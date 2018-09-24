 Суд вернул в коммунальную собственность один из земельных участков, который фигурирует в скандале с депутатом Киевсовета Марченко, исключенного из "Самопомочи"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Георгій Могильний.

Он отметил: "Прокуратура сегодня гордо отчиталась, что наконец хозсуд Киева принял решение вернуть в коммунальную собственность участок земли по адресу 4-й переулок Лермонтова, 34, украденный по поддельному решению Киевсовета.

Деталей в новости от прокуратуры почти нет, так что дополню.

Этот участок фигурирует в отчете Самопомощи по Марченко, как один из 6 участков, которые расположены в прибрежной защитной полосе и находятся в пользовании семьи Марченко.

Сам Марченко категорически отрицает, что он или его семья имеют какое-то отношение к этим 6 участкам.

Вот только факты свидетельствуют о другом.

1) После воровства участков (право собственности во время Майдана тупо зарегистрировали за нужными людьми на основании поддельных решений Киевсовета за 2008, 2009 годы), все они было переписаны на жену Марченко и фигурировали в его еще бумажной декларации за 2015 год.

2) В 2016 году было открыто уголовное дело за воровство земли, после чего участки переписали с жены Марченко по 3 штуки на 2 свеженькие компании. Участок 34 22.09.2016 достался Обслуговуючий кооператив "Служба Гідротехнічних Споруд Кар`єру № 7 з Розробки Бортницького Родовища Пісків" (40750903)



Директор этой конторы Олег Колесник является директором почти всех шарашек, завязанных в разных проделках Марченко - начиная от платы за непредоставляемые услуги ДП Сумыхимпром и до попыток отжима участка Сенного рынка в пользу БТА Банка

Хотя жена Марченко якобы продала все 6 участков, никаких доходов в е-декларации от продажи земли не указано.

3) В декабре 2016 года, чтобы дополнительно защитить землю от возврата в коммунальную собственность, участки были переданы в ипотеку для обеспечения некого долга пляменницы Марченко - той самой Марии Макодзебы, землеотвод которой 10 июля этого года стал одной из причин исключения Гусовского и Ко из партии. Кроме прочего, именно на Макодзебу Марченко бесплатно переоформил свои 50% группы юрфирм "Ильяшев и партнеры" перед принятие присяги депутата.

Прокуратура уже полтора года судится за возврат земли в коммунальную собственность - идет минимум 14 судебных процессов: 6 по возврату земли, 6 по признанию ипотеки недействительной и 2 по искам жены Марченко к техническим компаниям Марченко о возврате земли жене Марченко (чтобы максимально занянуть рассмотрение исков прокуратуры)".







Как известно, фракция "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске, о чем заявил на пресс-конференции глава фракции Сергей Гусовский.

Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".

Сам Марченко, за выделение земли родственникам которого и проголосовали депутаты, заявил: Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским. Тем временем "Самопомич" обнародовала результаты своего расслежования: 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли.

Вместе с тем, Гусовский заявил: Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат.