 Начинается оперативная отработка с привлечением Нацгвардии. Создается группа по общественным организациям, - меры Нацполиции в Одессе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала заместитель директора Департамента коммуникации МВД Украины Виктория Навроцкая.
Она отметила: "Во время оперативного совещания с правоохранителями области (полиция, СБУ, областная прокуратура) были приняты следующие решения:
- с 25 сентября в регионе начинается оперативная отработка. Привлекаются силы полиции и Нацгвардии региона, а также специалисты криминального блока центрального аппарата НПУ.
- создается постоянная мониторинговая группа, которая будет отслеживать ситуацию по работе с общественными организациями. В нее войдут представители полиции, в частности, подразделений по коммуникации и связей с общественностью, а также общественные активисты.
- для усиления безопасности в регионе будут работать совместные группы патрулирования полиции и Нацгвардии.
Сергей Яровой подчеркнул, что: "Принципиально важно прекратить любые попытки давления, запугивания и тем более уголовной расправы над патриотическими и общественными организациями Одесской области. Это принципиальная общая позиция министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и Генерального прокурора Юрия Луценко, которые, кстати, в начале октября планируют посетить регион".
Отдельно по всей Украине будет проведен анализ работы охранных фирмы. В случае, если они были причастны к незаконным действиям или рейдерских захватов, они будут лишены лицензии".
Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.
К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.
российский гражданин Труханов с братками не справляются....., вот и бросят сейчас бывший беркут на помощь...
Всех шатунов к ногтю...., разгонят все националистические/патриотические организации...
Потому что , если бы они захотели покончить с реваншом московии достаточно было бы повязать Труханова и с пяток его братков....
а вот ненавидят полицию только зеки и приблатненные.чего ж ты ,типа интеллигент, палишься своей близостью к уркам?
Голову поднимают те, кто сразу после Майдана и революции Достоинства сидел тихо под плинтусом и боялся голову на улицу высунуть… Сейчас они уже не боятся. Потому что некого бояться…
На прошлой неделе совершено нападение на одесского общественного активиста Олега Михайлика. В Полтаве только что совершено нападение на активистку и волонтерку Ксению Быкову…
Об этом сегодня пишет в ФБ лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
И никакой реакции, ни одного действия! Ни от президента, ни от прокуратуры, ни от других силовых структур! Вроде все тихо, спокойно и так, как надо…
Какие зловещие тенденции в стране развиваются.
Именно так в стране происходит ползучий реванш. Голову поднимают те, кто сразу после Майдана и революции Достоинства сидел тихо под плинтусом и боялся голову на улицу высунуть…
Сейчас они уже не боятся. Потому что некого бояться…
- В Одессе стреляли в активиста. Благословленная президентом Порошенко мафия слетела с тормозов
Ситуация в стране малоконтролируемая. Поэтому они снова готовятся к господству в стране.
Говорят, что эффективность системы измеряется реакцией на ошибки и просчеты. Наша власть никаких реакций не демонстрирует…
Я обращаюсь к президенту и руководителям силовых структур с императивной просьбой: прекратите заниматься предвыборными технологиями, фанфарами и отчетами… Займитесь порядком в стране. Это - ваша прямая обязанность и в этом ваша ответственность!
https://goo.gl/FJJVDb
Другое дело бандит Труханов-Труха. Понятный чел, поэтому свой в доску. А что с тремя паспортами (доказанный факт), то что тут такого, когда едвали не каждый второй в хрякции БПП в ВРУ по несколько паспортов имеет. И даже некоторые генералы.
Це наша спільна перемога!
Да спецоперацию по всей стране нужно проводить. На улицах беспредел похлеще чем в 90-х, рэформаторы долбаные
губернский розыск рассылает телеграмы
Что вся Одесса переполнена ворами
И наступил криктический момэнт
И заедает темный элемэнт.
Этого вполне достаточно, мало отстегивают...остальное пустая болтовня и показушные телодвижения с КПД близким к нулю
Одесская полиция била патриотов под радостные возгласы и одобрение «ватников»
Советник одесской полиции считает, что избиение патриотов - это тренировка
В Одессе патриоты требовали у полиции сдать жетоны
Это лысый черт, который организовал антимайдан на Куликовом поле, проплачивал палатки и еду, выступал там в колорадке, а потом когда жгли вату, он был не при делах, 3 гражданства, вор, афферист, офшоры, имеет личную армию титушек, сепаратист, угробил город.
https://twitter.com/24tvua/status/1044224650056802305
НО не трухой единым...здесь целая ОПГ жоППблоковцев и БПП...недобитки повторяют сценарий как по накатанной 2006-2010 г.г.,тогда им город сдал ющара,сейчас его кум потрох.
Бо даремно.