 Миротворцев на Донбасс готовы отправить Швеция, Финляндия, Австрия, Сербия, Турция и Беларусь, - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер назвал ряд стран, которые готовы отправить своих военнослужащих на восток Украины в рамках миротворческой миссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается стран, ряд государств уже заявили, что они будут готовы внести свой вклад. Об этом заявили Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция. На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным", – отметил дипломат в интервью "Эхо Москвы".

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При этом Волкер подтвердил, что миротворческие силы на Донбассе должны будут действовать с мандатом ООН. "То, как это будет организовано, подлежит обсуждению. То, как будут развернуты миротворцы, на каком этапе, подлежит обсуждению, но с фундаментальной точки зрения после полного развертывания это должны быть подлинные миротворческие силы, контролирующие ситуацию в области безопасности", – подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами. Она включает в себя 3 компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение Путина о миротворцах на Донбассе, называв его "очковтирательством". "Нам нужна настоящая миротворческая миссия ООН, которая предусматривала бы расположение международных сил по всей зоне ведения боевых действий как предпосылку для прекращения огня, обеспечения политического процесса и проведения на Донбассе свободных местных выборов", – подчеркнул Порошенко.

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