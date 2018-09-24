 Временным главой Гослекслужбы назначен Исаенко, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 24 сентября, коллективу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками представлено Романа Исаенко как временно исполняющего обязанности председателя Службы. Роман Исаенко был назначен на эту должность соответствующим распоряжением Кабинета Министров Украины от 19 сентября
До этого назначения Роман Исаенко был заместителем председателя Гослекслужбы - с августа 2017 года.
Роман Исаенко будет временно исполнять обязанности главы Гослекслужбы - на время, пока отстранен от должности бывший руководитель Службы Наталья Гудзь.
Напомним, 19 сентября Правительство приняло решение отстранить и инициировало дисциплинарное производство в отношении председателя Гослекслужбы Натальи Гудзь и первого заместителя председателя Службы Владислава Целины, по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года
Посмотрите на его послужной список.
Предел его желаний после его назначения ИО - сделать фотографию с Романом Илыком.
Меня сейчас больше интересует, сколько должно еще пострадать наших детей от ввоза серых, палёных вакцин через МОЗовские закупки?
Кто не в теме, посмотрите с чего весь этот сыр-бор разгорелся и кто его подогревает.
От себя скажу, это наша старая родная фармацевтическая мафия, у которой к жизням украинцев свой, чисто "коммерческий" интерес.
Гудзь временно приостановила применение вакцин сомнительного происхождения в Украине после летального случая, до выяснения причин.
Гудзь отстранена на время проведения расследования обстоятельств связанных с этими событиями, так как была слишком неудобна деятелям из МОЗ.
Которые еще иногда называются фальсификатом.
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