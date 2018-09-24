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 "Это станет значительной эскалацией", - в США отреагировали на планы России передать Сирии ЗРК С-300

В Белом Доме надеются, что Москва пересмотрит свое решение

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил в понедельник, 24 сентября, что планы России предоставить Сирии ракетную систему С-300 будут "значительной эскалацией" со стороны Москвы. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Болтона, Белый Дом еще надеется, что Россия пересмотрит свое решение.

Как заявил в понедельник, 24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу, Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 в течение двух недель. Москва решила пойти на такой шаг в связи с крушением своего самолета Ил-20.

"Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", - сказал Шойгу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отставка Асада с поста президента Сирии - это вопрос времени, - постпред США при ООН Хейли

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Также на Цензор.НЕТ: Тактику в Сирии менять не будем, - в Израиле отреагировали на обвинения России в крушении Ил-20

Источник: https://censor.net.ua/n3087857
 
   
 Топ комментарии
 
Израиль просит в комплекте с С300 поставить еще парочку ИЛ-20....
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Теперь сирийцы смогут сбивать больше российских самолётов "Это станет значительной эскалацией", - в США отреагировали на планы России передать Сирии ЗРК С-300 - Цензор.НЕТ 992
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ну а шо?=)) оно же в опу козломордым привычно=))

Пьяный Прилепин вызвал проститутку. Проститутка засунула ему в жопу пульт от телевизора. Прилепину сделали операцию.
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После инцидента со сбитым криворукими сирийцами российским Ил-20 Россия приняла решение передать сирийским дикарям ещё более длинную и тяжёлую дубину - ЗРК С-300.
ПОПРОБУЙТЕ ПРЕДСТАВИТЬ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ О@УЕВАНИЯ ОТ ЭТОЙ НОВОСТИ НАХОДЯТСЯ ЛЕТАЮЩИЕ В СИРИИ РОССИЙСКИЕ ЛЁТЧИКИ!(C.) Дядюшка Шу
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с-200 самый мощный зрк,он с двигателем типа жрд и четыре стартовых пороховых,а вот с-300 это пукалки у них пороховые заряды и дальность действия до 85км.
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здесь на видео массовое захоронение в Колпино, г.Санкт-Петербург, наверно тех самых вагнеровцев урытых американским спецназом в Сирии. На могилах дощечки с номерами и дата 17.05.2018.
https://www.youtube.com/watch?v=rtUYYJkAcHc
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Думаю,что это переполненные холодильники трупаков хрюссскомирцев из Донбасса транзитных решили урюскомирить наконец....
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А задайтесь вопросом ))),а зачем вообще там С-200,С-300 ??? У оппозиции Асаду самолетов нет,и не предвидится. Израиль будет защищаться,и если на пути будет хоть С- 200 или С-300 - будет расхреначен тем или иным способом. Будьте уверены.=========Иран будет передавать оружие Хесбалле под зонтиком С-300- то это уже будет не оборона.
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РАБссия сдохла 1 марта 1917 года,ссср 26 декабря 1991 года....когда РАБссия повторит эти подвиги? "Это станет значительной эскалацией", - в США отреагировали на планы России передать Сирии ЗРК С-300 - Цензор.НЕТ 8834распад по мнению Астрологов начнецца с Дальнего Востока... "Это станет значительной эскалацией", - в США отреагировали на планы России передать Сирии ЗРК С-300 - Цензор.НЕТ 9547я почему то им верю.... "Это станет значительной эскалацией", - в США отреагировали на планы России передать Сирии ЗРК С-300 - Цензор.НЕТ 8834
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Любые уступки гопник трактует как слабость
Но это всего лишь гопник - под триколором пулять по ЦАХАЛ ему страшновато, поэтому будет под сирийским.
Интересно - каково российскому расчету, смертникам-камикадзе.
Каждую минуту гадать - тонка ли кишка у израильтян окажится?
