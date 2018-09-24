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 В регионе начинается оперативная отработка с привлечением сил Нацгвардии. Создается мониторинговая группа по общественным организациям, - меры Нацполиции в Одессе

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин находясь на выездном заседании в Одессе провели заседание с местной полицией, где был принят ряд решений

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала заместитель директора Департамента коммуникации  МВД Украины Виктория Навроцкая.

Она отметила: "Во время оперативного совещания с правоохранителями области (полиция, СБУ, областная прокуратура)  были приняты следующие решения:

- с 25 сентября в регионе начинается оперативная отработка. Привлекаются силы полиции и Нацгвардии региона, а также специалисты криминального блока центрального аппарата НПУ.

- создается постоянная мониторинговая группа, которая будет отслеживать ситуацию по работе с общественными организациями. В нее войдут представители полиции, в частности, подразделений по коммуникации и связей с общественностью, а также общественные активисты.

- для усиления безопасности в регионе будут работать совместные группы патрулирования полиции и Нацгвардии.

Сергей Яровой подчеркнул, что: "Принципиально важно прекратить любые попытки давления, запугивания и тем более уголовной расправы над патриотическими и общественными организациями Одесской области. Это принципиальная общая позиция министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и Генерального прокурора Юрия Луценко, которые, кстати, в начале октября планируют посетить регион".

Отдельно по всей Украине будет проведен анализ работы охранных фирмы. В случае, если они были причастны к незаконным действиям или рейдерских захватов, они будут лишены лицензии".

Также читайте: Порошенко лично поинтересовался состоянием здоровья Михайлика и ходом расследования покушения на него

В регионе начинается оперативная отработка с привлечением сил Нацгвардии. Создается мониторинговая группа по общественным организациям, - меры Нацполиции в Одессе 01

Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3087854
 
 
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Не зрозумів я, для чого в Україні Нацгвардія, і що вона буде робити. І що, завдяки їй, станеться.
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то почитай закон про Нацгвардію.він у вільному користуванні
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Ромуальдас Сенкичюс - может и так быть....

российский гражданин Труханов с братками не справляются....., вот и бросят сейчас бывший беркут на помощь...
Всех шатунов к ногтю...., разгонят все националистические/патриотические организации...
Потому что , если бы они захотели покончить с реваншом московии достаточно было бы повязать Труханова и с пяток его братков....

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Очередная громкая показуха. В результате договорняков, бандитов труханова в ментовской форме и при званиях не тронут
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Похоже, на мягкое закручивание гаек.. Думаю, трухановских орлов не тронут, а прикрутят, как обычно, добробатов, волонтеров.. Ждите и в других городах..
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и волонтеров и называющих себя добробатами(интересно ,на каком основании ?на том что 1-2 ветерана заблудились в их рядах?) давно пора просеять через сито документального подтверждения
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беркутню м мусорней просей. Сито дать, кондитер
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кремлеботов тоже просеят У регіоні починається оперативне відпрацювання із залученням сил Нацгвардії. Створюється група з моніторингу громадських організацій, - заходи Нацполіції в Одесі - Цензор.НЕТ 4050.а чо ты разволновался?
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так при упоминании про мусоров и беркутню ты нервно заерзало. Шо такое？😀
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Скінчиться усе грандіозним пуком у калюжу. Хоча, може бути ситуація, коли знайдуть кілька десятків "крайніх" і будуть шити їм справи "білими нитками" (так само, як і хлопцям з "Торнадо")
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Тимошенко: в Украине происходит ползучий реванш.

