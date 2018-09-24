 Начинается оперативная отработка с привлечением Нацгвардии. Создается группа по общественным организациям, - меры Нацполиции в Одессе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала заместитель директора Департамента коммуникации МВД Украины Виктория Навроцкая.

Она отметила: "Во время оперативного совещания с правоохранителями области (полиция, СБУ, областная прокуратура) были приняты следующие решения:

- с 25 сентября в регионе начинается оперативная отработка. Привлекаются силы полиции и Нацгвардии региона, а также специалисты криминального блока центрального аппарата НПУ.

- создается постоянная мониторинговая группа, которая будет отслеживать ситуацию по работе с общественными организациями. В нее войдут представители полиции, в частности, подразделений по коммуникации и связей с общественностью, а также общественные активисты.

- для усиления безопасности в регионе будут работать совместные группы патрулирования полиции и Нацгвардии.

Сергей Яровой подчеркнул, что: "Принципиально важно прекратить любые попытки давления, запугивания и тем более уголовной расправы над патриотическими и общественными организациями Одесской области. Это принципиальная общая позиция министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и Генерального прокурора Юрия Луценко, которые, кстати, в начале октября планируют посетить регион".

Отдельно по всей Украине будет проведен анализ работы охранных фирмы. В случае, если они были причастны к незаконным действиям или рейдерских захватов, они будут лишены лицензии".

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Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.