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 Политика Украины
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Все про:ВР (22323) депутат (2579) жилье (584) компенсации (230)

 3 500 000 гривен ушло на компенсацию стоимости жилья в столице для 172 нардепов только за один август.

У части из них при этом есть жилье в Киеве или в окрестностях. Если бы политики жили в своих домах, бюджет мог бы экономить 4,4 миллиона гривен в год.

В августе 172 депутата Верховной Рады получили компенсацию на общую сумму 3,5 млн гривен. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСТНО" со ссылкой на Портал открытых данных Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

При этом у 21 народного избранника, получившего компенсацию, есть жилье в Киеве или в окрестностях столицы. Среди них:

Мажоритарщик из "Возрождение" Виталий Барвиненко, который с 2016 года владеет квартирой площадью 28 квадратных метров;

Жена мажоритарщика из "Воли народа" Станислава Березкина еще с 2013 года владеет квартирой в Киеве площадью 247 квадратных метров;

Жена мажоритарщика "Возрождение" Антона Киссе в январе 2014 года купила квартиру на 108 квадратных метров;

Дмитрий Колесников из "Оппозиционного блока" и его семья владеют двумя квартирами в Киеве. Одна квартира площадью 188 квадратных метров находится в собственности политика еще с 2011 года; вторая квартира на 41 квадратный метр принадлежит жене Колесникова;

Мажоритарщик из "Блока Петра Порошенко" Аркадий Корнацкий с 2007 года владеет квартирой на 102 квадратных метра;

Мажоритарщик из "Блока Петра Порошенко" Руслан Сольвар больше года назад приобрел квартиру в Киеве, но до сих пор, очевидно, продолжает жить в гостиничном номере, поскольку получает соответствующую компенсацию. При этом упоминания о компенсации в декларации нардепа нет, в отличие от других народных избранников;

Жена нардепа Владимира Шкварилюка из "Народного фронта" в 2016 году купила квартиру на почти 200 квадратных метров;

Жена мажоритарщика из "Воли народа" Игоря Молотка с 2007 года имеет квартиру на 141 квадратный метр;

Жена мажоритарщика из "Блока Петра Порошенко" Федора Негоя с 2013 года имеет квартиру в Киеве на 125 квадратных метров;

У мажоритарщика из "Батькивщины" Юрия Одарченко есть общая доля (13%) на квартиру площадью 115 квадратных метров. Большая доля принадлежит Елене Янчевой;

Нардеп из "Народного фронта" Максим Поляков имеет в декларации две квартиры в Киеве: одна на 227 квадратных метров принадлежит сестре Елене Исаевой; вторая – на 57 квадратных метров – жене;

У нардепа из "Видродження" Александра Пресмана с 2015 года есть квартира на 43 квадратных метра;

У жены нардепа из "Блока Петра Порошенко" Владислава Севрюкова есть квартира в 32 квадратных метра;

У нардепа из "Оппозиционного блока" Александра Долженкова с 2015 года есть совместная с женой квартира;

У жены внефракционного нардепа Олега Мусия есть доля квартиры. Кроме того, политик указал аренду квартиры у ФЛП Спиженко Натальи Юрьевны;

Мажоритарщик от "Блока Петра Порошенко" Вадим Нестеренко имеет в декларации квартиру "иного права пользования".

Кроме того, есть народные депутаты, которые имеют недвижимость за пределами Киева, но в 30-километровой зоне от столицы. При этом они тоже получают деньги на компенсацию за аренду жилья. Говорится о:

Игоре Бриченко (две квартиры в Гатном),

Артеме Ветко (квартира на Софиевской Борщаговке),

Евгение Геллере (дом в Козине),

Руслане Демчаке (жилой дом на Крюкивщине),

Федоре Негое (три квартиры жены на Крюкивщине и жилой дом в Рославичах),

Игоре Молотке (дом в Романкове),

Жена Игоря Мосийчука декларирует арендованный дом на 497 квадратных метров в Белогородке Киево-Святошинского района, что указано как фактическое место проживания.

Заметим, что у нардепов Игоря Молотка и Федора Негоя есть жилье как в Киеве, так и в 30-километровой зоне.

Согласно ст. 35 Закона "О статусе народного депутата", депутаты получают компенсацию за аренду жилья или гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице, а место их жительства, согласно регистрации, расположено на расстоянии более 30 км от границ Киева.

С июля 2018 компенсация составляет 20 500 гривен на каждого нардепа, в июне компенсация составляла 19 500 гривен.

По данным анализа расходов на жилье нардепов, проведенных CEDEM, если бы политики проживали в собственных столичных жилищах, государственный бюджет Украины мог бы сэкономить по меньшей мере 4,4 миллиона гривен в год.

