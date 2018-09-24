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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2210) ООН (2562) Порошенко (15455) США (14175)

 Порошенко посетит США 24-27 сентября

Президент Украины Петр Порошенко 24-27 сентября посетит Нью-Йорк (США), где примет участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, Порошенко выступит в ходе общих прений на Генассамблее ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

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"Отдельное внимание во время визита будет уделено углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью глава государства проведет встречу с представителями бизнеса и деловых кругов США", - говорится в сообщении.

В рамках программы пребывания в Нью-Йорке президент Украины также встретится с лидерами украинской общины США и руководителями еврейских организаций США.

Источник: https://censor.net.ua/n3087826
 
   
 Топ комментарии
 
Как за чем? За долларом насущим
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Видно хочет подтвердить преданность родине )) И ,что грабеж Украины при нем не иссякнет.
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бідолашні американці, мабуть, ночами клали нову тротуарну плитку, готувалися до приїзду....
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А в СШ 24 деток заставили красить парты и вчыты виршыкы к 27 сентября Порошенко відвідає США 24-27 вересня - Цензор.НЕТ 2616
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Справа не в ножицях , а в мізках , а вони завжди при ньому !
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Простая дворняга может быть и доброй душой...Но не это ценят в собаках. А человек ужасной наружности ,может тоже оказаться сволочью )) И вероятность больше.
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Хм, чи задать запретный вопрос??? Задам: а зачем Президент Украины будет встречаться именно с руководителями еврейских организаций США???
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Понятно. Тогда не пойму- зачем легенда о визите в ООН? Ведь как раз туда- надо платить, те самые доллары... Порошенко відвідає США 24-27 вересня - Цензор.НЕТ 1120
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Ну как в анекдоте. Жене сказал, что идёт к любовнице, любовнице сказал, что с женой, а сам - к родичам Порошенко відвідає США 24-27 вересня - Цензор.НЕТ 8842
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мой вариант предусматривает СПАСИБО за сбитого кацапа.....деньги уже надоели, да и Порошенко и до президенства не голодал
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Видно хочет подтвердить преданность родине )) И ,что грабеж Украины при нем не иссякнет.
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может руцкофобию продвигать, ведь евреии сказали - лупали по морде обосанои тряпкои руске и будем это продолжать, а тут цели совпали с украинскими, так что пусть держится срусня, лупить будет постоянно и все кому не лень.
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шас понесётся - на поклон едит и с отчётом о продвинутыми работами в облости руцкофобии, так, что то забыл или нет.
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- Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни. (с)
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Кароче,все ясно, есть Петя,есть Украина,нет Пети нема Украины
Как и рассеи без путина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко посетит США 24-27 сентября
 
 
 
 
 
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