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 Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Теперь мусор будут вывозить круглосуточно, привлекут к этому технику из 5 других городов и потратят 14 млн рублей. Расчистят Челябинск не быстрее, чем за 10 дней.

В Челябинске 2 недели не вывозят мусор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza. Город буквально утонул в отходах. Возле контейнеров образовались завалы из мешков с мусором. Жители жалуются на грязь и смрад.

Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку 01

Проблемы с вывозом мусора в Челябинске начались после закрытия полигона твердых бытовых отходов, который действовал в черте города еще с советских времен. Закрытие свалки мэр Евгений Тефтелев назвал "подарком жителям ко Дню города", губернатор области Борис Дубровский —"историческим событием".

В качестве альтернативной площадки городские и областные власти предложили временный полигон около поселка Полетаево — в 50 километрах от центра Челябинска. Половина организаций, вывозящих мусор, отказалась продолжить работу, заявив, что возросшие затраты на топливо сделали бизнес нерентабельным.

Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку 02
Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку 03

21 сентября прокуратура потребовала от чиновников скорее разрешить ситуацию. 23 сентября челябинцы оставили несколько мешков с мусором перед дверями "ГорЭкоЦентр+" — именно эта компания отказалась вывозить отходы на новый полигон. Прокуратура пригрозила руководству организации уголовными делами в случае ухудшения ситуации.

24 сентября в Челябинске ввели режим повышенной опасности. Городской глава Тефтелев выделил на ликвидацию мусорной проблемы 14 млн рублей из местного резервного фонда.

Теперь власти обещаю, что мусор будут вывозить круглосуточно. Для этого в город доставили технику из Миасса, Златоуста, Екатеринбурга, Магнитогорска и Кургана. По предварительным данным, справиться с ситуацией удастся в лучшем случае за 10 дней.

Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку 04

Источник: https://censor.net.ua/n3087864
 
   
 Топ комментарии
 
Зовсім як у Львові нещодавно
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...как по-испански пишется "путин - хуйло"? Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку - Цензор.НЕТ 6876
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...как по-испански пишется "путин - хуйло"? Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку - Цензор.НЕТ 6876
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наверно ,Putin Juylo. а испанского аналога не знаю
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...понял, т.е., как гласит старый анекдот, "...от пасаранца слышу..."(с) Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку - Цензор.НЕТ 9795
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Xyйло - имя собственное (не переводится), а путька - Xyйло!
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надо было попросить его сказать по-украински "маленьке сiреньке бiленьке". ты ж это узнать хотел? Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку - Цензор.НЕТ 9424
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"Голосуем за партию Единая Россия, б##дь!" Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку - Цензор.НЕТ 6760
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Челяба не побратим Львова по савецким временам?
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Был? Я так и знал!
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З карти України скільки зникло таких сіл? Кажуть біля півтисячі....порівняно з 1990
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А з карти нарасіі скільки зникло - не рахували?
Так Україна нікуди не лізе - намагається лише власними проблемами займатися.
А рашка всюде свій п'ятак сує й кошти витрачає...
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Тю, я думав, що це ми самі із себе сміємось, а то тільки виходить рашку на глум підіймаємо
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А че там на бензоколонке с топливом? Дорого, шоль? А как же вы зиму переживете, прокаженные?
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на изгойке тайги немного осталась. загонят туда крысьчан и прочую русню чтобы елок напилили на дрова.
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да уж. собачка не виновата что родилась и живет в сране свинособак.
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Так ничего же особенного и не произошло! Где то, кажется в Уфе, фекалии выливают просто в окно....И в хорошую погоду и люди и машины просто таки плавают в этом дерьме...И ничего! Это ж естественная среда обитания для кацапов... А их тут интересуют международные проблемы, мол как там в Европе? А что там в США? Так вы прежде озаботьтесь чтобы вам дерьмо на головы не капало, а уж потом можете о Европе думать..
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...дело идет к зиме - можно начинать выращивать новое изделие... Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку - Цензор.НЕТ 6357
Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку - Цензор.НЕТ 5015
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Башкиры мусульмане и вряд ли позволят себе что-то выливать в окно.
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О.Сахалин, город Корсаков, он же Отомари. До сих пор там безотказно и безаварийно функционирует та часть канализации/ливневки, которую построили японцы( даже люки с иероглифами нестандартного размера сохранились). А вот то,шо намайстрячили совки после 1945 года аварийно ремонтируется круглый год.
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Вот такие же фотки и в раше показывали ватникам, когда Лолита с гройсманом утопили в мусоре прекрасный город Львов, чтобы отомстить Садовому за то, что Самопомощь блокировала торговлю с оккупантом.
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Приятно, что украинцам близки к сердцу экологические проблемы с мусором. Я тоже с председателем садового кооператива по этому поводу "воюю".
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А мы тут не воюем. Дважды в неделю выставляем к дороге два контейнера - для обычного мусора,и для recycle( стекло,пластик,бумага). В нашем селе конкурируют 3 фирмы мусорщиков, так шо с каждым годом мусорный сервис становится дешевле. Сейчас платим пр. $110 в год.
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У нас бесплатно, но один раз неделю. Но мусор ценное сырье и я считаю, нам должны за него платить.
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Конечно, должны платить. Ведь весь мусор без разбора у вас просто сжигают, а ты бесплатно дышишь всеми этими ништяками.
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В нашем городе не сжигают, сортируют, перерабатывают, а деньги Лукашенко отдают. А должны мне возвращать.
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В Челябе все время были проблемы с уборкой улиц. Дворников хватало только на москву, и чего-то такого следовало ожидать. Жалко сравнительно чистый город. Моли бы мусоросжигательный завод построить, его выбросы не очень-то ухудшили бы ситуацию на фоне имеющейся промышленности. В Украине та же проблема, и корни те же.
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эх, подсказать некому... решить проблему крыс очень даже просто! надо накачать их ботоксом! тогда у каждой крысы появится 3-4 двойника. ой, нет. это другое решение. Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку - Цензор.НЕТ 1070
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какой ботокс? тут налицо технология омоложения от проф. Преображенского Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку - Цензор.НЕТ 7336
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Плевал я, на Челябинск. Слюной. А вот на это- не плевал, бо это- рядом со мной. Вот это:
Сегодня около 2 часов ночи ребенок 3,5 лет был покусан крысой в собственной кровати. Инцидент произошел на ул. Грушевского в Центральном районе Мариуполя. Как сообщает корреспондент 0629, девочка спала на кровати. В какой-то момент ее рука соскочила и коснулась пола. Там находилась крыса. Она набросилась на ребенка, искусав ему руку. По словам родственников, в тот момент в доме находился 8-летний брат девочки и ее бабушка... (с)
Нормально? Вот и я говорю: плевал я на Челябинск! Шо у меня по соседству происходит???!!! Если интересен полный текст, то это- тут:

