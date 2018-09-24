 Налоговики ликвидировали подпольное производство табака для кальянов в Киеве. Изъято товара на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины была установлена

киевлянка, которая организовала в жилом помещении подпольное производство табака для кальянов путем смешивания низкокачественного кальянного табака и пищевых ароматических добавок, меда, зеленого чая, с целью увеличения себестоимости и количества полученной продукции.

Полученную таким образом продукцию фасовали в пластиковую тару и реализовывали через два интернет-магазина и заведение общественного питания. При этом готовый табак хранили в отдельном нежилом помещении г. Киева.

На основании постановления суда проведены обыски по местам незаконного изготовления, хранения и реализации подакцизной продукции, по результатам которых из незаконного оборота изъято более 465 кг табака для кальяна, расфасованного в пластиковые банки и пачки без марок акцизного налога Украины, ориентировочной стоимостью более 1 млн. грн., а также оборудование для его производства, черновые записи, компьютерную технику и др.

Продолжается следствие".

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