недорогих не було, то прийшлось десь у чорта на рогах купляти. Туди навіть електричка не ходить. )))
 показать весь комментарий
 
 
Може вилы у ляшка , из под тишка стыришь .
 показать весь комментарий
 
Правильно, любителей жареных сенсаций нужно бить гривной.
 показать весь комментарий
 
 
Долларом! Все претензии Югика сводятся к непгавильной сумме. Хатынку то он купил за 4 мульона, а не пять. А то брешут тут усякие
 показать весь комментарий
 
 
Не виллу, а замок. Вечно все переврут, кляти журнашлюхи
 показать весь комментарий
 
 
Верно! И не за пять сраных лямов, а за пятнадцать! А то шо ш получается??? Генпгокугог Юга- нищий лох, что ли??? Не! За такую клевету- надо ответить!
 показать весь комментарий
 
 
Та ваще Луценко собирается подать в суд на журналистов, написавших, что он якобы покупает виллу на Сейшелах, - Сарган - Цензор.НЕТ 983 . Это возмущение кстате акцентировано дважды! Мол претензия к журналюгам не в том, что вообще купил, а в том что за 5 миллионов. И подчёркнуто мол сбрехали шо за 5 мильонов Луценко собирается подать в суд на журналистов, написавших, что он якобы покупает виллу на Сейшелах, - Сарган - Цензор.НЕТ 8661
 показать весь комментарий
 
 
Так я ж и говорю: обидели! Генпгокугога- лохом выставили, перед будущими соседями, по микрорайону Замков Рыцарских. Цэ, мля- ваааще беспредел журналистский!
 показать весь комментарий
 
 
Засмеют Югка. Но ничего! Их козлов есть кому и вынести и до смерти напугать, если надо Луценко збирається подати в суд на журналістів, які написали, що він нібито купує віллу на Сейшелах, - Сарган - Цензор.НЕТ 6215
 показать весь комментарий
 
 
Югик, Тварь ты картавая, а когда будет суд что ты оклеветал Саакашвили как будто он агент кремля и живет на деньги Курченко?
 показать весь комментарий
 
 
Они живут на эти деньги , по этому суда не будет . Это мародеры .
 показать весь комментарий
 
 
Виллу на жену или сыновей оформил. Мы не сомневаемся что ты падлюка умеешь заметать следы.
 показать весь комментарий
 
 
А теща зачем, сестра жены и прочая родственная связь.
 показать весь комментарий
 
 
Тёщу- нельзя! Это будет плагиат! Грося- обидится. Брэнд "тёща"- он запатентовал!
 показать весь комментарий
 
 
не на Сейшелах , а на Мальдівах ...і не Луцик придбав , я його жінка ... і не за 5 млн , а за 6 млн ...
перевіряйте інформацію , панове журналісти ! Луценко собирается подать в суд на журналистов, написавших, что он якобы покупает виллу на Сейшелах, - Сарган - Цензор.НЕТ 8031
 показать весь комментарий
 
 
будет требовать от СМИ компенсацию, за которую купит виллу на Мальдивах, назло всем.
 показать весь комментарий
 
 
головне для козлів - обрати правильного Кума ... тоді все в шоколаді буде
Луценко збирається подати в суд на журналістів, які написали, що він нібито купує віллу на Сейшелах, - Сарган - Цензор.НЕТ 2123
 показать весь комментарий
 
 
буде смішно , якщо журналісти доведуть , що це дійсно правда , а тупий Луцик просто не вміє приховувати сліди таких придбань ...
 показать весь комментарий
 
 
так Югік ніде ж не зазначив, що подаватиме у ЄСПЛ, який справді може викрити цікаві для громадськості факти. Ні, то буде свій риго-шоколадний суд та відповідне рішення суду. Журналістів будуть доїти.
 показать весь комментарий
 
 
Не всякая подача, в т.ч. и в спорте, завершается результативно. А подавать, конечно, можно - и даже подДавать.
 показать весь комментарий
 
Лоховатый какой-то наш прокурор.. То в Амстердаме залёт, теперь на Сейшелах. Я бы с ним в разведку не пошёл..
 показать весь комментарий
 
Четыре вопроса в одном: острова, сумма, суд, СМИ. Отгадайте, что будет первым?
 показать весь комментарий
 
тупой ПР...никто и пресс-то такой не слішал..
"біли люди, как люди вдруг стали дібилі-парадокс!" (С)
 показать весь комментарий
 
"Но издание НВ, Газета.УА, Контракты, Комментарии и РБК-Styler перепечатали откровенно заказную статью Источник: https://censor.net.ua/n3087866"

Никто не слышал об этих изданиях?
 показать весь комментарий
 
значит русские агенты, как 112, ньюз ван генпрокурора воюющей страны не интересуют, но его интересуют сингапурские сайты???
 показать весь комментарий
 
прецедент генерального прокурора не посадившего НИКОГО!!!, ровным счетом НИКОГО!)))
 показать весь комментарий
 
Мы закончили уже обсуждать, что

Nikos KGB тупой ПР...никто и пресс-то такой не слішал..

никто не слышал о "НВ, Газета.УА, Контракты, Комментарии и РБК-Styler "?
 показать весь комментарий
 
Юга собрался тикать на острова во время грандиозного шухера. Понял что лучче спрятать концы в Сейшелы чем в Менскую колонию.
 показать весь комментарий
 
 
Придурок! Всесильний Генеральний проти журналістів!А чому б і на нього не подати,найбіднішого,ні житла,ні авто,ні приробітку-це що правда?!!!
 показать весь комментарий
 
ну яка ж то вілла? перекошене бунгало під пальмою. )))
 показать весь комментарий
 
"Луценко собирается подать в суд на журналистов, написавших, что он якобы покупает виллу на Сейшелах" - А вот так? - Луценко младший оказался замешан в контрабанде леса
 показать весь комментарий
 
Блин, может действительно косяк? Может не покупает, а продаёт?
 показать весь комментарий
 
 
і чим це той сінгапурський сайт такий падазрітєльний? )))
 показать весь комментарий
 
Жодного крадія та корупціонера не посаджено.
Всі домовились та поділилися...
 показать весь комментарий
 
 
каков барыгло, такой и алкокулопро
 показать весь комментарий
 
А що відбутеться, якщо трапиться неймовірне і журналісти раптом у Луценка виграють?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко собирается подать в суд на журналистов, написавших, что он якобы покупает виллу на Сейшелах, - Сарган
 
 
 
 
 
 вверх