 Рассчитываю на максимально быстрое рассмотрение всех этих псевдообвинений в НАПК и НАБУ, - исключенный из "Самопомочи" депутат Марченко ответил на обвинения (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, о решении хозсуда Киева написал пользователь Фейсбука Георгий Могильный.

Он отметил: "Прокуратура сегодня гордо отчиталась, что наконец хозсуд Киева принял решение вернуть в коммунальную собственность участок земли по адресу 4-й переулок Лермонтова, 34, украденный по поддельному решению Киевсовета.

Деталей в новости от прокуратуры почти нет, так что дополню.

Этот участок фигурирует в отчете "Самопомочи" по Марченко, как один из 6 участков, которые расположены в прибрежной защитной полосе и находятся в пользовании семьи Марченко.

Сам Марченко категорически отрицает, что он или его семья имеют какое-то отношение к этим 6 участкам.

Вот только факты свидетельствуют о другом.

1. После воровства участков (право собственности во время Майдана тупо зарегистрировали за нужными людьми на основании поддельных решений Киевсовета за 2008, 2009 годы), все они были переписаны на жену Марченко и фигурировали в его еще бумажной декларации за 2015 год.

2. В 2016 году было открыто уголовное дело за воровство земли, после чего участки переписали с жены Марченко по 3 штуки на 2 свеженькие компании. Участок 34 22.09.2016 достался Обслуговуючий кооператив "Служба Гідротехнічних Споруд Кар`єру № 7 з Розробки Бортницького Родовища Пісків" (40750903)



Директор этой конторы Олег Колесник является директором почти всех шарашек, завязанных в разных проделках Марченко - начиная от платы за непредоставляемые услуги ГП "Сумыхимпром" и до попыток отжима участка Сенного рынка в пользу "БТА Банка"

Хотя жена Марченко якобы продала все 6 участков, никаких доходов в е-декларации от продажи земли не указано.

3. В декабре 2016 года, чтобы дополнительно защитить землю от возврата в коммунальную собственность, участки были переданы в ипотеку для обеспечения некоего долга пляменницы Марченко - той самой Марии Макодзебы, землеотвод которой 10 июля этого года стал одной из причин исключения Гусовского и Ко из партии. Кроме прочего, именно на Макодзебу Марченко бесплатно переоформил свои 50% группы юрфирм "Ильяшев и партнеры" перед принятием присяги депутата.

Прокуратура уже полтора года судится за возврат земли в коммунальную собственность - идет минимум 14 судебных процессов: 6 по возврату земли, 6 по признанию ипотеки недействительной и 2 по искам жены Марченко к техническим компаниям Марченко о возврате земли жене Марченко (чтобы максимально занянуть рассмотрение исков прокуратуры)", - утверждает Могильный.

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Депутат Киевсовета Роман Марченко в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ сообщил следующее: "Цитируемый редакцией "графоман-любитель" давно распространяет недостоверную информацию, занимаясь откровенным перекручиванием фактов. Скажем, Олега Колесника я действительно знаю как опытного адвоката с широким набором клиентов. При этом Олег Иванович, конечно, никогда не был и не является моим "подручным", хотя бы в силу своего более зрелого возраста. Да, компания, где он является директором, приобрела три земельных участка, находящихся через автомобильную дорогу от участков, которыми с 80-х годов как огородами в бывшем селе Бортничи пользуются мои родственники. Указанные "прибрежные" земли Кооператива не находятся ни в собственности, ни в пользовании моей семьи. Кстати, эти участки, в отличии от того, о чем некорректно заявляет Могильный, не являются "прибрежной зоной", потому что граничат пока не с озером, а с карьером, который находится в активной промышленной разработке. Это подтверждено, среди прочего, постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 17 марта 2015 года в деле по иску Прокуратуры города Киева к Киевсовету и арендатору карьера "Гидромеханизация", которое есть в открытом доступе и с которым можно, при наличии желания, ознакомиться. Что касается, к примеру, заявления о том, что какие-то доходы не были внесены в декларацию, так человек, который действительно хотел бы в чем-то разобраться, даже не имея юридического образования, как Могильный, вначале все же заглянул бы в закон. А там несложно прочитать, что отражению в е-декларации подлежат только фактически полученные суммы (а не просто указанные в договоре), чего в данном случае пока не было. Это, кстати, ровно в той же мере относится к отчуждению мною долей в юрфирме, что я в соответствии с законом сделал перед получением мандата. Но Могильный, похоже, не особо хочет утруждать себя тем, чтобы разобраться, а "заточен" на дешевые сенсации. Не говоря уже о том, что описываемые им события постоянно подаются в разрезе моего депутатства, хотя в большей своей части произошли задолго до того, как меня избрали в Киевсовет. В целом же, как я уже заявлял ранее, я рассчитываю на максимально быстрое рассмотрение всех этих псевдообвинений в НАПК и НАБУ. После этого, конечно, буду требовать привлечения всех распространителей ложной информации к ответственности по ст. 383 Уголовного кодекса Украины ("Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину"), равно как и в рамках гражданско-правовых процессов".

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Также Цензор.НЕТ удалось получить комментарий адвоката, директора Обслуживающего кооператива "Служба гидротехнических сооружений карьера №7 по разработке Бортничанского месторождения песков" Олега Колесника.

"Я стал юристом и начал практиковать еще до того, как появилась, при всем к ней уважении, юрфирма "Ильяшев и партнеры", хоть ей уже и больше 20 лет. В указанной фирме я не работаю и никогда не работал, не был ни ее учредителем, ни участником, ни членом их адвокатского объединения. При этом у нас есть и общие клиенты, и клиенты, которых мы обслуживаем с "разных сторон" и судимся друг против друга. Что касается судебного дела по указанным участкам. Действительно юрлицо, в котором я являюсь директором (Обслуживающий кооператив), приобрело у физлица, которое ранее само приобрело участки в собственность у ряда граждан, три участка на границе действующего карьера по добыче песка №7 в Бортничах для хозяйственных нужд. К эксплуатации земли кооператив так и не приступил по независящим от земельных вопросов причинам. При этом все сделки по отчуждению (и первичная, и вторичная купля-продажа) были оформлены нотариально, то есть в силу требований законодательства были проверены на правовую "чистоту" нотариусами. Однако, как сейчас выясняется, указанные участки, возможно, были оформлены госрегистраторами на первых владельцев с нарушениями. По этому факту Дарницкой прокуратурой возбуждено уголовное производство, в рамках которого и предыдущие собственники участков, и Кооператив являются потерпевшими. В уголовном деле Кооператив и бывшие владельцы активно сотрудничают со следствием. Что касается судебных тяжб и недавнего решения суда первой инстанции, мы проанализируем его полный текст и, не исключено, добровольно исполним, даже без процедуры обжалования в апелляционную инстанцию. Кооператив точно не заинтересован в затягивании судебных процессов, но заинтересован в справедливом разбирательстве. За указанные участки средства кооперативом пока не платились, поэтому требовать денежной реституции мы не можем. Однако, возможно, после окончания следствия и привлечения к ответственности виновных лиц, к ним будут подаваться гражданские иски об убытках", - заявил он Цензор.НЕТ.







Как известно, фракция "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске, о чем заявил на пресс-конференции глава фракции Сергей Гусовский.

Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".

Сам Марченко, за выделение земли родственникам которого и проголосовали депутаты, заявил: Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским. Тем временем "Самопомич" обнародовала результаты своего расслежования: 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли.

Вместе с тем, Гусовский заявил: Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат.