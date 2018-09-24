EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  3886  89
Материалы по теме:
Все про:Израиль (885) Нетаньяху (58) самолет (2107)

 Нетаньяху объяснил Путину, что ответственность за сбитый Ил-20 лежит на Сирии и Иране, - пресс-служба премьера Израиля

24 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возложил на Сирию и Иран ответственность за крушение российского самолета Ил-20 в Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует в Фейсбуке пресс-служба Нетаньяху.

"Премьер-министр выразил уверенность в достоверности расследования и выводов ЦАХАЛ и вновь дал понять, что ответственность за трагический инцидент лежит на сирийской армии, сбившей самолет, и на Иране, агрессия которого подрывает стабильность", – сказано в сообщении.

Нетаньяху заявил, что передача передовой системы вооружения в безответственные руки усилит напряженность в регионе.

"Израиль будет продолжать защищать свою безопасность и свои интересы", – привели слова премьера в его пресс-службе. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль продолжит бомбить иранские объекты в Сирии, - Нетаньяху

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Также на Цензор.НЕТ: Тактику в Сирии менять не будем, - в Израиле отреагировали на обвинения России в крушении Ил-20

Источник: https://censor.net.ua/n3087865
 
   
 Топ комментарии
 
Короче, кацапи самі винні.
 показать весь комментарий
 
На свинках растет Сало, окорока, ребрышки, ножки и головы для холодца, отбивные с косточкой и прочие ништяки для ковбас и сосисок. Шо, кроме вошек, растет на москалях?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На свинках растет Сало, окорока, ребрышки, ножки и головы для холодца, отбивные с косточкой и прочие ништяки для ковбас и сосисок. Шо, кроме вошек, растет на москалях?
 показать весь комментарий
 
 
Вата. Непочатий край ніштяків для бавовняної промисловості.
 показать весь комментарий
 
 
Винен цивілізований світ що кацапи існують досі...
 показать весь комментарий
 
 
Виноваты Штаты. В 90-е следовало не верить в стремление русни к демократии и не поддерживать их на плаву, а додавить,предьявив ултиматум - жизнь в обмен на отказ от ЯО.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно винуваті, але ще раніше. Хоча би в 1945 році, коли Черчілль пропонував ядерну бомбу по мацкфє...
 показать весь комментарий
 
 
В 1945 американский избиратель не поддержал бы. Помимо того, шо Американские солдаты участвовали во ВМВ в союзе с совком, существовал еще и нехилый бизнесс-интерест на предмет того, шо в ленд-лиз были вложены деньги налогоплательщиков и они ожидали от правительства возвращения тех денег в Американскую экономику. Должен сказать, шо поставки по ленд-лизу затронули все США. Недалеко от меня -городок/село Бриджпорт, население сегодня - чуть больше 10 тыс. В центре - мемориал местным морякам, погибшим при доставках ленд-лиза. Список довольно внушительный.Есть Украинские фамилии, кстати.
 показать весь комментарий
 
 
В 1945 так, але з погляду десятиліть ситуація виглядає інакше. Тепер американському виборцеві доведеться платити більше...
 показать весь комментарий
 
 
Хтось платить більше, а хтось отримує навар. Сучасний капіталізм потребує необмеженого росту.
 показать весь комментарий
 
Мене досі не покидають позитивні емоції від зашквареного ИЛ-20.
 показать весь комментарий
 
 
тут есть один исполнитель желаний - можешь ему спасибо сказать...)
сырожа бондарэнко\он же Во-Во...\ - читай ниже по ветке...!
 показать весь комментарий
 
Фофа, объясняю на пальцах... Средний видишь??? Нетаньяху объяснил Путину, что ответственность за сбитый Ил-20 лежит на Сирии и Иране, - пресс-служба премьера Израиля - Цензор.НЕТ 2982
 показать весь комментарий
 
 
Эрдоган в похожей ситуации извинился, подписал контракт на АЭС, Турецкий поток и С-400. Израиль пока держится достойно.
 показать весь комментарий
 
а чего тут похожего?турция действительно сбила самолет.
а израиль не при делах-кацапы сами сбили свой самолет
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Похожее то, что кацапы типа обиделись. Не ровён час будут давить бульдозером израильские беспилотники.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо кацапи погодяться подарувати С-400, думаю, есраєльтяни не відмовляться Нетаньяху пояснив Путіну, що відповідальність за збитий Іл-20 лежить на Сирії та Ірані, - прес-служба прем'єра Ізраїлю - Цензор.НЕТ 7481
 показать весь комментарий
 
