 Есть некоторые наработки, которые позволяют говорить, что преступление будет раскрыто, - Аброськин о нападении на Михайлика

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "По результатам совещания в Главном управлении Национальной полиции Одесской области могу утверждать, что с первых часов после нападения на общественного активиста Олега Михайлика создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные оперативники и следователи.

Эти действия позволили собрать необходимую доказательную базу, которая в настоящее время позволяет сказать, что есть уже некоторые наработки и это преступление будет раскрыто.

Только за девять месяцев на территории Одесской области совершено 83 умышленных убийства и сегодня не раскрытыми остаются 12 из которых до конца года будет раскрыто 6".

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Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.