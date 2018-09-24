 Порошенко лично поинтересовался состоянием здоровья Михайлика и ходом расследования покушения на него

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Президент Петр Порошенко, который сейчас отбыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, позвонил главному врачу Городской клинической больницы №1 города Одесса Евгению Григорьеву и поинтересовался состоянием здоровья общественного активиста Олега Михайлика. Главный врач проинформировал Президента о состоянии здоровья пострадавшего от нападения активиста. Петр Порошенко поблагодарил врачей за проведенную работу и предоставленную Михайлику помощь", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Президент провел телефонные разговоры с Генеральным прокурором Юрием Луценко и Министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
"Руководители ведомств проинформировали Главу государства о ходе расследования и об усилении состава следственной группы первым заместителем председателя Национальной полиции Вячеславом Аброськиным, который сейчас ведет расследование в Одессе. Они сообщили, что будет проведено координационное совещание по вопросам борьбы с преступностью и Президента будет проинформировано о результатах", - добавили в пресс-службе.
Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.
К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.
Рейтинг у них нулевой, поэтому чтобы пройти в паламент нужно максимально замазать партии которые проходят
4.5 года ХОРОНЯТ воинов, так пэтька ни разу ни появился на похоронах, там же не попиаришься, а в грызло опухшее можна и схлопотать, а ядовитая улыбка на дне памяти Небесной Сотни вообще более чем красноречива.