История говорит, что довольно крепка - учили ли они историю?
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расешка, только не оглядывайся, не останавливайся и не иди на поводу у пиндосов - ты самая умная, смелая и сильная, докажи всему миру, я в тебя верю!...
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"Это станет значительной эскалацией", - в США отреагировали на планы России передать Сирии ЗРК С-300
видимо ,кацапам понравилось ,как сирийцы из парашкинских зрк сбивают их самолёты?)))
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сирийским сапёрам могут ещё передать аккумуляторные болгарочки, а техникам аэрокосмических сил, аккумуляторные дрельки и нвбор свёрл)).
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Нехай сразу им передадут по отрезу хлопковой материи 3х3 метра.
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Нариваються кацапи на велику пі##дюлину...
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А что, С-300 будут лучшими мишенями для израильских ракет, чем С-200 и С-400?
Парашным и сирийским трупам будет всё равно, рядом с каким числом они отправятся в ад. "Це стане значною ескалацією", - у США відреагували на плани Росії передати Сирії ЗРК С-300 - Цензор.НЕТ 5722
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Ну сбивать самолёты Израиля сирийцам удавалось и с помощью С - 200. Более новые "С" никогда по ним стрелять ещё не пытались. Конечно Израиль их уничтожит при желании, но самолётами туда соваться как раньше у него желания поубавится.
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кацап - это просто ещё у Израиля не было желания заняться ПВО сирии, а попробуете вы, и вами тоже займутся...!)
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Не удавалось...а удалось один раз.... "Це стане значною ескалацією", - у США відреагували на плани Росії передати Сирії ЗРК С-300 - Цензор.НЕТ 3569
В ответ изралетяне уничтожили несколько батарей ПВО....и кучу другой фигни с Сирии....
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С200 поступили на вооружение в 67 году. Самолёты Израиля модернизированы уже после 2000.
Какова вероятность сбить самолёт кремниевым топором?
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С300...кремневый топор образца 80-х годов прошлого века....
Какова вероятность им сбить самолет Израиля модернизированный после 2000-го года...?:? "Це стане значною ескалацією", - у США відреагували на плани Росії передати Сирії ЗРК С-300 - Цензор.НЕТ 9923
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а чего они тогда так возбудились-то ? Если этими С-300 ничего не собьёшь
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Возбудились это в паРаше...а все остальные просто стебутся над убогими...
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Разница между с200 и с300 13 лет..... ты всерьез думаешь..что этот хлам способен что либо сбить..??
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Небо Украины беззащитно?
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Временно...при необходимости комплексы "пэтриот" прикроют небо Украины....
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Надеюсь этой необходимости не случится.
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Разумеется....потому как паРаша уже сидит на цирлах поджав хвост.....
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Чергова шекаладна обісцянка? Небо СА ці "петріоти" якось не дуже впевнено прикривають від одиничних запусків з Ємена.
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Если только Россия найдёт где то у себя на складах первоначальный вариант... А так они модернизировались уже раза 4. А если РФ поставит свеже изготовленные - они будут поновее самолётов Израиля.
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Свеже изготовленные с300...это все те же с300...образца 80-х прошлого века....
А там где пару транзисторов заменили...те уже в паРаше называют с400... "Це стане значною ескалацією", - у США відреагували на плани Росії передати Сирії ЗРК С-300 - Цензор.НЕТ 1964
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это все те же с300...образца 80-х

