 Координатор С 14 Карась манипулирует фактами, используя фотошоп, - Вера Савченко

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала Вера Савченко, лидер Общественно-политической платформы Надежды Савченко.

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Такое заявление она сделала, реагируя на блог Карася, который он опубликовал на Цензор.НЕТ и в котором он обвиняет в терроризме и пособничестве врагам организацию "Чорний стяг", на активистов которой вчера напали.

Среди активистов организации он назвал помощницу Надежды Савченко Ирину Юзык членом "Черного Стяга", а также указал на то, что она родом из Симферополя.

"Это Фотошоп, и не известно, в каких еще случаях он его использовал для фальсификации. Ирина никогда не была членом "Чорного стяга". И к тому же она львовянка, даже не знаю, была ли она когда-то в Симферополе. Я не знаю, зачем Карась написал, что она оттуда. Это само по себе не плохо, но это правда. Такое впечатление, что он хочет отрезать крымчан. Помнит ли Карась, что Кольченко тоже их Крамы и тоже анархист?", - сазала она.

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Напомним, вечером 23 сентября организация "Чорний стяг" заявила о нападении на своих активистов со стороны праворадикалов. В результате трое человек госпитализированы с ножевыми ранениями.