 Налоговики ликвидировали подпольное производство табака для кальянов в Киеве. Изъято товара на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины была установлена
киевлянка, которая организовала в жилом помещении подпольное производство табака для кальянов путем смешивания низкокачественного кальянного табака и пищевых ароматических добавок, меда, зеленого чая, с целью увеличения себестоимости и количества полученной продукции.
Полученную таким образом продукцию фасовали в пластиковую тару и реализовывали через два интернет-магазина и заведение общественного питания. При этом готовый табак хранили в отдельном нежилом помещении г. Киева.
На основании постановления суда проведены обыски по местам незаконного изготовления, хранения и реализации подакцизной продукции, по результатам которых из незаконного оборота изъято более 465 кг табака для кальяна, расфасованного в пластиковые банки и пачки без марок акцизного налога Украины, ориентировочной стоимостью более 1 млн. грн., а также оборудование для его производства, черновые записи, компьютерную технику и др.
Продолжается следствие".
Припинити антиукраїнську діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne
Автор(ініціатор): Переверзєв Артур
Статус петиції: Оприлюднена
Дата початку збору підписів: 20 вересня, 2018
Дата завершення збору підписів: 20 грудня, 2018
Залишилось днів до закінчення збору: 86
Загальна кількість підписів: 14474
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/4060
Что-то СБУ после шума в интернете перестало ловить мелких сигаретных спекулянтов...
Кофе, сигареты, шмотки, выпивка, ГБО на автомобили, мебель...
Все "известных брендов", но по факту, сделано в Украине.