Источник: https://censor.net.ua/n3087850
 
 
 Топ комментарии
 
Так эти твари в августе на островах каникулы проводили! Какая нахрен компенсация! Ещё субсидии этим мразям на квартиры насчитайте.
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Это даже не жлобство. Это привычка жить на халяву.
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Это и есть те реформы, которые идут быстрее чем за все годы независимости.
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Что ж, идеи нам близки: первым - лучшие куски.. (с)
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В червні ц.р. один знайомий полковник, який 14 років стоїть у Києві в черзі на житло в одному із військових формувань (і учасник БД, і поранений на Євромайдані, і народився в Києві) звернувся в КМДА із проханням виділити цільове житло в це формування, щоб потім надали йому. Послали "в сад".
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Наши криминальные рептилоиды- депутаты, которые биороботы и ублюдки занимаются тем, что обдирают народ до нитки и пишут паскудные законы, которые не предотвращают преступления, а распространяют их.И им еще квартиры предоставляют? Да они собачей будки не заслужили. Всех надо в тюрягу и это в лучшем случае. И на будущее нельзя избирать такое лайно в Раду, потому что оно скоро уничтожит все население Украины. Когда уже украинцы наберутся ума и будут нормально голосовать - непонятно.
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вретивывсе. Это просто потужная мыролюбная реформа №148.
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Чугунные, весом два пуда, и запретить снимать.
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чтобы не всплывали им сразу брюхо вспарывать нужно. Так тихо лягут на дно и рыба с раками их объест.
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Так эти твари в августе на островах каникулы проводили! Какая нахрен компенсация! Ещё субсидии этим мразям на квартиры насчитайте.
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Страна уже лес распродает, а эти наживаются. Всех, кто в списке, к стенке! 3 500 000 гривен ушло на компенсацию стоимости жилья в столице для 172 нардепов только за один август. - Цензор.НЕТ 6073
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Трошки не по темі але шановні українці давайте "попсуємо" трошки здоровя кацапським "холуям" - приєднуйтесь!!!
Припинити антиукраїнську діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne

Автор(ініціатор): Переверзєв Артур

Статус петиції: Оприлюднена
Дата початку збору підписів: 20 вересня, 2018
Дата завершення збору підписів: 20 грудня, 2018
Залишилось днів до закінчення збору: 86
Загальна кількість підписів: 14474
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/4060
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Не подобається-не дивися.А що ,лишити тільки 5-й канал? Мізки повині бути, щоб фільтрувати те, що вони показують.
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депутаты у нас сироты, законы творят а собтвенного жилья не имеют..... 3 500 000 гривен ушло на компенсацию стоимости жилья в столице для 172 нардепов только за один август. - Цензор.НЕТ 1893
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Говорите страна воюет, ну ну!
Самое противное, что все эти "малоимущие" пролезут в следующий созыв. Слава, пэтьке!
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Пролезут несомненно . Только тут Слава не Петьке , а гречке . .
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Так рэформы ж прошли. Шо то новое должны придумать. Гречка, то пережитки папэрэдников
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"Ой не знаю не знаю ,, по моему " гречка "актуальна во все времена . 3 500 000 гривен ушло на компенсацию стоимости жилья в столице для 172 нардепов только за один август. - Цензор.НЕТ 5811.
Нада шоб реформы прошли ,в первую очередь ,в головах избирателя .
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Они, как вороны, с одного сучка на другой перелетают
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И что интересно большинство из этих 172 очень обеспеченные люди.
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Это даже не жлобство. Это привычка жить на халяву.
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Не були в вони такими багатіями, якби не звичка жити за наш кошт.
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"Согласно ст. 35 Закона "О статусе народного депутата", депутаты получают компенсацию за аренду жилья или гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице, а место их жительства, согласно регистрации, расположено на расстоянии более 30 км от границ Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3087850"

Так в суд подайте на незаконное присвоение средств...
Или больше нужны рекламные ролики к выборам, которые можно крутить, ничего не делая, до самых выборов?
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Так ,а главалкаш куда смотрит.В законе прописано гпу беречь государственные деньги.Где от его клоаки иски к депутатам.Или усьо по закону?
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Вот куда идут деньги - хитро оппым депутатам, у которых есть своё жильё, а им ещё выделяют деньги на жильё в столице. Гнать таких вообще с депутатов, которые в наглую обкрадают народ.
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Это и есть те реформы, которые идут быстрее чем за все годы независимости.
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От же ж гниди! А може,ну їх нах,цих депутатів...
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-общагу можно построить для всех сразу и на все времена.
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И почти все депутаты живут в прыймах ,, у своих жён. . .
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Этот

"Мажоритарщик из "Возрождение" Виталий Барвиненко, который с 2016 года владеет квартирой площадью 28 квадратных метров; Источник: https://censor.net.ua/n3087850"

вообще живёт как Диоген - ноги в унитазе, а голова на балконе...
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Видать слабо колядует . 3 500 000 гривен ушло на компенсацию стоимости жилья в столице для 172 нардепов только за один август. - Цензор.НЕТ 7538 .

