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 Есть некоторые наработки, которые позволяют говорить, что преступление будет раскрыто, - Аброськин о нападении на Михайлика

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что дело о нападении на активиста Михайлика имеет перспективы быть раскрытым.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "По результатам совещания в Главном управлении Национальной полиции Одесской области могу утверждать, что с первых часов после нападения на общественного активиста Олега Михайлика создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные оперативники и следователи.

Эти действия позволили собрать необходимую доказательную базу, которая в настоящее время позволяет сказать, что есть уже некоторые наработки и это преступление будет раскрыто.

Только за девять месяцев на территории Одесской области совершено 83 умышленных убийства и сегодня не раскрытыми остаются 12 из которых до конца года будет раскрыто 6".

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Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3087860
 
 
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Как раз перед выборами прозвучит пэтькина пламенная речь, что раскрытие осуществилось благодаря его рэформам и чуткому руководству
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а юлька уже президент？
Не торопи события, у тебя еще не много времени осталось, наслаждайся😀
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не так...або ты лояльний до влади-або ти лояльний до агресора...терціум нон датур
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Петя решил пропиариться на этом преступлении, а значит виновных или найдут, или назначат.
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Или ваще не найдут, но об очередной победе объявят с помпой
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або оголосять підозру, дадуть можливість втекти у рашку, а потім розведуть руками - дуже хотіли, старалися, але форс-мажор ....
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"Эти действия позволили собрать необходимую доказательную базу, которая в настоящее время позволяет сказать, что есть уже некоторые наработки и это преступление будет раскрыто"
Потрудитесь изъясняться членораздельно
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А громкие слова что это "дело чести" будут? Хотя какая честь может быть у мусора?
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Не хочу сказать ничего плохого,но может кто мне напомнит хоть одно преступление за четыре года которое раскрили и адекватно кого-то осудили.Начнем из бриллиантовых прокуроров,где прокуроры а где те кто их арестовывал?
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Кроме патриотов Украины и врагов фуйла никого не наказали и не посадили
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Да к тому я и веду,что нынишняя наша власть скорее защитник изменников,саботажников и преступников чем защитник Украины,а о пресупниках внутриукраинских вообще молчу.За кражу буханки жлеба можно получить больше чем за убийство на пешеходном переходе женщины с ребенком.
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не, ну это же не геннедоразумение выбирать для воровства
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ну,тут хуйло пожалуй похвалил бы за выдумку...даже не смотря на то,что его хуйлом назвали.
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Только за девять месяцев на территории Одесской области совершено 83 умышленных убийства и сегодня не раскрытыми остаются 12 из которых до конца года будет раскрыто 6".

Что-то не пойму я тебя, дядя. Откуда ты знаешь сколько преступлений, из на настоящий момент не раскрытых, будет раскрыто до конца года?
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Когда в селе Субботци Знаменского района Кировоградской области, где месяц назад якобы безвести пропала несовершеннолетняя Диана Хриненко, так называемый глава села Боридченко Андрей Васильевич (главарь опг) регулярно занимается изнасилованиями несовершеннолетних, разбоем, вымогательством, шантажем, запугиванием, угрозой физической расправой, коррупцией и т.п, а также заказными убийствами, то почему-то, по загадочным и никому неизвестным причинам, эти преступления не расследуются. если Диана Хриненко еще жива и так называемый глава села ее еще не убил после разбойного нападения и изнасилования, то по всей видимости он ее удерживает у себя в доме либо гараже либо подвале, погребе или еще где-то, хотя возможно он ее уже куда-нибудь вывез в сексуальное рабство для принудительного занятия проституцией. также, по всей видимости, следы крови пленной еще остались в салоне или багажнике его автомобиля, потому что он их не отмыл. имхо.
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Наверно в АТО заработал ?Поцтреот !
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потянут время и никого не найдут, точнее не выдадут своих
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсть некоторые наработки, которые позволяют говорить, что преступление будет раскрыто, - Аброськин о нападении на Михайлика
 
 
 
 
 
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