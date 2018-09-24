 "Это станет значительной эскалацией", - в США отреагировали на планы России передать Сирии ЗРК С-300

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил в понедельник, 24 сентября, что планы России предоставить Сирии ракетную систему С-300 будут "значительной эскалацией" со стороны Москвы. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Голос Америки".
По словам Болтона, Белый Дом еще надеется, что Россия пересмотрит свое решение.
Как заявил в понедельник, 24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу, Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 в течение двух недель. Москва решила пойти на такой шаг в связи с крушением своего самолета Ил-20.
"Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", - сказал Шойгу.
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Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).
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ПОПРОБУЙТЕ ПРЕДСТАВИТЬ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ О@УЕВАНИЯ ОТ ЭТОЙ НОВОСТИ НАХОДЯТСЯ ЛЕТАЮЩИЕ В СИРИИ РОССИЙСКИЕ ЛЁТЧИКИ!(C.) Дядюшка Шу
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Но это всего лишь гопник - под триколором пулять по ЦАХАЛ ему страшновато, поэтому будет под сирийским.
Интересно - каково российскому расчету, смертникам-камикадзе.
Каждую минуту гадать - тонка ли кишка у израильтян окажится?
История говорит, что довольно крепка - учили ли они историю?
видимо ,кацапам понравилось ,как сирийцы из парашкинских зрк сбивают их самолёты?)))
Парашным и сирийским трупам будет всё равно, рядом с каким числом они отправятся в ад.
В ответ изралетяне уничтожили несколько батарей ПВО....и кучу другой фигни с Сирии....
Какова вероятность сбить самолёт кремниевым топором?
Какова вероятность им сбить самолет Израиля модернизированный после 2000-го года...?:?
А там где пару транзисторов заменили...те уже в паРаше называют с400...
...только с полностью замененной электроникой. Вроде уже цифровые а не ламповые, как первоначальный вариант...
У нас как раз меняли 75 комплекс на 300-й.....
Так что увы и ах....с300 это хлам образца 80-х прошлого века.....
В принципе соотношение военка паРаши и военка запада таким же и осталось...
чЛенин Маркс Энгельс Гитлер ...это немцы Роза Люксембург и Эрнст Тельман тоже каммунисты
или втихаря скупую слезу пустил...?)))
МировойВсемирной войны, вызревая, натягивается всё туже и, похоже, вот-вот прорвётся стремительным ядерным финалом.
Они хороши только в системе, а на систему у Сирии нет столько бабала.
Там ща в РФ компания интересная развернулась шо MH 17 был сбит украинским буком, якобы есть доказательства, но наши конечно отвечают- бред, есть еще версия шо эти буки были захвачены в период вторжения россиян в Грузию. Напрашивается вывод, что путин реально мог организовать теракт с целью развязать полномасштабное вторжение, целью был российский лайнер, об это многие говорили но не придавали этой версии значения, но раз фсбшники так усердно рисуют украинский след, то и мотив вырисовывается...
Просто навеяло, одни и те же методы с времен прихода путина к власти, а россияне шо бараны молятся на него, посмотрите во что превратился мир волей одного негодяя, сколько смертей уже было и сколько еще будет, сколько ненависти и горя, идиоты, овцы на заклании.