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 Политика Украины, Экономика
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Все про:НАБУ (2481) расследование (2344) Укрзализныця (1451) локомотивы (3)

 НАБУ расследует закупку локомотивов General Electric для Укрзализницы

В ведомстве подозревают, что локомотивы могли закупать по повышенным ценам

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможное превышение стоимости закупки 30 локомотивов General Electric, которые поставляются в Украину. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на издание "ГОРДОН".

О расследовании НАБУ стало известно из постановления Соломенского суда Киева, опубликованного в Госреестре судебных решений.

Детектив НАБУ ходатайствовал перед судом о предоставлении доступа к вещам и документам "Укрэксимбанка", через который проходила закупка.

"Из заявления народного депутата Украины усматривается, что ...лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы в сравнении с рыночными ценами по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям", – сказано в документе.

Фамилия нардепа в Госреестре судебных решений не указана.

Уголовное производство было открыто в апреле после постановления следственного судьи Соломенского райсуда.

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялось подписание двух соглашений между американской General Electric" и "Укрзализныцей". Согласно соглашению, Украина покупает в лизинг 30 тепловозов серии Evolution ТЭ33А. Срок поставки - октябрь 2018 - 1 квартал 2019 года. Доля украинских комплектующих в этих локомотивах - 10%. Стоимость 30 локомотивов - 140 млн долларов, сделку кредитуют коммерческие банки США.

Первый локомотив, произведенный для нашей страны, США отправили 8 августа.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, первые локомотивы General Motors Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию осенью.

Источник: https://censor.net.ua/n3087861
 
 
 Топ комментарии
 
НАБУ пробивает очередное дно. Стыдно. НАБУ расследует закупку локомотивов General Electric для Укрзализницы - Цензор.НЕТ 4801
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Яке розслідування?
Петро тільки ж кацав, що це - "інвестиційний бум".
Не підставляйте гаранта.
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Им бы еще вертушками Авакова заняться.
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мабуть финансирование квартирооптимистов будет ограничено .начинают руку дающую кусать
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Яке розслідування?
Петро тільки ж кацав, що це - "інвестиційний бум".
Не підставляйте гаранта.
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Та да, американцы инвестируют в украинскую экономику своими неликвидными товарами .
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ха .. реально .. прост жесть .. только привезли и уже начали .. расследовать .. чисто пиар .. набу.. а сколько за 2 года они чт сделали ноль .. днище
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агент НАБУ проводит совещание..

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Про "УкрзалИзницу" написав нічний редактор Кіля Азіров?
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у нас вообще есть хоть какое то министерство где не воруют в промышленных масштабах?

Может одна Супрун только.... - удивляюсь, как ее еще не убили шоколадные гниды...
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С какой стати ей не воровать ? Чем она хуже Яреськи ?
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Дон Серхио - за руку ее еще никто не ловил и в воровстве не объвиняли...
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Я что то не помню, чтобы кого то в последнее время за руку ллвили, ту же Яресько. А в следующем году мы начнм пожинать плоды ее художест, причем очень горькие. Всего навсего на 400 млрд.грн.А что эта косматая тварь натворила вообще оптсанию не поддается. И не думаю, что даром.
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Типа Роттердам + уже типа расследовали. Результат в районе плинтуса. Здесь кроме пиара тоже ничего не наблюдается.
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Жесть!
Только пэрэмогу приперли, а она тоже не пэрэмогой оказалась, а вороством обычным
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Это типа стадион в Питирбюрбере к ЧМОпионату мира стоил 8 миллиардов,но построили за 55 НАБУ расследует закупку локомотивов General Electric для Укрзализницы - Цензор.НЕТ 1634 НАБУ расследует закупку локомотивов General Electric для Укрзализницы - Цензор.НЕТ 1634
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Как говорит народная мудрость - все думали придет время, а время ушло!

