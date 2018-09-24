 3 500 000 гривен ушло на компенсацию стоимости жилья в столице для 172 нардепов только за один август.

В августе 172 депутата Верховной Рады получили компенсацию на общую сумму 3,5 млн гривен. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСТНО" со ссылкой на Портал открытых данных Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

При этом у 21 народного избранника, получившего компенсацию, есть жилье в Киеве или в окрестностях столицы. Среди них:

Мажоритарщик из "Возрождение" Виталий Барвиненко, который с 2016 года владеет квартирой площадью 28 квадратных метров;

Жена мажоритарщика из "Воли народа" Станислава Березкина еще с 2013 года владеет квартирой в Киеве площадью 247 квадратных метров;

Жена мажоритарщика "Возрождение" Антона Киссе в январе 2014 года купила квартиру на 108 квадратных метров;

Дмитрий Колесников из "Оппозиционного блока" и его семья владеют двумя квартирами в Киеве. Одна квартира площадью 188 квадратных метров находится в собственности политика еще с 2011 года; вторая квартира на 41 квадратный метр принадлежит жене Колесникова;

Мажоритарщик из "Блока Петра Порошенко" Аркадий Корнацкий с 2007 года владеет квартирой на 102 квадратных метра;

Мажоритарщик из "Блока Петра Порошенко" Руслан Сольвар больше года назад приобрел квартиру в Киеве, но до сих пор, очевидно, продолжает жить в гостиничном номере, поскольку получает соответствующую компенсацию. При этом упоминания о компенсации в декларации нардепа нет, в отличие от других народных избранников;

Жена нардепа Владимира Шкварилюка из "Народного фронта" в 2016 году купила квартиру на почти 200 квадратных метров;

Жена мажоритарщика из "Воли народа" Игоря Молотка с 2007 года имеет квартиру на 141 квадратный метр;

Жена мажоритарщика из "Блока Петра Порошенко" Федора Негоя с 2013 года имеет квартиру в Киеве на 125 квадратных метров;

У мажоритарщика из "Батькивщины" Юрия Одарченко есть общая доля (13%) на квартиру площадью 115 квадратных метров. Большая доля принадлежит Елене Янчевой;

Нардеп из "Народного фронта" Максим Поляков имеет в декларации две квартиры в Киеве: одна на 227 квадратных метров принадлежит сестре Елене Исаевой; вторая – на 57 квадратных метров – жене;

У нардепа из "Видродження" Александра Пресмана с 2015 года есть квартира на 43 квадратных метра;

У жены нардепа из "Блока Петра Порошенко" Владислава Севрюкова есть квартира в 32 квадратных метра;

У нардепа из "Оппозиционного блока" Александра Долженкова с 2015 года есть совместная с женой квартира;

У жены внефракционного нардепа Олега Мусия есть доля квартиры. Кроме того, политик указал аренду квартиры у ФЛП Спиженко Натальи Юрьевны;

Мажоритарщик от "Блока Петра Порошенко" Вадим Нестеренко имеет в декларации квартиру "иного права пользования".

Кроме того, есть народные депутаты, которые имеют недвижимость за пределами Киева, но в 30-километровой зоне от столицы. При этом они тоже получают деньги на компенсацию за аренду жилья. Говорится о:

Игоре Бриченко (две квартиры в Гатном),

Артеме Ветко (квартира на Софиевской Борщаговке),

Евгение Геллере (дом в Козине),

Руслане Демчаке (жилой дом на Крюкивщине),

Федоре Негое (три квартиры жены на Крюкивщине и жилой дом в Рославичах),

Игоре Молотке (дом в Романкове),

Жена Игоря Мосийчука декларирует арендованный дом на 497 квадратных метров в Белогородке Киево-Святошинского района, что указано как фактическое место проживания.

Заметим, что у нардепов Игоря Молотка и Федора Негоя есть жилье как в Киеве, так и в 30-километровой зоне.

Согласно ст. 35 Закона "О статусе народного депутата", депутаты получают компенсацию за аренду жилья или гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице, а место их жительства, согласно регистрации, расположено на расстоянии более 30 км от границ Киева.

С июля 2018 компенсация составляет 20 500 гривен на каждого нардепа, в июне компенсация составляла 19 500 гривен.

По данным анализа расходов на жилье нардепов, проведенных CEDEM, если бы политики проживали в собственных столичных жилищах, государственный бюджет Украины мог бы сэкономить по меньшей мере 4,4 миллиона гривен в год.