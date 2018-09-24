 Сторожевая башня, админздание, гараж: Польша строит новую пограничную заставу на границе с Россией

Польша строит на границе с Калининградской областью России новую пограничную заставу. Возведение комплекса, состоящего из административного здания, гаража и сторожевой башни обойдется польской казне в 14,6 млн злотых – это почти 3,5 млн евро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forsal.pl.

В понедельник, 24 сентября, на месте возведения новой пограничной заставы состоялась церемония закладки первого камня.

"Это важный объект, потому что он расположен в месте, имеющее особое значение, на стыке трех границ (Польши, России и Литвы, – ред.). Здесь охрана польской границы, а вместе с ней и внешней границы Европейского Союза, является первоочередной задачей", – сказал во время церемонии заместитель главы МИД Польши Ярослав Зелинський.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пассажира-украинца при пересечении российской границы на въезд сняли с поезда и избили, - МВД. ВИДЕО

Замминистра подчеркнул, что новый объект будет служить укреплению безопасности польской границы.

"В нынешней миграционной ситуации мы видим, как важно эффективно защищать границы и территорию республики от тех, кто не должен находиться на этой территории", – подчеркнул заместитель главы МИД.

Также на Цензор.НЕТ: Польские пограничники предупредили о росте очередей на границе в связи с планами провести "итальянскую забастовку"