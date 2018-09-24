 Крысы, вонь и смог: в Челябинске решили, что вывозить отходы слишком дорого, и город превратился в свалку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Челябинске 2 недели не вывозят мусор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza. Город буквально утонул в отходах. Возле контейнеров образовались завалы из мешков с мусором. Жители жалуются на грязь и смрад.

Проблемы с вывозом мусора в Челябинске начались после закрытия полигона твердых бытовых отходов, который действовал в черте города еще с советских времен. Закрытие свалки мэр Евгений Тефтелев назвал "подарком жителям ко Дню города", губернатор области Борис Дубровский —"историческим событием".

В качестве альтернативной площадки городские и областные власти предложили временный полигон около поселка Полетаево — в 50 километрах от центра Челябинска. Половина организаций, вывозящих мусор, отказалась продолжить работу, заявив, что возросшие затраты на топливо сделали бизнес нерентабельным.





21 сентября прокуратура потребовала от чиновников скорее разрешить ситуацию. 23 сентября челябинцы оставили несколько мешков с мусором перед дверями "ГорЭкоЦентр+" — именно эта компания отказалась вывозить отходы на новый полигон. Прокуратура пригрозила руководству организации уголовными делами в случае ухудшения ситуации.

24 сентября в Челябинске ввели режим повышенной опасности. Городской глава Тефтелев выделил на ликвидацию мусорной проблемы 14 млн рублей из местного резервного фонда.

Теперь власти обещаю, что мусор будут вывозить круглосуточно. Для этого в город доставили технику из Миасса, Златоуста, Екатеринбурга, Магнитогорска и Кургана. По предварительным данным, справиться с ситуацией удастся в лучшем случае за 10 дней.