Голову поднимают те, кто сразу после Майдана и революции Достоинства сидел тихо под плинтусом и боялся голову на улицу высунуть… Сейчас они уже не боятся. Потому что некого бояться…
На прошлой неделе совершено нападение на одесского общественного активиста Олега Михайлика. В Полтаве только что совершено нападение на активистку и волонтерку Ксению Быкову…
Об этом сегодня пишет в ФБ лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
И никакой реакции, ни одного действия! Ни от президента, ни от прокуратуры, ни от других силовых структур! Вроде все тихо, спокойно и так, как надо…
Какие зловещие тенденции в стране развиваются.
Именно так в стране происходит ползучий реванш. Голову поднимают те, кто сразу после Майдана и революции Достоинства сидел тихо под плинтусом и боялся голову на улицу высунуть…
Сейчас они уже не боятся. Потому что некого бояться…
- В Одессе стреляли в активиста. Благословленная президентом Порошенко мафия слетела с тормозов
Ситуация в стране малоконтролируемая. Поэтому они снова готовятся к господству в стране.
Говорят, что эффективность системы измеряется реакцией на ошибки и просчеты. Наша власть никаких реакций не демонстрирует…
Я обращаюсь к президенту и руководителям силовых структур с императивной просьбой: прекратите заниматься предвыборными технологиями, фанфарами и отчетами… Займитесь порядком в стране. Это - ваша прямая обязанность и в этом ваша ответственность!
https://goo.gl/FJJVDb
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Да кто такой для Барыги какой-то непонятный мелкий Михайлик, который все время мешал "серйозным людям" делать свои дела?! Гаденыш такой - тут такие деньги, а он палки в колеса вставляет.

Другое дело бандит Труханов-Труха. Понятный чел, поэтому свой в доску. А что с тремя паспортами (доказанный факт), то что тут такого, когда едвали не каждый второй в хрякции БПП в ВРУ по несколько паспортов имеет. И даже некоторые генералы.
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[Мировые издания пишут о покушении на активистов в Одессе. ФОТОФАКТ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1537787700-mirovye-izdaniya-pishut-o-pokushenii-na-aktivistov-v-odesse-.html
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Помощница народного депутата Сергея Шкуратовского. Эт вам не Йовбак какой-нить, и не Мизулина

В регионе начинается оперативная отработка с привлечением сил Нацгвардии. Создается мониторинговая группа по общественным организациям, - меры Нацполиции в Одессе - Цензор.НЕТ 2653
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Намагання владних мужів скорчити хорошу міну при поганій грі.. Прикрийте труху - і в Одесі стане значно спокійніше.. Згадайте зимове баражування за кордоном трухи до того моменту, поки він не домовився з петьою..
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Придурки, какие идиоты!
Да спецоперацию по всей стране нужно проводить. На улицах беспредел похлеще чем в 90-х, рэформаторы долбаные
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щас труха и вся его шобла заявят, что на них давят активисты и они стали чувствовать себя в опасности...
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Елоуны сранные,Труханов с Маринкой крестиком вышивал "Слава Путину",нах эта показуха?
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В доме профсоюзов будет вторая серия?
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гром наступил заляция идеть
губернский розыск рассылает телеграмы
Что вся Одесса переполнена ворами
И наступил криктический момэнт
И заедает темный элемэнт.
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Все эти бандюки отсиживаются в Приднестровье. А ВИЗ с такими криминальными территориями нет- едут без ограничений в Украину
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Отдельно по всей Украине будет проведен анализ работы охранных фирмы. Источник: https://censor.net.ua/n3087854

Этого вполне достаточно, мало отстегивают...остальное пустая болтовня и показушные телодвижения с КПД близким к нулю
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"Принципиально важно прекратить любые попытки давления, запугивания и тем более уголовной расправы над патриотическими и общественными организациями Одесской области. Это принципиальная общая позиция министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и Генерального прокурора Юрия Луценко, Источник:https://censor.net.ua/n3087854

Одесская полиция била патриотов под радостные возгласы и одобрение «ватников»

Советник одесской полиции считает, что избиение патриотов - это тренировка

В Одессе патриоты требовали у полиции сдать жетоны
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У регіоні починається оперативне відпрацювання із залученням сил Нацгвардії. Створюється група з моніторингу громадських організацій, - заходи Нацполіції в Одесі - Цензор.НЕТ 5228Адесса‏ @allisaod2016 49 мин.49 минут назад
Это лысый черт, который организовал антимайдан на Куликовом поле, проплачивал палатки и еду, выступал там в колорадке, а потом когда жгли вату, он был не при делах, 3 гражданства, вор, афферист, офшоры, имеет личную армию титушек, сепаратист, угробил город.

https://twitter.com/24tvua/status/1044224650056802305

У регіоні починається оперативне відпрацювання із залученням сил Нацгвардії. Створюється група з моніторингу громадських організацій, - заходи Нацполіції в Одесі - Цензор.НЕТ 2970
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ регионе начинается оперативная отработка с привлечением сил Нацгвардии. Создается мониторинговая группа по общественным организациям, - меры Нацполиции в Одессе
 
 
 
 
 
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