EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Происшествия
  4548  101
Все про:Львов (3293) нападение (1584) Савченко Вера (53) Карась Евгений (10)

 Координатор С 14 Карась манипулирует фактами, используя фотошоп, - Вера Савченко

Координатор организации С 14 Евгений Карась манипулирует фактами, используя Фотошоп.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала Вера Савченко, лидер Общественно-политической платформы Надежды Савченко.

Читайте также: По факту нападения на четверых анархистов во Львове открыто производство по статье "хулиганство". ФОТО

Такое заявление она сделала, реагируя на блог Карася, который он опубликовал на Цензор.НЕТ и в котором он обвиняет в терроризме и пособничестве врагам организацию "Чорний стяг", на активистов которой вчера напали.

Среди активистов организации он назвал помощницу Надежды Савченко Ирину Юзык членом "Черного Стяга", а также указал на то, что она родом из Симферополя.

"Это Фотошоп, и не известно, в каких еще случаях он его использовал для фальсификации. Ирина никогда не была членом "Чорного стяга". И к тому же она львовянка, даже не знаю, была ли она когда-то в Симферополе. Я не знаю, зачем Карась написал, что она оттуда. Это само по себе не плохо, но это правда. Такое впечатление, что он хочет отрезать крымчан. Помнит ли Карась, что Кольченко тоже их Крамы и тоже анархист?", - сазала она.

Читайте также: Мы так не работаем, - "Нацкорпус" отмежевался от нападения на левых активистов во Львове

Напомним, вечером 23 сентября организация "Чорний стяг" заявила о нападении на своих активистов со стороны праворадикалов. В результате трое человек госпитализированы с ножевыми ранениями.

Источник: https://censor.net.ua/n3087843
 
 
VEhrdlVXOWtRM2N3VEV4U2FEbERNVEJNTTFGMWRFTXJTVTVEVXpCTVdGSm5Ua04zWms1RFlUQk1SRkpuVGtOM01GbElVbXBEUkZGc1pFTjVNRXhRVVhSa1F6a3dUR3BSZFZNNGRqQk1NMUZ6VGtNdk1FeEVVWFJPUXpFd1RETlJkVTVETVdaT1EySXdXWHBSYzNSREt6Qk1TVDA9
 Топ комментарии
 
Якщо анархісти від Савченко, то зрозуміло, що це медведчуковські найманці.
 показать весь комментарий
 
Довіри до Віри після Надійки небагато.. Дуже вже екзальтовані ці самотні панянки.. Їм би заміж за доброго хлопа - може й вгамувалися б..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вера, вАс с сестрой Народ ненавидит, какие вьі мерзкие СУКИ
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоординатор С 14 Карась манипулирует фактами, используя фотошоп, - Вера Савченко
 
 
 
 
 
 вверх