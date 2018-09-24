 Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Челябинске 2 недели не вывозят мусор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza. Город буквально утонул в отходах. Возле контейнеров образовались завалы из мешков с мусором. Жители жалуются на грязь и смрад.
Проблемы с вывозом мусора в Челябинске начались после закрытия полигона твердых бытовых отходов, который действовал в черте города еще с советских времен. Закрытие свалки мэр Евгений Тефтелев назвал "подарком жителям ко Дню города", губернатор области Борис Дубровский —"историческим событием".
В качестве альтернативной площадки городские и областные власти предложили временный полигон около поселка Полетаево — в 50 километрах от центра Челябинска. Половина организаций, вывозящих мусор, отказалась продолжить работу, заявив, что возросшие затраты на топливо сделали бизнес нерентабельным.
21 сентября прокуратура потребовала от чиновников скорее разрешить ситуацию. 23 сентября челябинцы оставили несколько мешков с мусором перед дверями "ГорЭкоЦентр+" — именно эта компания отказалась вывозить отходы на новый полигон. Прокуратура пригрозила руководству организации уголовными делами в случае ухудшения ситуации.
24 сентября в Челябинске ввели режим повышенной опасности. Городской глава Тефтелев выделил на ликвидацию мусорной проблемы 14 млн рублей из местного резервного фонда.
Теперь власти обещаю, что мусор будут вывозить круглосуточно. Для этого в город доставили технику из Миасса, Златоуста, Екатеринбурга, Магнитогорска и Кургана. По предварительным данным, справиться с ситуацией удастся в лучшем случае за 10 дней.
Так Україна нікуди не лізе - намагається лише власними проблемами займатися.
А рашка всюде свій п'ятак сує й кошти витрачає...
Сегодня около 2 часов ночи ребенок 3,5 лет был покусан крысой в собственной кровати. Инцидент произошел на ул. Грушевского в Центральном районе Мариуполя. Как сообщает корреспондент 0629, девочка спала на кровати. В какой-то момент ее рука соскочила и коснулась пола. Там находилась крыса. Она набросилась на ребенка, искусав ему руку. По словам родственников, в тот момент в доме находился 8-летний брат девочки и ее бабушка... (с)
Нормально? Вот и я говорю: плевал я на Челябинск! Шо у меня по соседству происходит???!!! Если интересен полный текст, то это- тут:
https://www.0629.com.ua/news/2164655/v-mariupole-na-trehletnego-rebenka-napala-krysa-foto
"Женщина не сразу поняла серьезность произошедшего и не стала вызывать "скорую". Уже утром, заметив, что все белье, а также одежда ребенка в крови, позвонила родственникам. Они отвезли малышку в больницу. "
пля.. ребенка искусали, а она даже не проснулась...
- он утонул."
Позор!!! И перевозчику и администрации, что не держала на контроле данную ситуацию, которой можно было избежать договорившись заранее. А теперь дворы погрязают в кучах мусора. И ещё жильцы которые валят его, хотя например у нас на Молодогвардейцев 76 вывозят по одному контейнеру и пройти то всего через двор... Машина приезжает, выбирает контейнер полупустой, загружает его и уезжает. А ГОРЫ именно горы мусора лежат и уже начали вонять!
Вонь во дворах невыносимая. На детской площадке невозможно находиться с ребёнком, так как в 20 метрах все заваленомусором и воняет ужасно.
Превратили город в свалку. Виноват только Тефтелефф. При закрытии свалки надо было подготовить новую площадку для вывоза мусора, а потом закрывать свалку. И нечего обвинять во всем ГОРЭКОЦЕНТР. Они обеспечивали всегда своевременный вывоз мусора пока наш грубер и градоначальник не стали пропихивать магнитогорскую компанию на это дело.
Господи, хоть ты помоги поменять градоначальника и губернатора!!!! Спасти Челябинск!
Угадайте с трех раз - где мусорники? Отгадали? Есть вопросы?
Например в Китае маленькие мусоровозы работают и ночью и утром. Вывозят мусор каждый день! Да , бывает срач. Собака ночью расстощила пакеты порвала или может старый дед порыскал. НО на следующий день идёшь и всё чисто. Потому , что коммунальные службы всегда работают!