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 Временным главой Гослекслужбы назначен Исаенко, - Минздрав

Кабмин Украины 19 сентября назначил Романа Исаенко временно исполняющим обязанности главы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 24 сентября, коллективу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками представлено Романа Исаенко как временно исполняющего обязанности председателя Службы. Роман Исаенко был назначен на эту должность соответствующим распоряжением Кабинета Министров Украины от 19 сентября 

До этого назначения Роман Исаенко был заместителем председателя Гослекслужбы - с августа 2017 года.

Роман Исаенко будет временно исполнять обязанности главы Гослекслужбы - на время, пока отстранен от должности бывший руководитель Службы Наталья Гудзь.

Напомним, 19 сентября Правительство приняло решение отстранить и инициировало дисциплинарное производство в отношении председателя Гослекслужбы Натальи Гудзь и первого заместителя председателя Службы Владислава Целины, по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин отстранил главу Гослекслужбы Гудзь и ее первого заместителя, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3087856
 
 
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Хто такий цей Ісаєнко? Іще один соєвий "реформатор"?
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Ноль без палочки.
Посмотрите на его послужной список.
Предел его желаний после его назначения ИО - сделать фотографию с Романом Илыком.
Меня сейчас больше интересует, сколько должно еще пострадать наших детей от ввоза серых, палёных вакцин через МОЗовские закупки?
Кто не в теме, посмотрите с чего весь этот сыр-бор разгорелся и кто его подогревает.
От себя скажу, это наша старая родная фармацевтическая мафия, у которой к жизням украинцев свой, чисто "коммерческий" интерес.
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А за что Наталью Гудзь взяли за сраку вместе с первым замом?
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Как бы сейчас за сраку не взяли тех, кто за сраку брал Гудзь.
Гудзь временно приостановила применение вакцин сомнительного происхождения в Украине после летального случая, до выяснения причин.
Гудзь отстранена на время проведения расследования обстоятельств связанных с этими событиями, так как была слишком неудобна деятелям из МОЗ.
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Это то, шо следит, шоб вы не потравились палеными медикаментами.
Которые еще иногда называются фальсификатом.
.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВременным главой Гослекслужбы назначен Исаенко, - Минздрав
 
 
 
 
 
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