Где это такие квартиры в Киеве есть 28 м , подсобка что ли . ? .
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Может этих слугов народа пора уже на бойню отправлять.
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А народ и дальше терпит, и делает загран паспорта... А караван идёт
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одна цікава деталь, на яку ніхто не звернув увагу - депутани отримали компенсацію за той час, коли знаходилися на канікулах/у відпустках, тобто не працювали. На роботу вони повиходили з вересня, а йдеться про серпень. Непогано так - гріти дупу десь на Сейшелах, а квартири/будівлі у той час оплачує Держава.
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так правильно, хоч трішки компенсувати затрати на відпочинок. Ціна однієї пляшки колекційного шанпаського (не самого дорогого. Пляшка Дом Переньйон Руж Ґолд 1995 коштує 49К$ - всіх тих грошей вистачить ледве на три пляшки. Це на 172 парламентарів!!! Понюхати тіко!!!)
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20500 НА ОДНОГО ДЕПУТАТ - ЭТО ТОЛЬКО НА ЖИЛЬЁ. ПЛЮС ЗАРПЛАТА ПЛЮС КОМАНДИРОВОЧНЫЕ + РАЗНЫЕ ДОПЛАТЫ И Т.Д. И СКОЛЬКО ЭТИ УБЛЮДКИ КРОВЬ С НАС БУДУТ ПИТЬ?
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А козак гаврилюк тоже поимел компенсацию? Вот что значит вовремя голой жопой на морозе маякнуть.
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У мого пса будка також є, він також реформатор.
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Квартира в Києві депутату - 20 тис. гр. на місяць. А нафіга цей випєндрьож? Можна зняти одно-двохкімнатну і за 8-10 тис. у нормальному стані.
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И чё, как датский премьер на велике на работу ездить. Мы чо, лохи штоле? )
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Діалог із фільму: "Вот когда мы все купим... Ты никогда все не купишь, потому что ты прорва"
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Для чого їм квартири, В гуртожитку койкомісце - користі ніякої, і ліжка не вартують.
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А кто им эти деньги выдал,кто ведомости составлял?Может им выделить жилье за государственный счет с круглосуточной охраной лет так на 5?Если депутат дал неправдивые доказательства аренды - тюрьма за финансовые махинации.
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Ссущие грошИ! Даже нормальный номер не снимешь за такие капейки!
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Билецкий, перестань вечно позорить Азов...
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Это быдломассе такие деньги - решение всех жизненных проблем. А для граждан такого калибра как нардепы - карманные расходы. Так шо нечего пургу нести, волну гнать и бурю в стакане... бурить
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3 500 000 гривен ушло на компенсацию стоимости жилья в столице для 172 нардепов только за один август :3 500 000 гривен ушло на компенсацию стоимости жилья в столице для 172 нардепов только за один август. - Цензор.НЕТ 2531
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Пускай эти деньги им поперек горла станут. Бедненькие
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У компенсацію враховують "послуги ескорту" напевно.
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Ще одне підтвердження , що депутати жлоби.Вдавляться , але копійку з держави урвуть.
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4,4 миллиона гривен в год.
44 000 000, запятая лишняя в статье...
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Я СПДФЛ. Плачу единый НАЛОГ. 12 месяцев в году. Даже за тот период , когда по конституции , нахожусь в отпуске. ТЕПЕРЬ Я ПОНИМАЮ КУДА ИДУТ МОИ ДЕНЬГИ.
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Країна тільки те й робить, що працює задля вдоволення забаганок петі, депутатів, міністрів, коболєвих, суддів, прокурорських та поліції.. Як теперішніх, так і тих хто на пенсії.. Сюр..
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Надо убрать мажоритарку и уменьшить количество депутатов минимум в 3 раза. 100-150 чел будет достаточно. Сейчас у нас их столько же, сколько же в мордоре при намного меньшем количества населения. Народ не должны содержать такое число бездельников, всяких добкиных, вилкулов и прочую шваль, которая не голосует или вообще не ходит в раду. За разные нарушения - лишать депутатства. И сделать фиксированную з.п. без каких-либо доплат прочей хрени. Можно только оплачивать командировочные, но только если командировки была заранее согласованы. Вообще, где это виданно, чтоб скажем айтишник или дизайнер приезжал работать в Киев, и ему еще доплачивали за жилье? Депутаты - это госслужащие и никаких преференций перед остальными профессиями не должно быть априори.
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а хрен им по всей роже по розенкам и ревам а не налоги
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины3 500 000 гривен ушло на компенсацию стоимости жилья в столице для 172 нардепов только за один август.
 
 
 
 
 
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