Израилю самому не выгодно применение ядерного оружия. Израиль страна одного ядерного удара. Правильно нанесенный удар оставит большую часть Израиля без питьевой воды в смысле вода то будет, только пить ее будет нельзя она будет радиоактивна.
 показать весь комментарий
 
Спокойно напомнил плешивому у кого все его деньги
 показать весь комментарий
 
 
В перекладі з дипломатичної означає - пнх )))
 показать весь комментарий
 
 
ИЛ это ИГИЛ Нетаньяху пояснив Путіну, що відповідальність за збитий Іл-20 лежить на Сирії та Ірані, - прес-служба прем'єра Ізраїлю - Цензор.НЕТ 4342сказал Пугабыч всея РАБссии Нетаньяху пояснив Путіну, що відповідальність за збитий Іл-20 лежить на Сирії та Ірані, - прес-служба прем'єра Ізраїлю - Цензор.НЕТ 4342
 показать весь комментарий
 
 
Чего там обьяснять , шалобанов по плюгавой головешке настучать и на место маромойку поставить .
 показать весь комментарий
 
 
Экс-советник министра Израиля: России не стоит позориться с С-300 в Сирии

«Придут С-300 - я не думаю, что они нам сильно помешают. Они просто докажут свою никчёмность, как доказывают те системы, которые существуют сегодня. Нам бы не хотелось позорить Россию, так как я думаю, что наши лётчики справятся и с С-300 тоже. У меня в этом нет никакого сомнения. Поэтому вряд ли Россия должна поставлять эти системы, я думаю, она в последний момент остановится. Потому что, когда станет понятна их никчёмность, у России их больше никто не будет покупать. К тому же, надо долго обучать этих болванов [сирийцев], чтобы они научились пользоваться С-300. Они не могут пользоваться батареями 30-летней давности! А научат, мы будем обходить эти ракеты, чтобы не подвергнуть их уничтожению», - заявил Векслер.

Также он подчеркнул, что, по его мнению, российская позиция по поводу сбитого Ил-20 основана на лжи. Израильские самолёты в момент нанесения ответного удара силами армии САР уже были 40 минут, как не в зоне боевых действий. Более того, по его словам, израильские F-16 физически не могли «прикрываться» российским судном.
 показать весь комментарий
 
 
Издеваются над хуйлом израильтяне мощно😀
Так и сказали, вова, ты тупой
 показать весь комментарий
 
 
Чего он все время созванивается с Хуйлом? Эти животные только силу понимают
 показать весь комментарий
 
 
саме так: товкти москаля без межі і краю, щоб тільки дрантя летіло
 показать весь комментарий
 
 
а поржать? ну в смысле соболезнование выразить и понадеяться на дальнейшее плодотворное сотрудничество?
 показать весь комментарий
 
 
Нетаниягу понимает только деньги,а тут недавно нашли газ.Всеми технологиями есесно будет занисаться...Нетаниягу финансист и только показательно фестивалит.Далеко ему до Шарона или хотя б до Барака.Ну или даже до своего брата,погибшего в операции Энтеббе...
 показать весь комментарий
 
Путину надо было сралинский френч на встречу надеть. Без воротника он напоминает что-то еврейское...
 показать весь комментарий
 
 
Машинка конечно была совсем непростая..... а кто такой полковник Алёхин в том ИЛе был,загадка....
 показать весь комментарий
 
 
А тем временем, Иосиф Кобзон не поет уже 26-й день, а Александр Захарченко 25-й день соблюдает режим тишины. Будь как Саня и Иосиф, рашист! Бери пример с лучших!Нетаньяху пояснив Путіну, що відповідальність за збитий Іл-20 лежить на Сирії та Ірані, - прес-служба прем'єра Ізраїлю - Цензор.НЕТ 1
 показать весь комментарий
 
 
Это ты в Ютьюбе не был,там издеваются над РАБссиянскими обезьянами похлеще Цензора Нетаньяху пояснив Путіну, що відповідальність за збитий Іл-20 лежить на Сирії та Ірані, - прес-служба прем'єра Ізраїлю - Цензор.НЕТ 8231
 показать весь комментарий
 
 
Нетаньяху пояснив Путіну, що відповідальність за збитий Іл-20 лежить на Сирії та Ірані, - прес-служба прем'єра Ізраїлю - Цензор.НЕТ 5866
Тётя Роза‏ @Anakoyher 33 мин.33 минуты назад

