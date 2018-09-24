EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  1656  14
Все про:граница (3088) пограничники (1116) Польша (4504) Россия (70547)

 Сторожевая башня, админздание, гараж: Польша строит новую пограничную заставу на границе с Россией

Строительства комплекса должны закончить в 2019 году. Гмина Дубенинки, в которой идет строительство, граничит с Калининградской областью.

Польша строит на границе с Калининградской областью России новую пограничную заставу. Возведение комплекса, состоящего из административного здания, гаража и сторожевой башни обойдется польской казне в 14,6 млн злотых – это почти 3,5 млн евро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forsal.pl.

В понедельник, 24 сентября, на месте возведения новой пограничной заставы состоялась церемония закладки первого камня.

"Это важный объект, потому что он расположен в месте, имеющее особое значение, на стыке трех границ (Польши, России и Литвы, – ред.). Здесь охрана польской границы, а вместе с ней и внешней границы Европейского Союза, является первоочередной задачей", – сказал во время церемонии заместитель главы МИД Польши Ярослав Зелинський.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пассажира-украинца при пересечении российской границы на въезд сняли с поезда и избили, - МВД. ВИДЕО

Замминистра подчеркнул, что новый объект будет служить укреплению безопасности польской границы.

"В нынешней миграционной ситуации мы видим, как важно эффективно защищать границы и территорию республики от тех, кто не должен находиться на этой территории", – подчеркнул заместитель главы МИД.

Также на Цензор.НЕТ: Польские пограничники предупредили о росте очередей на границе в связи с планами провести "итальянскую забастовку"

Источник: https://censor.net.ua/n3087859
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не вистачає рову з концентрованою кислотою та вогневих кулеметних точок.
 показать весь комментарий
 
 
"Сторожевая башня, админздание, гараж"(с). Не знаю, но у меня, отчего-то, всплыло вот это, блоковское: " Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века - Всё будет так. Исхода нет."(с).
Наверное, это потому, что я был в его квартире. Давно, в 1979-м. Представляете, просто позвонил, мне открыла дверь женщина. И я вошел в квартиру Александра Блока. Было дело...
 показать весь комментарий
 
 
"В нынешней миграционной ситуации..."
Всего-то.
 показать весь комментарий
 
 
Тараканье способно на все. Выжигать 3000 радусов
 показать весь комментарий
 
Вице-премьер РАБссии Голикова объявила 2019 год,годом борьбы с массовой бедоностью на РАБссии...,а я грешным делом подумал что Ведмедев пошуткував,сказав Денех нет,но вы держитесь.........
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСторожевая башня, админздание, гараж: Польша строит новую пограничную заставу на границе с Россией
 
 
 
 
 
 вверх