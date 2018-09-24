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 Враг восемь раз нарушал перемирие. Под Гнутово террористы использовали минометы калибром 82 мм, - штаб ООС

В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе - из вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Пески, Марьинка, Гнутово, Водяное и Лебединское. По опорному пункту наших войск вблизи Гнутово российские оккупанты также вели огонь из минометов 82-го калибра.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

Также читайте: Враг за сутки осуществил 35 обстрелов, ранены трое украинских воинов, четверо оккупантов уничтожены, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3087837
 
 
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