Соглашение между Украиной и Францией предусматривает закупку 55 вертолетов на общую сумму в 475 миллионов евро. Эти вертолеты - не новые. Они использовались для транспортных перевозок в Северной Америке, а после аварии одного из вертолетов в 2016 году в Норвегии их использование вообще было ограничено. Ранее от этих вертолетов отказалась Польша!
В силу рыночной стоимости вертолетов H225 - с учетом их износа и аварийности - сумма сделки не может превышать 275 миллионов евро. Украина же набириет кредитов на 475 миллионов, переплатив тем самым 200 миллионов. Львиная доля переплаченных Украиной средств в последующем вернется непосредственно господину Авакову в качестве «отката. А это уже не «рюкзаки».
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Наконец-то дошло, что покупать паровозы через океан странно.
Надеюсь дойдут руки и до вертолётов за поллярда евриков.
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Вице-премьер РАБссии Голикова объявила 2019 год,годом борьбы с массовой бедностью на РАБссии,сообщил телеканал Сотник ТВ...,
а я грешным делом думал Димон не Платон пошутил,сказав денех сейчас нет,но вы держитесь ТАМ....... НАБУ расследует закупку локомотивов General Electric для Укрзализницы - Цензор.НЕТ 3432 НАБУ расследует закупку локомотивов General Electric для Укрзализницы - Цензор.НЕТ 3432
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Я помню из истории, что любая революция за канчивается бардаком, но что бы вот так!!! И конца не видно...ой, плюнет на Украину мир скоро да и отдадут нас путину...
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Нечего там расследовать . Омельяна и порося в ссылку , желательно в Сибирь . Эти свиньи мародерские по трупам ходят и глазом не моргают . Как и вся их шобла .
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Совершенно точно знаю- в рашке имеется "паровозный резерв". Не стану ГУГЛить, о местах, где реально находятся тысячи паровозов, если в сумме. У нас- был, в Днепропетровской области. Их были сотни, это точно. Как понимаете, на случай крайний. А шо, дров насыпал... и вперед. Но. кажется вперед- не выйдет. всё пропили, насколько я знаю. А зря... Об этом стоит уже задуматься. Или, кто-то надеется на гиперлуп? Угу. "Оставь надежду, всяк сюда входящий"(с). Будет нам гипер. Тока не луп... Или- луп, тока на букву "з".
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А жаль ! Ведь паровоз - отличное решение, особенно в условиях войны. Он ведь практически автономен, ему не нужны провода как электровозу, не нужна солярка как тепловозу. А дров и угля в Украине всегда до жопы было.
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Так так есть! До жопы. В смысле- осталась та самая- жопа. Без паровозов.
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Да последние паровозы цыгане закупили на металлолом по цене утюга,даже для музеев не осталось.
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Президент по Конституции не отвечает за экономику и реформы правительства,поскольку у нас Парламентско-президенская форма управления,где правительство Гройсмана и Рада старше по рангу и ПОЛНОМОЧИЯМ....
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Ой. В Китае вообще расстреливают за коррупцию. И что, коррупция в Китае куда-то делась? НАБУ расследует закупку локомотивов General Electric для Укрзализницы - Цензор.НЕТ 4600
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Надо от производителей требовать собирать локомотивы в Украине. Тем более, что многие производители и не против.
Есть живые примеры: Например ДС3 украинской сборки стоил €4 млн, а австрийской €7 млн.
Иначе так и будем покупать как колесников: Поезда Siemens предлагали перед евро-2012 по €10.8 млн, но купили непонятные хюндаи по €24 млн
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Интересно более месяца все СМИ и власти страны хвастались о этом конктракте а сейчас как будто его впервые видят и снова начинают хвастаться что разоблачили аферу века.Такое лицемерие заслуживает расстрела.
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Кто там рядом, скажите что бы расстояние между колесами замерили, а то будет как всегда - то ли путя менять то ли новые колеса докупать.
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