https://www.0629.com.ua/news/2164655/v-mariupole-na-trehletnego-rebenka-napala-krysa-foto
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там какие-то тормознутые.. в частном доме - похоже.
"Женщина не сразу поняла серьезность произошедшего и не стала вызывать "скорую". Уже утром, заметив, что все белье, а также одежда ребенка в крови, позвонила родственникам. Они отвезли малышку в больницу. "

пля.. ребенка искусали, а она даже не проснулась...
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Ну, да, не отнять, у бабули- явно в башке- вава. Но, таки этот репортаж- второй, за неделю. Первый, о крысе, которую посетители обнаружили в супермаркете. Ну и- засняли. И фотки выложили.
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В Мариуполе практически нет украинцев.От того и результат
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Я- украинец. И я- спокоен. Причина: у меня коты, в телохранителях. И их- достаточно много. Вот, одна из них. Её зовут Рыся. Обратите внимание на величину крысы! Рыся их- как мышей делает. И, приносит ко мне, под окно, ещё живых. Она- ждет, пока я похвалю... А на дальнейшее- лучше не смотреть. Всё- Истина, от слова- до слова.

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"- что случилось с челябинском?
- он утонул."
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Вот что тама пишут. Это кому лень лазить по сайтам.

Позор!!! И перевозчику и администрации, что не держала на контроле данную ситуацию, которой можно было избежать договорившись заранее. А теперь дворы погрязают в кучах мусора. И ещё жильцы которые валят его, хотя например у нас на Молодогвардейцев 76 вывозят по одному контейнеру и пройти то всего через двор... Машина приезжает, выбирает контейнер полупустой, загружает его и уезжает. А ГОРЫ именно горы мусора лежат и уже начали вонять!

Вонь во дворах невыносимая. На детской площадке невозможно находиться с ребёнком, так как в 20 метрах все заваленомусором и воняет ужасно.

Превратили город в свалку. Виноват только Тефтелефф. При закрытии свалки надо было подготовить новую площадку для вывоза мусора, а потом закрывать свалку. И нечего обвинять во всем ГОРЭКОЦЕНТР. Они обеспечивали всегда своевременный вывоз мусора пока наш грубер и градоначальник не стали пропихивать магнитогорскую компанию на это дело.
Господи, хоть ты помоги поменять градоначальника и губернатора!!!! Спасти Челябинск!
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а нахера русне вообще срачь убирать? у них скоро снег выпадет и все закроет, не будет ничего видно.
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Сегодня видел как около около памятника Дюку рядом с потемкинской лестницей крысы бегали. Выбегают из под забора, ограждающего реконструкцию ближайшего здания и бегают по плацу.
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Меньше шума народ, паны, пани, пановы, господа, сэры и серухи. Все на примерах:


Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку - Цензор.НЕТ 836

Угадайте с трех раз - где мусорники? Отгадали? Есть вопросы?
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Хотел - поулыбаться, чи посміятись, навести приклади. Мусорники вокруг всего Земного шарика - ОДИНАКОВЫ. От Гонконга, до Нью Васюків. Але Цензор - "ріже" - матеріали, а це не красиво. Не над мусорниками нужно смеяться, а над собой. Чи це РФ, чи ми, чи Гонконг, чи Васюки. Дело не в этом.
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В Гонконге очень быстро убирают мусор. Также как и в Амстердаме после пати , Мадриде. А вот у нас он будет валяться возле парадного много дней....

Например в Китае маленькие мусоровозы работают и ночью и утром. Вывозят мусор каждый день! Да , бывает срач. Собака ночью расстощила пакеты порвала или может старый дед порыскал. НО на следующий день идёшь и всё чисто. Потому , что коммунальные службы всегда работают!
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єслі вивозіть мусор і Чєляба не будєт іспускать смрад, то завтра там будут стоять солдаты НАТО
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Во, накінець то рашка приклад з нас почала брати, мабуть Львів то є Львів, там це сміття навіть по Україні підпільно розвозили
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А Челябінськ - це не щось там промислове із заводами, фабриками і прочім пралєтаріатом? Можу помилятися, але його наче наводили як приклад, чому кацапи не поспішали опікуватися Армянськом - мовляв, для тих, в кого є Челябінськ, армянський сморід то не проблема. Тобто сміття чи не сміття, а рузкій дух там в повітрі повсякчас висить.
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На жаль, совок вкорінився в головах не тільки хуйлопітеків. Багатьох громадян України теж. Челябінськ в смітті це добре. А Львів? Перлина архітектури і туристичний центр Львів, а не якийсь там фашистський Челябінськ!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКрысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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