 Нетаньяху объяснил Путину, что ответственность за сбитый Ил-20 лежит на Сирии и Иране, - пресс-служба премьера Израиля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует в Фейсбуке пресс-служба Нетаньяху.
"Премьер-министр выразил уверенность в достоверности расследования и выводов ЦАХАЛ и вновь дал понять, что ответственность за трагический инцидент лежит на сирийской армии, сбившей самолет, и на Иране, агрессия которого подрывает стабильность", – сказано в сообщении.
Нетаньяху заявил, что передача передовой системы вооружения в безответственные руки усилит напряженность в регионе.
"Израиль будет продолжать защищать свою безопасность и свои интересы", – привели слова премьера в его пресс-службе.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).
Также на Цензор.НЕТ: Тактику в Сирии менять не будем, - в Израиле отреагировали на обвинения России в крушении Ил-20
сырожа бондарэнко\он же Во-Во...\ - читай ниже по ветке...!
а израиль не при делах-кацапы сами сбили свой самолет
«Придут С-300 - я не думаю, что они нам сильно помешают. Они просто докажут свою никчёмность, как доказывают те системы, которые существуют сегодня. Нам бы не хотелось позорить Россию, так как я думаю, что наши лётчики справятся и с С-300 тоже. У меня в этом нет никакого сомнения. Поэтому вряд ли Россия должна поставлять эти системы, я думаю, она в последний момент остановится. Потому что, когда станет понятна их никчёмность, у России их больше никто не будет покупать. К тому же, надо долго обучать этих болванов [сирийцев], чтобы они научились пользоваться С-300. Они не могут пользоваться батареями 30-летней давности! А научат, мы будем обходить эти ракеты, чтобы не подвергнуть их уничтожению», - заявил Векслер.
Также он подчеркнул, что, по его мнению, российская позиция по поводу сбитого Ил-20 основана на лжи. Израильские самолёты в момент нанесения ответного удара силами армии САР уже были 40 минут, как не в зоне боевых действий. Более того, по его словам, израильские F-16 физически не могли «прикрываться» российским судном.
Так и сказали, вова, ты тупой
Тётя Роза @Anakoyher 33 мин.33 минуты назад
Еще в далёком 1982 году Израиль провёл тотальное оп.здюливание систем ПВО СССР в Сирии.
Могут повторить.
Александр Гольц
Российский журналист, военный эксперт, заместитель главного редактора Ежедневного журнала
Все испуганно ждали реакции Путина на израильский доклад. Доклад, который доказывал: израильтяне никого отношения к гибели российского самолета не имеют
Вот мне интересно, последует ли сегодня команда из только что созданного ГлавПура изъять к чертовой матери из частей и соединений все двадцать с лишним тысяч экземпляров газеты «Красная звезда»? Или особо доверенные лица будут вырезать из третьей страницы карту, которая находится в прямом противоречии со свежей версией гибели российского самолета-разведчика Ил-20? Из карты следует, что четверка израильских F-16 начала 17 сентября атаку на объекты в Латакии в 22.00 -22.10. По российской версии, израильтяне предупредили об атаке за минуту до ее начала. То есть, надо понимать, где-то в районе десяти часов вечера. И вот, отражая эту атаку, через семь минут сирийские ПВО, целясь в израильские самолеты, сбили российский самолет-разведчик Ил-20.
Но теперь концепция решительно поменялась. В результате исключительной ловкости рук. Всемирно известный своей честностью и военной прямотой генерал Конашенков поведал на брифинге: Израиль сообщил об атаке в 21.39. То есть, получается, атака началась за целых полчаса до гибели российского самолета. За это время израильтяне, отбомбившись, благополучно ушли на свою территорию. А сирийцы начали палить в белый свет как в копеечку. И одна из пущенных наобум ракет поразила Ил-20.
Но Конашенкову по-прежнему позарез надо доказать, что израильтяне коварно подставили под удар российский самолет-разведчик. Поэтому на последнем брифинге он предложил очередную версию произошедшего. А именно: после того как четверка F-16 выполнила задачу, один из самолетов зачем-то (очевидно, исключительно из еврейского коварства) приблизился к Ил-20, чтобы навлечь на него удар сирийских ПВО.
Израилю действительно важнее сохранить сотрудничество с Москвой
Очевидно, что коррективы в первоначальную версию заставил внести визит командующего ВВС Израиля Амикама Норкина, которого оперативно направил в Москву премьер Нетаньяху. С генералом прибыли не только многочисленные представители военно-воздушных сил и разведки. Он привез с собой 40-страничный доклад с посекундной фиксацией (как пишут израильские СМИ) ситуации в воздушном пространстве Сирии и вокруг нее. Российские пропагандисты поначалу заткнулись на полуслове. Телекликуши резко забыли слово «Израиль». В «Красной звезде» от 21 сентября не было вовсе никаких инвектив в отношении государства, которое, по версии Минобороны, спровоцировало гибель 15 российских военных. Лишь короткая заметка: «У сбившего Ил-20 сирийского ЗРК С-200 не было российской системы свой-чужой».
Похоже, все испуганно ждали реакции Путина на израильский доклад. Доклад, который доказывал: израильтяне никого отношения к гибели российского самолета не имеют. Самолет сбили сирийцы при попустительстве российского командования. Но Путин решил (или ему доказали): нельзя, мол, подрывать авторитет военного ведомства, выдвинувшего фальшивую версию произошедшего. Нельзя также бросать тень на сирийского диктатора, ради спасения которого погибли уже несколько десятков наших военных. Стало быть, будем врать дальше.
В результате в ответ на беспрецедентную откровенность израильтян, которые поначалу были удовлетворены профессиональным уровнем диалога в Москве, последовала новая теория. На этот раз об F-16, отлетевшем от основной группы. Пропагандисты рассудили: Тель-Авив, один раз заявив о непричастности, не будет специально уличать Минобороны России во вранье. Израилю действительно важнее сохранить сотрудничество с Москвой. Стало быть, в очередной раз можно строить новую реальность, позабыв о картах, опубликованных несколько дней назад.
Вовочка это ты разбил стекло?
Да. Но виноват Изя!
Почему?
Я кинул камень в него, а он пригнулся и камень попал в окно!
А как Украине помогает постоянное голосование против Израиля в ООН заодно с Россией?
резолюции Совета Безопасности ООН относительно юридического отрицание признания Иерусалима столицей Израиля, на которую США наложили вето.