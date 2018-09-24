 Сенцову присвоили звание почетного гражданина Парижа

Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа. За это единогласно проголосовал муниципальный совет города, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Решение было принято по предложению парижского мэра Анны Идальго.

"Париж известен как столица прав человека… Мы ответственны за то, чтобы продвигать эти ценности и сражаться за то, чтобы их уважали повсюду в мире. Олег Сенцов должен быть освобожден", — заявила Идальго.

За несколько дней до этого перед зданием главной мэрии появился стенд, посвященный Сенцову. С 30 июля портрет Сенцова висит на фасаде мэрии 4-го округа.

Мэр Парижа Анн Идальго несколько раз напоминала, что этот мегаполис считается мировой столицей прав человека, поэтому город заботится о таком реноме и продолжает бороться за свободу во всем мире, в частности в случае незаконного заключения Сенцова.

Новость о присвоении Олегу Сенцову звания почетного гражданина Парижа прокомментировал посол Украины во Франции Олег Шамшур. "Благодарю мэра Анн Идальго, а также всех, кто поддержал это решение, за проявление солидарности с украинским режиссером! Продолжаем мобилизацию на освобождение всех украинских политических заключенных Кремля!" – написал он в Twitter.

Напомним, сегодня, 24 сентября, сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.