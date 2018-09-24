 Порошенко посетит США 24-27 сентября

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, Порошенко выступит в ходе общих прений на Генассамблее ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

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"Отдельное внимание во время визита будет уделено углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью глава государства проведет встречу с представителями бизнеса и деловых кругов США", - говорится в сообщении.

В рамках программы пребывания в Нью-Йорке президент Украины также встретится с лидерами украинской общины США и руководителями еврейских организаций США.