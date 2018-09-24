 НАБУ расследует закупку локомотивов General Electric для Укрзализницы

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможное превышение стоимости закупки 30 локомотивов General Electric, которые поставляются в Украину. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на издание "ГОРДОН".
О расследовании НАБУ стало известно из постановления Соломенского суда Киева, опубликованного в Госреестре судебных решений.
Детектив НАБУ ходатайствовал перед судом о предоставлении доступа к вещам и документам "Укрэксимбанка", через который проходила закупка.
"Из заявления народного депутата Украины усматривается, что ...лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы в сравнении с рыночными ценами по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям", – сказано в документе.
Фамилия нардепа в Госреестре судебных решений не указана.
Уголовное производство было открыто в апреле после постановления следственного судьи Соломенского райсуда.
Напомним, 23 февраля в Киеве состоялось подписание двух соглашений между американской General Electric" и "Укрзализныцей". Согласно соглашению, Украина покупает в лизинг 30 тепловозов серии Evolution ТЭ33А. Срок поставки - октябрь 2018 - 1 квартал 2019 года. Доля украинских комплектующих в этих локомотивах - 10%. Стоимость 30 локомотивов - 140 млн долларов, сделку кредитуют коммерческие банки США.
Первый локомотив, произведенный для нашей страны, США отправили 8 августа.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, первые локомотивы General Motors Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию осенью.
Петро тільки ж кацав, що це - "інвестиційний бум".
Не підставляйте гаранта.
Может одна Супрун только.... - удивляюсь, как ее еще не убили шоколадные гниды...
Только пэрэмогу приперли, а она тоже не пэрэмогой оказалась, а вороством обычным
Соглашение между Украиной и Францией предусматривает закупку 55 вертолетов на общую сумму в 475 миллионов евро. Эти вертолеты - не новые. Они использовались для транспортных перевозок в Северной Америке, а после аварии одного из вертолетов в 2016 году в Норвегии их использование вообще было ограничено. Ранее от этих вертолетов отказалась Польша!
В силу рыночной стоимости вертолетов H225 - с учетом их износа и аварийности - сумма сделки не может превышать 275 миллионов евро. Украина же набириет кредитов на 475 миллионов, переплатив тем самым 200 миллионов. Львиная доля переплаченных Украиной средств в последующем вернется непосредственно господину Авакову в качестве «отката. А это уже не «рюкзаки».
Надеюсь дойдут руки и до вертолётов за поллярда евриков.
а я грешным делом думал Димон не Платон пошутил,сказав денех сейчас нет,но вы держитесь ТАМ.......
Есть живые примеры: Например ДС3 украинской сборки стоил €4 млн, а австрийской €7 млн.
Иначе так и будем покупать как колесников: Поезда Siemens предлагали перед евро-2012 по €10.8 млн, но купили непонятные хюндаи по €24 млн