 Враг восемь раз нарушал перемирие. Под Гнутово террористы использовали минометы калибра 82 мм, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Пески, Марьинка, Гнутово, Водяное и Лебединское. По опорному пункту наших войск вблизи Гнутово российские оккупанты также вели огонь из минометов 82-го калибра.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

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