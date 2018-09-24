 "Это станет значительной эскалацией", - в США отреагировали на планы России передать Сирии ЗРК С-300

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил в понедельник, 24 сентября, что планы России предоставить Сирии ракетную систему С-300 будут "значительной эскалацией" со стороны Москвы. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Болтона, Белый Дом еще надеется, что Россия пересмотрит свое решение.

Как заявил в понедельник, 24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу, Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 в течение двух недель. Москва решила пойти на такой шаг в связи с крушением своего самолета Ил-20.

"Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", - сказал Шойгу.

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Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).

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