Еще в далёком 1982 году Израиль провёл тотальное оп.здюливание систем ПВО СССР в Сирии.
Могут повторить.
 показать весь комментарий
 
 
Израильская делегация документально доказала, что они за 24 минуты сообщили российским военным до поражения Ил-20, а не за минуту, как трындел Конашенков, а это для самолёта огромная разница. Признать своё разгильдяйство и тупость РФ, разумеется, не может ни при каких обстоятельствах, а для своего недоразвитого электората нужна реакция,причем реакция с обязательным элементом могущества и величия РФ. Как для бешеной собаки семь вёрст не крюк, так и для России на пакости и подлости денег и средств не жалко.
 показать весь комментарий
 
 
Будут врать дальше. Новая теория о сбитом Ил-20 в Сирии

Нетаньяху пояснив Путіну, що відповідальність за збитий Іл-20 лежить на Сирії та Ірані, - прес-служба прем'єра Ізраїлю - Цензор.НЕТ 1269Александр Гольц
Российский журналист, военный эксперт, заместитель главного редактора Ежедневного журнала
Все испуганно ждали реакции Путина на израильский доклад. Доклад, который доказывал: израильтяне никого отношения к гибели российского самолета не имеют
Вот мне интересно, последует ли сегодня команда из только что созданного ГлавПура изъять к чертовой матери из частей и соединений все двадцать с лишним тысяч экземпляров газеты «Красная звезда»? Или особо доверенные лица будут вырезать из третьей страницы карту, которая находится в прямом противоречии со свежей версией гибели российского самолета-разведчика Ил-20? Из карты следует, что четверка израильских F-16 начала 17 сентября атаку на объекты в Латакии в 22.00 -22.10. По российской версии, израильтяне предупредили об атаке за минуту до ее начала. То есть, надо понимать, где-то в районе десяти часов вечера. И вот, отражая эту атаку, через семь минут сирийские ПВО, целясь в израильские самолеты, сбили российский самолет-разведчик Ил-20.
Но теперь концепция решительно поменялась. В результате исключительной ловкости рук. Всемирно известный своей честностью и военной прямотой генерал Конашенков поведал на брифинге: Израиль сообщил об атаке в 21.39. То есть, получается, атака началась за целых полчаса до гибели российского самолета. За это время израильтяне, отбомбившись, благополучно ушли на свою территорию. А сирийцы начали палить в белый свет как в копеечку. И одна из пущенных наобум ракет поразила Ил-20.
Но Конашенкову по-прежнему позарез надо доказать, что израильтяне коварно подставили под удар российский самолет-разведчик. Поэтому на последнем брифинге он предложил очередную версию произошедшего. А именно: после того как четверка F-16 выполнила задачу, один из самолетов зачем-то (очевидно, исключительно из еврейского коварства) приблизился к Ил-20, чтобы навлечь на него удар сирийских ПВО.
Израилю действительно важнее сохранить сотрудничество с Москвой
Очевидно, что коррективы в первоначальную версию заставил внести визит командующего ВВС Израиля Амикама Норкина, которого оперативно направил в Москву премьер Нетаньяху. С генералом прибыли не только многочисленные представители военно-воздушных сил и разведки. Он привез с собой 40-страничный доклад с посекундной фиксацией (как пишут израильские СМИ) ситуации в воздушном пространстве Сирии и вокруг нее. Российские пропагандисты поначалу заткнулись на полуслове. Телекликуши резко забыли слово «Израиль». В «Красной звезде» от 21 сентября не было вовсе никаких инвектив в отношении государства, которое, по версии Минобороны, спровоцировало гибель 15 российских военных. Лишь короткая заметка: «У сбившего Ил-20 сирийского ЗРК С-200 не было российской системы свой-чужой».
Похоже, все испуганно ждали реакции Путина на израильский доклад. Доклад, который доказывал: израильтяне никого отношения к гибели российского самолета не имеют. Самолет сбили сирийцы при попустительстве российского командования. Но Путин решил (или ему доказали): нельзя, мол, подрывать авторитет военного ведомства, выдвинувшего фальшивую версию произошедшего. Нельзя также бросать тень на сирийского диктатора, ради спасения которого погибли уже несколько десятков наших военных. Стало быть, будем врать дальше.
В результате в ответ на беспрецедентную откровенность израильтян, которые поначалу были удовлетворены профессиональным уровнем диалога в Москве, последовала новая теория. На этот раз об F-16, отлетевшем от основной группы. Пропагандисты рассудили: Тель-Авив, один раз заявив о непричастности, не будет специально уличать Минобороны России во вранье. Израилю действительно важнее сохранить сотрудничество с Москвой. Стало быть, в очередной раз можно строить новую реальность, позабыв о картах, опубликованных несколько дней назад.
 показать весь комментарий
 