...только с полностью замененной электроникой. Вроде уже цифровые а не ламповые, как первоначальный вариант...
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Первоначальные уже были не ламповые.....во всяком случае в 83 году...точно были не ламповые....
У нас как раз меняли 75 комплекс на 300-й.....
Так что увы и ах....с300 это хлам образца 80-х прошлого века.....
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Значит военка сильно опережает промышленную электронику. Станки ЧПУ в 83 году были ещё на реле и лампах. Только с 90 х годов в них перестали ставить реле. Цифровых отечественных станков ещё не видел. Самый новый что видел - 2008 года. Там система управления из американского компьютера, и сименсовских приводов. Только блоки питания - отечественные.
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Военка в совке....хоть и опережала бытовуху...но по сравнению с западом...это был кремный топор....
В принципе соотношение военка паРаши и военка запада таким же и осталось...
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Хотя лампы там наверное всё же ещё есть. Слабо представляю чем заменить лампы в выходных усилителях СВЧ на РЛС. В микроволновках их и сейчас не заменили.
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Только в сюзе с немецким ПРОЛЕТАйрятом Мировая Ливарюция может победить Мировой Имперьялизм... "Це стане значною ескалацією", - у США відреагували на плани Росії передати Сирії ЗРК С-300 - Цензор.НЕТ 3894
чЛенин Маркс Энгельс Гитлер ...это немцы Роза Люксембург и Эрнст Тельман тоже каммунисты "Це стане значною ескалацією", - у США відреагували на плани Росії передати Сирії ЗРК С-300 - Цензор.НЕТ 3894
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Нравится это кому-то или нет, но евреи одна из самых генетически одаренных наций. В СССР до 40% сотрудников НИИ составляли евреи, большая часть из которых в 80-90-х годах выехала в США и Израиль. На этом научная деятельность по разработке новых систем вооружений в России закончилась. Остались специалисты - аниматоры, специалисты маркетологи (шильдики меняют С-200 на С300 и т .д.) и да, еще слесаря по цеху с дрелями бегают, дырявят все подряд. Так что война с Израилем это суицид по определению. Поставки С-300 в Сирию это клиент с веревкой в руках на табурет карабкается.
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Дрели, это на сегодняшний день единственные работоспособные беспилотники рашки...
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А ведь сирийцы своего таки добились... Заставили РФ встать на их сторону в войне с Израилем... А случайно ли они сбили самолёт???
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а может это ваша Зинка стрельнула кацап...?)))
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Во-Во, ну ты хоть накатил за здоровье этих кацманавтов...?)))
или втихаря скупую слезу пустил...?)))
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я так понимаю что русня решила не летать над Сурией. Если они с 200 ми валили свои ватопланы то с300 вообще в их руках неуправляемые снаряды.
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Какая разница , что с-200 .что с-300?...голопопые понты с машканским качеством....
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Израиль не та страна, у которой есть желание испытывать качество ЗРК - теперь они сто раз будут отмерять, прежде чем что-то делать! не каждый теперь рискнет играть со смертью, а тем более израильтяне, которые дорожат не только своими дорогими самолетами, но и высокопрофессиональными летчиками!
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рассиянцкие летчики сильно напряглись "Це стане значною ескалацією", - у США відреагували на плани Росії передати Сирії ЗРК С-300 - Цензор.НЕТ 2333
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Ходят слухи, что в 2014 году первые лица Израиля договорились с российским лидером о том, что С-300 у Сирии не будет.... Израиль в свою очередь обещал не налаживать производство ударных БПЛА в Украине..... думаю, БПЛА были бы сегодня не лишними....
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_Чудовищный нарыв Третьей Мировой Всемирной войны, вызревая, натягивается всё туже и, похоже, вот-вот прорвётся стремительным ядерным финалом.
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И токма мардовские пузыря ис гамна забулькатят напаследак.
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што? мордва кинет на воронеж ядерную бонбу?
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_Перед прошлой мировой большинство - похоие на вас болваны - столь же легкомысленно всё воспринимали. Чуть позже десятки миллионов таких умерли насмерть, т. е. совсем. Ещё не было ЯО и биологического оружия...
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С-300 металлолом. Даже с-400 не создадут значительной угрозы.
Они хороши только в системе, а на систему у Сирии нет столько бабала.
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Как вообще можно перепутать тяжелый самолет ИЛ 20 с быстрыми истребителями, которых к тому же на момент реагирования сирийских пво уже не было в зоне поражения? Cами же завалили этот борт и создали повод для возобновления поставок С 300, но теперь еще и безвозмездно, просто сюр, награда за меткий выстрел? Фсбшники легко подорвут "Лужники" если карлику вове понадобится жертвоприношение ради "великих" дел, как это у них "лес рубят - щепки летят", сука страна идиотов.
Там ща в РФ компания интересная развернулась шо MH 17 был сбит украинским буком, якобы есть доказательства, но наши конечно отвечают- бред, есть еще версия шо эти буки были захвачены в период вторжения россиян в Грузию. Напрашивается вывод, что путин реально мог организовать теракт с целью развязать полномасштабное вторжение, целью был российский лайнер, об это многие говорили но не придавали этой версии значения, но раз фсбшники так усердно рисуют украинский след, то и мотив вырисовывается...
Просто навеяло, одни и те же методы с времен прихода путина к власти, а россияне шо бараны молятся на него, посмотрите во что превратился мир волей одного негодяя, сколько смертей уже было и сколько еще будет, сколько ненависти и горя, идиоты, овцы на заклании.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это станет значительной эскалацией", - в США отреагировали на планы России передать Сирии ЗРК С-300
 
 
 
 
 
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