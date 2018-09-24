 Украинский моряк попал в плен к пиратам в Нигерии, его судьба неизвестна. Еще двоим удалось отбиться

В акватории Нигерийского залива 22 сентября пираты напали на торговое судно MV Glarus с 19 членами экипажа. Об этом вечером 24 сентября заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

В плен к пиратам попали 12 из 19 членов экипажа. Само судно находится сейчас на стоянке в районе города Порт-Харкурт на юге Нигерии. На борту осталось семеро моряков, в том числе – двое украинцев.

Министерство иностранных дел поручило посольству Украины в Нигерии установиться контакт с владельцем судна и нигерийскими силовиками. Дипломаты должны выяснить, что власти делают для освобождения похищенных моряков. А также предоставить помощь гражданам Украины, оставшимся на судне.

Дело находится на специальном контроле Департамента консульской службы МИД Украины и посольства Украины в Нигерии.

Ранее СМИ со ссылкой на Нигерийское агентство морского управления и безопасности (NIMASA) сообщили, что в Нигерии совершено нападение на экипаж торгового судна. Согласно сообщению, в плен к пиратам попали граждане шести государств: Филиппин, Словении, Украины, Румынии, Хорватии и Боснии.

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