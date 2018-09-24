 Кличко: местных бюджетов не хватает на выполнение переданных государством полномочий

"На "Дне Диалога" в этом году мы обсуждаем результаты и вызовы реформы местного самоуправления, бюджетного обеспечения территориальных общин. А также - законодательного обеспечения жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства", - сказал Кличко.



Он отметил, что, готовясь к встрече, АГУ собрала около 200 проблемных вопросов общин. В том числе, не решенные после прошлогоднего форума в Одессе, сообщает пресс-служба Кличко.



"Большинство советов отмечают, что имеющимися объемами образовательной и медицинской субвенций не обеспечена потребность в средствах. - Из-за отсутствия адекватных нормативов и формул расчета этих объемов, - сказал глава АГУ. - Распределение областями между местными бюджетами дополнительной дотации на осуществление переданных расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения расценивается как неравномерное, необъективное и предвзятое, - сказал Кличко.- Средств местных бюджетов не хватает и для выполнения других переданных государством в 2016-2018 годах полномочий. В частности, по осуществлению государственной регистрации, по госархстройконтролю, по предоставлению админуслуг, по обеспечению социальных программ государства, льготных перевозок", - отметил Виталий Кличко.



Он отметил, что таким образом не соблюдается норма статьи 142 Конституции Украины, согласно которой расходы органов местного самоуправления, возникшие в результате решений органов государственной власти, компенсируются государством. "Это тревожная ситуация, и ее надо решать", - сказал глава АГУ.



Он также отметил, что парламент наконец принял закон, предоставляющий полномочия органам местного самоуправления навести порядок в сфере парковки. "Но! Опять же, теперь мы ожидаем быстрого принятия подзаконной базы для его реализации. Без которой закон, как надлежит 27 сентября, не заработает", - отметил Кличко.



Он также отметил важность принятия необходимых на местах законов - "О жилищно-коммунальных услугах", "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и других.



"Но мы не можем воспользоваться предоставленными нам возможностями, поскольку до сих пор отсутствуют предусмотренные этими законами подзаконные акты. И, я уверен, мы же не в игру играем! Если есть закон - должны быть все необходимые механизмы для его воплощения "- отметил председатель АГУ.



Кличко отметил и проблему реформирования службы в органах местного самоуправления.



"Решение этого вопроса уже два года как "зависло" по непонятным для нас причинам, - отмечает Кличко. Об условиях труда госслужащих закон приняли. А на власть на местах махнули рукой? Это несправедливо и не способствует эффективной работе", - сказал Виталий Кличко.



Председатель Ассоциации городов Украины привлек внимание правительства, парламента и к перспективам реформы по децентрализации.



"Она постепенно уже приносит результаты территориальным общинам. Вместе с тем, есть острая необходимость в закреплении ее основ в Конституции Украины. - Чтобы не было отката реформы и отмены ее достижений в будущем. Ведь часть политических сил, претендующих на власть, нацелена на централизацию. Этого нельзя допустить!", - отметил Кличко.



В "Дне диалога" в Тернополе участвуют также премьер-министр Украины, члены правительства, народные депутаты, Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер, специальный посланник правительства ФРГ по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт, международные эксперты.