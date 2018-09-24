 ДТП в оккупированном Крыму: автобус столкнулся с легковым автомобилем, погибли 5 человек

Пять человек погибли в результате столкновения рейсового автобуса Setra и автомобиля ВАЗ-2110 в Первомайском районе Крыма в понедельник, 24 сентября. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Крым.Реалии".
Авария произошла на трассе Красноперекопск-Симферополь.
"По предварительной информации, в аварии погибли пять человек, все пассажиры ВАЗа. В автобусе ехали 13 человек, никто из них не пострадал", – говорится в сообщении пресс-службы оккупационной дорожной инспекции.
На месте происшествия работают спасатели и дорожные инспекторы, в ликвидации последствий аварии задействованы 13 человек и пять единиц техники.
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2. Оккупанты сняли в Армянске режим чрезвычайной ситуации. "Офанареть! Я такого еще нигде не видела - яблоки есть, а листьев нет!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1043897390892298240Смог и вонь тоже никуда не делись https://twitter.com/KrimRt/status/1044140151100895234 3. Армянск. Кислота продолжает воздействовать на электросети: "В чёрный список РЕС. Надоели со своими выключениями света. Выключают и включают через 5 минут. ВСЁ ВЕДЬ СГОРИТ!!! На частном секторе из-за них у меня сегодня 64 sd накрылась. Комп не видит её уже", "Автор, а ты не думал, что кислотой разъело изоляцию, поэтому фаза и ноль в проводе объединились в страстном экстазе?", "Бесперебойники надо ставить. В любой момент могут отключить свет" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1044182253608284160
4. Корабли ВМС Украины вчера прошли под Крымским мостом и проследовали в Азовское море https://ru.krymr.com/a/news-kiev-rasskazal-ob-opasnomperehode-v-azov/29505362.html (фото и видео). На севастопольском форуме написали, как это было: "Украинские корабли уже возле Крымского моста - просят у россии разрешения на проход", "Общался с товарищем из Керчи. Так вот, он мне сказал, что Украинские корабли шли, не сбавляя хода, очереди не соблюдали, лоцманам лишь сообщили о своих намерениях. Останавливать их никто не стал, с берега люди приветствовали корабли. Как-то так" https://twitter.com/Kosstik8/status/1044110097448947713 5. Оккупанты начинают очередные масштабные военно-террористические учения в Крыму с применением авиации и кораблей ЧФ. Акция устрашения жителей полуострова продлится неделю. А потом начнутся новые учения. И так пятый год https://ru.krymr.com/a/news-russia-gotovit-masshtabnye-uchenia-na-yuge-i-v-krymu/29506242.html
6. Жителей Ялты испугал звук истребителя, который пронесся низко над городом. А до оккупации Ялта была курортом с лозунгом "Ялта - город счастья". Счастье здесь больше не живет. Прочтите комментарии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10442274102904463367. Православный ИГИЛ. В Севастополе "росгвардейцы" показали школьникам из 20 образовательных учреждений города, как захватывать террористов, которых никогда не было в Крыму до оккупации полуострова россией https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-detiav-pokazali-kak-rosgvardia-provodit-zaderjania/29506732.html 8. Оккупанты сообщили, что с 30 сентября начнется движение грузовых машин по мосту. Помните, как ватники ждали мост, после которого наступит рай, упадут цены, а в каждом дворе вырастет денежное дерево? Все, больше не ждут. Секту свидетелей улучшения жизни после моста можно считать ликвидированной: "Говорят, что в октябре по Крымскому мосту поедут грузовики. Кто знает, правда или слухи? Надеюсь, правда, и к нам наконец придут нормальные цены!". Ответы: "Цены вряд ли", "Говорят, что кур доят", "Ничего с ценами не случится", "Для цен придумают другую отговорку. С давних лет то граница виной, то курс доллара, позже - паром. Придумают что-то ещё", "Неа, не придут. Это как цена на бензин - нефть падает или растет, а бензин всё дорожает", "На цены можно не рассчитывать, они останутся прежними или выше", "Чтобы снизили цены, надо всех зажравшихся барыг сослать через этот самый мост в Сибирь! Цены не снизят, пока не войдут на рынок крупные компании, а что они войдут - очень сомнительно", "Машины поедут, цены не придут", "Фуры поедут, ничего дешевле не станет, увеличится ассортимент и местные товары вытеснят с рынка монополисты. Хотя пишут и говорят, что мост не выдержит", "Наивности пост. Либо очень тонкий юмор", "Цены? Понизятся?? Не смешите", "Дороже, чем в Крыму, жить только на Крайнем Севере", "Вангую, цены поднимутся", "Уже давно сказали, что понижения не будет. В лучшем случае останутся на одном месте в течение недели-двух. А с 1 января 2019 повышение НДС до 20 %, и акцизы на топливо не стоят на месте. Плюс убытки в сельском хозяйстве, что повлечёт повышение цен на гречку, рис, мучные изделия и др. Так что держитесь, мы больше ничего не умеем", "Дешевеют в рф только люди и зарплаты" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10441895953222574099. Севастополь - территория распила: "Даже не смешно. Халтурное благоустройство, халтурные дороги. Попиленные бюджетные деньги, деньжища даже. Исполнение бюджета на уровне плинтуса. За такую работу при «отсталой» Украине с должностей кубарем улетали", "Да еще при этом амбиции и гонор пытаются демонстрировать. Понаехавшие, плять!", "К сожалению, это правда. Сегодня ехал на машине по объездной. На участке от Фиолентовского кольца одну половину из двух полос вдоль уже построили, и машины едут по ней, пока строится вторая половина. Так вот, эта новая половина уже вся пошла волнами. И это месяца не прошло, как её «построили». Что будет через год? Думаю, как окончится строительство, начнутся суды над «строителями»" https://twitter.com/SouthUkr/status/104390519831230464010. "Сегодня стала свидетельницей пререканий двух ватников, одна из числа понаехавших, а второй местный. Она возмущалась тем, какой Севастополь бескультурный, а он парировал, что это благодаря таким, как она - понаехам. Она вопила, что это на ее деньги тут все поднимают от уровня средневековья, а он парировал, что средневековье началось с приходом раши. На минутку, он - это человек в рашенских погонах". Больше историй о понаехавших и неприязни к ним прочтите по ссылке https://ru.krymr.com/a/socseti-o-rossiyanah-v-krymu/29503993.html11. Чмо из Хабаровска приперлось в Севастополь. Решило подремонтировать халупку, но все пошло НЕ ТАК. Чмо купило цементный раствор, на котором указано место производства: "Україна, АР Крим, м. Севастополь". У чмошника началась истерика. Ватные гардемарины с УДОВОЛЬСТВИЕМ, даже с наслаждением, начали троллить понаехавшее чучело, изыскано над ним измываясь. Ловят кайф. До 100% комментов под фото - довольные корчами понаеха гардемарины https://twitter.com/KrimRt/status/1044197364326715392 12. Чтобы любить СССР, надо быть или тупым, или сволочью. А лучше - и то, и другое сразу.13. Пишут, что у Киркорова провал с концертами в США. Он резко стал не интересен даже американской ватной публике. Вот так и с путиным будет. Просто однажды даже махровым ватникам он станет скучным, неинтересным и жалким. Ничего, они себе нового кумира найдут и на шею посадят.
P.S. Если россия так издевается над жителями Крыма, я представляю, как бы над нами издевались солдаты НАТО… Поймут ли ватники этот сарказм? Уже думаю, что да. Многие ватники теперь боятся россию больше, чем НАТО.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1