 ДТП в оккупированном Крыму: автобус столкнулся с легковым автомобилем, погибли 5 человек

Пять человек погибли в результате столкновения рейсового автобуса Setra и автомобиля ВАЗ-2110 в Первомайском районе Крыма в понедельник, 24 сентября. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Крым.Реалии".

Авария произошла на трассе Красноперекопск-Симферополь.

"По предварительной информации, в аварии погибли пять человек, все пассажиры ВАЗа. В автобусе ехали 13 человек, никто из них не пострадал", – говорится в сообщении пресс-службы оккупационной дорожной инспекции.

На месте происшествия работают спасатели и дорожные инспекторы, в ликвидации последствий аварии задействованы 13 человек и пять единиц техники.

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