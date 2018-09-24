 НАБУ расследует закупку локомотивов General Electric для Укрзализницы

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможное превышение стоимости закупки 30 локомотивов General Electric, которые поставляются в Украину. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на издание "ГОРДОН".

О расследовании НАБУ стало известно из постановления Соломенского суда Киева, опубликованного в Госреестре судебных решений.

Детектив НАБУ ходатайствовал перед судом о предоставлении доступа к вещам и документам "Укрэксимбанка", через который проходила закупка.

"Из заявления народного депутата Украины усматривается, что ...лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы в сравнении с рыночными ценами по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям", – сказано в документе.

Фамилия нардепа в Госреестре судебных решений не указана.

Уголовное производство было открыто в апреле после постановления следственного судьи Соломенского райсуда.

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялось подписание двух соглашений между американской General Electric" и "Укрзализныцей". Согласно соглашению, Украина покупает в лизинг 30 тепловозов серии Evolution ТЭ33А. Срок поставки - октябрь 2018 - 1 квартал 2019 года. Доля украинских комплектующих в этих локомотивах - 10%. Стоимость 30 локомотивов - 140 млн долларов, сделку кредитуют коммерческие банки США.

Первый локомотив, произведенный для нашей страны, США отправили 8 августа.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, первые локомотивы General Motors Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию осенью.