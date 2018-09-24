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 Нарколаборатория по производству наркотиков ликвидирована на Киевщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили в Киевской области нарколабораторию по изготовлению особо опасного психотропного вещества - амфетамина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что незаконное производство психотропных организовали трое жителей столицы в арендованном дачном доме в Бородянском районе. Еженедельно наркодельцы изготавливали примерно полтора килограмма амфетамина.

Готовый "товар" они сбывали через разветвленную сеть дилеров на территории региона. Оперативники СБУ задержали злоумышленников, один из которых уже находился в розыске за торговлю наркотиками, в "цехе" при изготовлении очередной партии психотропных веществ.

В ходе санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в нарколаборатории полтора килограмма амфетамина и оборудование для его производства.

Стоимость изъятых веществ и принадлежности по ценам "черного рынка" составляет более полумиллиона гривен. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с полицией". 

Нарколаборатория по производству наркотиков ликвидирована на Киевщине, - СБУ 01
Нарколаборатория по производству наркотиков ликвидирована на Киевщине, - СБУ 02
Нарколаборатория по производству наркотиков ликвидирована на Киевщине, - СБУ 03
Нарколаборатория по производству наркотиков ликвидирована на Киевщине, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/n3087862
 
 
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"Нарколабораторію з виробництва наркотиків" ліквідовано, а нарколабораторію з виробництва дитячих іграшок залишено?
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"НарколабАратория по производству наркотиков"

Нарколабаратория по производству наркотиков ликвидирована на Киевщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3825
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНарколаборатория по производству наркотиков ликвидирована на Киевщине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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