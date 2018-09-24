 Есть некоторые наработки, которые позволяют говорить, что преступление будет раскрыто, - Аброськин о нападении на Михайлика

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Аброськин отметил: "По результатам совещания в Главном управлении Национальной полиции Одесской области могу утверждать, что с первых часов после нападения на общественного активиста Олега Михайлика создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные оперативники и следователи.
Эти действия позволили собрать необходимую доказательную базу, которая в настоящее время позволяет сказать, что есть уже некоторые наработки и это преступление будет раскрыто.
Только за девять месяцев на территории Одесской области совершено 83 умышленных убийства и сегодня не раскрытыми остаются 12 из которых до конца года будет раскрыто 6".
Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.
К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.
Не торопи события, у тебя еще не много времени осталось, наслаждайся😀
Потрудитесь изъясняться членораздельно
Что-то не пойму я тебя, дядя. Откуда ты знаешь сколько преступлений, из на настоящий момент не раскрытых, будет раскрыто до конца года?