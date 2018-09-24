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Все про:табак (164) ГФС (2786)

 Налоговики ликвидировали подпольное производство табака для кальянов в Киеве. Изъято товара на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №8 ликвидировали подпольное производство табака для кальянов и остановили его незаконный сбыт, который осуществлялся через интернет и одно из заведений общественного питания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины была установлена
киевлянка, которая организовала в жилом помещении подпольное производство табака для кальянов путем смешивания  низкокачественного кальянного табака и пищевых ароматических добавок, меда, зеленого чая, с целью увеличения себестоимости и количества полученной продукции.

Полученную таким образом продукцию фасовали в пластиковую тару и реализовывали через два интернет-магазина и заведение общественного питания. При этом готовый табак хранили в отдельном нежилом помещении г. Киева.

На основании постановления суда проведены обыски по местам незаконного изготовления, хранения и реализации подакцизной продукции, по результатам которых из незаконного оборота изъято более 465 кг табака для кальяна, расфасованного в пластиковые банки и пачки без марок акцизного налога Украины, ориентировочной стоимостью более 1 млн. грн., а также оборудование для его производства, черновые записи, компьютерную технику и др.

Продолжается следствие".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Партия незаконно ввезенного в Украину табака для кальянов, стоимостью более 7,2 млн грн, изъята в Харькове. ФОТОрепортаж

Налоговики ликвидировали подпольное производство табака для кальянов в Киеве. Изъято товара на 1 млн грн 01
Налоговики ликвидировали подпольное производство табака для кальянов в Киеве. Изъято товара на 1 млн грн 02
Налоговики ликвидировали подпольное производство табака для кальянов в Киеве. Изъято товара на 1 млн грн 03
Налоговики ликвидировали подпольное производство табака для кальянов в Киеве. Изъято товара на 1 млн грн 04
Налоговики ликвидировали подпольное производство табака для кальянов в Киеве. Изъято товара на 1 млн грн 05

Источник: https://censor.net.ua/n3087846
 
 
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Автор(ініціатор): Переверзєв Артур

Статус петиції: Оприлюднена
Дата початку збору підписів: 20 вересня, 2018
Дата завершення збору підписів: 20 грудня, 2018
Залишилось днів до закінчення збору: 86
Загальна кількість підписів: 14474
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/4060
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Дави на корню конкурентов табачных монополий!..
Что-то СБУ после шума в интернете перестало ловить мелких сигаретных спекулянтов...
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Потихоньку превращаемся в Китай начала 90-х...
Кофе, сигареты, шмотки, выпивка, ГБО на автомобили, мебель...
Все "известных брендов", но по факту, сделано в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики ликвидировали подпольное производство табака для кальянов в Киеве. Изъято товара на 1 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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