 Временным главой Гослекслужбы назначен Исаенко, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 24 сентября, коллективу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками представлено Романа Исаенко как временно исполняющего обязанности председателя Службы. Роман Исаенко был назначен на эту должность соответствующим распоряжением Кабинета Министров Украины от 19 сентября

До этого назначения Роман Исаенко был заместителем председателя Гослекслужбы - с августа 2017 года.

Роман Исаенко будет временно исполнять обязанности главы Гослекслужбы - на время, пока отстранен от должности бывший руководитель Службы Наталья Гудзь.

Напомним, 19 сентября Правительство приняло решение отстранить и инициировало дисциплинарное производство в отношении председателя Гослекслужбы Натальи Гудзь и первого заместителя председателя Службы Владислава Целины, по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года

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