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Все про:МИД (4729) моряки (228) Нигерия (65) пираты (507)

 Украинский моряк попал в плен к пиратам в Нигерии, его судьба неизвестна. Еще двоим удалось отбиться

Всего морские разбойники захватили 12 из 19 членов экипажа. МИД обещает разобраться, что власти делают для их освобождения.

В акватории Нигерийского залива 22 сентября пираты напали на торговое судно MV Glarus с 19 членами экипажа. Об этом вечером 24 сентября заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

В плен к пиратам попали 12 из 19 членов экипажа. Само судно находится сейчас на стоянке в районе города Порт-Харкурт на юге Нигерии. На борту осталось семеро моряков, в том числе – двое украинцев.

Министерство иностранных дел поручило посольству Украины в Нигерии установиться контакт с владельцем судна и нигерийскими силовиками. Дипломаты должны выяснить, что власти делают для освобождения похищенных моряков. А также предоставить помощь гражданам Украины, оставшимся на судне.

Дело находится на специальном контроле Департамента консульской службы МИД Украины и посольства Украины в Нигерии.

Ранее СМИ со ссылкой на Нигерийское агентство морского управления и безопасности (NIMASA) сообщили, что в Нигерии совершено нападение на экипаж торгового судна. Согласно сообщению, в плен к пиратам попали граждане шести государств: Филиппин, Словении, Украины, Румынии, Хорватии и Боснии.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Шестерых моряков-украинцев освободили из плена нигерийских пиратов, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3087853
 
 
 Топ комментарии
 
ничего не понятно!!!
12 - попали в плен, 7 - отбились....?
хотелось бы подробностей...
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Загрыбли....)))) Украинский моряк попал в плен к пиратам в Нигерии, его судьба неизвестна. Еще двоим удалось отбиться - Цензор.НЕТ 2769буквы прыгают что Джугашвили 22 июня 1941 года
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Йому тепер добре. В розвинену країну потрапив.
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Ей нужно зарплату платить. Вообще, там действуют вооруженные подразделения различных стран, но они охраняют только свои корабли.
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Может потому, что у пиратов не только пулемёты и автоматы, но и гранатомёты? Хотя я не знаю, можно ли выстрелами из гранатомётов утопить судно. Вот почему нет сопровождения военными кораблями - это вопрос.
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там захват судов и экипажей - бизнес, в который вовлечена государственная система. раньше на входе в Порт-Харкорт работала охранная фирма, которая базировалась на специальном пароходике и сопровождала суда для защиты. но местные власти её обвинили в контрабанде оружия и засадили на цугундер несколько человек. оружие на судне - вне закона((. есть только одно исключение - проход из Красного моря до Шри-Ланки с вооружённой охраной на борту, вроде против сомалийских пиратов, но на самом деле - просто бизнес)).
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ничего не понятно!!!
12 - попали в плен, 7 - отбились....?
хотелось бы подробностей...
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Возле побережья Нигерии пираты похитили с швейцарского судна 12 членов экипажа, среди которых был гражданин Украины.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Инцидент произошел в субботу, 22 сентября, когда швейцарское судно следовало из города Лагос в порт Харкорт. Пираты похитили 12 человек - 7 граждан Филиппин и работников из Украины, Словении, Румынии, Хорватии, а также Боснии и Герцеговины.
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это я понял....
как 7 удалось отбиться? почему остальным не удалось...?
7 оставшихся сами привели судно в порт (правильно?)
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Может у пиратов ограничено место в их транспортных средствах? А отбились, так может каратисты? (Шутка).
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Кремлевские пираты 1/6 часть суши загркбли под Фанфары краснопузые 7 ноября 1917 года и радуются что чЛенин Мавзолейный до сих пор такой МАЛАДОЙ.......... Украинский моряк попал в плен к пиратам в Нигерии, его судьба неизвестна. Еще двоим удалось отбиться - Цензор.НЕТ 1270
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Загрыбли....)))) Украинский моряк попал в плен к пиратам в Нигерии, его судьба неизвестна. Еще двоим удалось отбиться - Цензор.НЕТ 2769буквы прыгают что Джугашвили 22 июня 1941 года
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Только африканским посредникам больше денег не давайте. Ни денег, ни посредников.
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Александр Невзоров недавно рассказал типа не сказку про Рюсскае быдло........... Український моряк потрапив у полон до піратів у Нігерії, його доля невідома. Ще двом вдалося відбитися - Цензор.НЕТ 6630не пиратов и не Педофилов... Український моряк потрапив у полон до піратів у Нігерії, його доля невідома. Ще двом вдалося відбитися - Цензор.НЕТ 6630Ржу с вас рюсских баранов что молодой Аркадий Райкин....я ведь я всё помню....КРЫСы позорные........ Український моряк потрапив у полон до піратів у Нігерії, його доля невідома. Ще двом вдалося відбитися - Цензор.НЕТ 6630
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Ух как закрутили,Может теперь и сомалийских украинцев будем освобождать.А вы заметили что где-то в мире происходят противоправные действия так там всегда украинцы и всегда ничего неведают и ничего не знают,опущеные.
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Не неси чушь, очень прошу. ты просто этих вод не знаешь. А я- знаю.
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В общем и целом: подозреваю, что семерым удалось закрыться в "Цитадели". Есть такая штука, если судно посещает постоянно районы, опасные от пиратов. я- уже старый стал, наверное, вот 11 лет назад, при проходе сомалийских вод, когда мы все реально рисковали, именно я предложил, и именно я готовил все эти бутылки с "Молотофф-Коктейлем". И я же- испытывал. Всё сработало. Но! Если бы не экипаж- ни хрена бы не сработало. А у меня был СТАЛЬНОЙ экипаж, я до сих пор им горжусь: все 25- хорваты, я- единственный украинец. При этом- боцман Дамир- не просто ветеран войны балканской. Он- реальный спецназовец, 5 лет провоевал. И огнестрельные ранения и осколочные. Шибко его остальной экипаж уважал. И мы были готовы сражаться, реально. Всё было расписано, по постам. Оружие- один хитрый линемет- карабин, внешне, 12-й калибр, ну и 25 бутылок из-под "Джонни Волкера", с коктейлем. Один раз к нам приблизились два катера. Мы- сыграли тревогу... все- по местам... они прошли с обоих бортов, развернулись и снова прошли. И- ушли. Не любят хорваты негров лиловых. Я- тоже.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинский моряк попал в плен к пиратам в Нигерии, его судьба неизвестна. Еще двоим удалось отбиться
 
 
 
 
 
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