 
Уже анекдот нашел )))
Вовочка это ты разбил стекло?
Да. Но виноват Изя!
Почему?
Я кинул камень в него, а он пригнулся и камень попал в окно!
 показать весь комментарий
 
 
как вас поимели Во-Во - а может это сирийцы специально ваш Ил-20 отправили на пополнение вашей подводной кацмической группировки...?)))\там же не было такого помощника для поддержки...)))\
 показать весь комментарий
 
Во-Во обещал в тыкву превратиться) И с кем же ты разговариваешь?...)))
 показать весь комментарий
 
Не помогли вам, Биби, колорадка, променад с рожей на палке посреди м146% мудаков, обнимашки с Гадёнышем???...Ви мине - таки извините, но ви - таки - поц,Биби
 показать весь комментарий
 
 
Нам то помогло, пока Россия не начала поставки Хизбалле и Ирану С400.
А как Украине помогает постоянное голосование против Израиля в ООН заодно с Россией?
 показать весь комментарий
 
 
Вы хотите,чтобы пуйло признало:"Он упал.Мы обделались"?
 показать весь комментарий
 
 
Блогер Валерон 2% скинул видос в Ютьюб под названием Скрепная дружба. Нетаньяху пояснив Путіну, що відповідальність за збитий Іл-20 лежить на Сирії та Ірані, - прес-служба прем'єра Ізраїлю - Цензор.НЕТ 6166Убойный Чувак
 показать весь комментарий
 
Сенатор , для тебя убойный чувак Ленин и Кла́ра Це́ткин !
 показать весь комментарий
 
не уточните список резолюций, когда они так голосовали ? А вот при Голде Меер евреи на не новых джетах разносили все эти супер совковые зенитки даже вместе с расчётами вдребезги и напополам, не танцуя на цырлах перед гопником. А Совок был реально крут по сравнению с этим воромордором
 показать весь комментарий
 
Токмо истины ради:"Украина как непостоянный член Совета Безопасности ООН поддержала резолюцию №2334 о положении на Ближнем Востоке. Документ осуждает строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим..."
 показать весь комментарий
 
Украина поддержала проект Совбеза ООН по Иерусалиму
резолюции Совета Безопасности ООН относительно юридического отрицание признания Иерусалима столицей Израиля, на которую США наложили вето.
 показать весь комментарий
 
над седой равниной моря гордо реют ф-16 чёрной молнии подобны то крылом волны касаясь, то стреляя из-за тучи , всё летят и прячет Путин ихтамнетов по окопам. ,Асад стонет и Насралла стонут, мечутся в подвалах и куда-нибудь мечтают спрятать ужас пред атакой. И иранцы тоже стонут, им, иранцам недоступно попадать по самолётам гром ударов их пугает глупый ПВО стреляет в цели жирные над морем, так попасть реально легче - сбили русских их ракетой над седым от пены морем всё мрачней Шойгу и Путин опускаются над картой и летят и рвутся бомбы к высоте навстречу грому -виноват во всём Израиль а возможно и французы - заявили вдруг там спьяну , а чего они летают вся Россия рвёт и мечет , призывая кару свыше, проклинают кто как может всех евреев за обиду а евреи на всё ложат, всем прощают их обиды - и сирийцам, и иранцам, всем кого мы разбомбили, ну а тех, кого случайно мы ещё не разбомбили, после праздников вернёмся и простим - прямой наводкой Максим Горький - песнь о буревеснике ф16﻿
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь, что если собьют хоть один израильский самолет, то именно так и будет.
 показать весь комментарий
 
 
Коротше кажучи,вертів він на самі знаєте чому #уйла...
 показать весь комментарий
 
Альо, кацапье! Вы Израиль собираитесь к миру принуждать, или нет?!! Cкока можна сопли жевать?!! Или. Ааа. Ну да. Израиль это ж не Молдова и не Грузия. Здесь такие подходы не проканают. Но ничего. Поругайте Израиль, повойте, погавайте на евреев. Выпустите пар
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНетаньяху объяснил Путину, что ответственность за сбитый Ил-20 лежит на Сирии и Иране, - пресс-служба премьера Израиля
 
 
 
 
 
 вверх