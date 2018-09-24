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 Порошенко лично поинтересовался состоянием здоровья Михайлика и ходом расследования покушения на него

Президент позвонил главному врачу Городской клинической больницы №1 Одессы и поинтересовался состоянием здоровья общественного активиста Олега Михайлика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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"Президент Петр Порошенко, который сейчас отбыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, позвонил главному врачу Городской клинической больницы №1 города Одесса Евгению Григорьеву и поинтересовался состоянием здоровья общественного активиста Олега Михайлика. Главный врач проинформировал Президента о состоянии здоровья пострадавшего от нападения активиста. Петр Порошенко поблагодарил врачей за проведенную работу и предоставленную Михайлику помощь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Президент провел телефонные разговоры с Генеральным прокурором Юрием Луценко и Министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Руководители ведомств проинформировали Главу государства о ходе расследования и об усилении состава следственной группы первым заместителем председателя Национальной полиции Вячеславом Аброськиным, который сейчас ведет расследование в Одессе. Они сообщили, что будет проведено координационное совещание по вопросам борьбы с преступностью и Президента будет проинформировано о результатах", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3087828
 
   
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Неплохо было усилить группу не только Аброськиным, но и Голубаном. Тогда злочынцям точно не уйти
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А як здроовям свого дружбана бандита Труханова барига ще не цікавився? Ця паскуда навіть тут піариться!!!
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Работа пиариться? Порошенко особисто поцікавився станом здоров'я Михайлика і ходом розслідування замаху на нього - Цензор.НЕТ 4377 От это порохобот зачотно стрельнул себе в ногу Порошенко особисто поцікавився станом здоров'я Михайлика і ходом розслідування замаху на нього - Цензор.НЕТ 7430
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Ну раз особисто зацікавився, значить це - перемога!
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Дело щекотливое. Запросто может перерасти в массовые протесты. Поэтому и сподобился. Хотя это и враг ему.
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Порошенко личнобла-бла-бла . Брошзовеет таки первотуровый, дорогой Леонид Ильич занервничал, ревнует наверное , ХЗ?Порошенко лично поинтересовался состоянием здоровья Михайлика и ходом расследования покушения на него - Цензор.НЕТ 4196
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Ну если интересуется, значит раскроют дело и выловят обидчика.
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Покушение на Михалика - дело рук гасконцев.
Рейтинг у них нулевой, поэтому чтобы пройти в паламент нужно максимально замазать партии которые проходят
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Лучше бы он раньше поинтересовался здоровьем Труханова, тогда бы здоровье Михайлика было бы в порядке. Порошенко лично поинтересовался состоянием здоровья Михайлика и ходом расследования покушения на него - Цензор.НЕТ 6971
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не прошло и полгода почитали по сайтам что народ возмущен и решили провести пиар акцию
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Поцікавився - піаріцца, промовчав - йому це пофігу.
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иди накуй со своими двумя сребренниками!
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Это же какой степени будет черный пиар от диабетика ближе к выборам, страшно подумать даже.
4.5 года ХОРОНЯТ воинов, так пэтька ни разу ни появился на похоронах, там же не попиаришься, а в грызло опухшее можна и схлопотать, а ядовитая улыбка на дне памяти Небесной Сотни вообще более чем красноречива.
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"Порошенко лично поинтересовался состоянием здоровья Михайлика"-ну всё, раз лично ОНИ поинтересовались-пойдёт на поправку.Порох лично приедет на выписку из больницы.Может, и какую-нибудь ленточку перережет.
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интересно, наши вчера написали письмо президенту о беспорядках с застройщиками и мером. Интересно отреагирует ли ил надо половину ранит, тогда общественность и АП заметят и простых людей, а не только публичных и партейных.
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почему же? что вы знали об этом человеке активисте до стрельбы? А США что знали? Все озаботились.
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Лизнул зачётно! Вам что, расценки подняли?
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Порошенко зацікавлено: «Ще дуба не врізав? Ну то почастуйте на добре здоров'ячко конхветками «Рошен». Та уважніше там, не переплутайте - кругленькі по три, квадратні по п'ять».
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одразу відчувається наближення виборів!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПорошенко лично поинтересовался состоянием здоровья Михайлика и ходом расследования покушения на него
 
 
 
 
 
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