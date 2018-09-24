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Все про:Газпром (2818) рейтинг (1144)

 "Газпром" рухнул с 1 на 17 место в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира

Рейтинг вновь заняла американская "ExxonMobil".

Российский газовый монополист "Газпром", крупнейшая корпорация России, резко упал в рейтинге мировых энергетических компаний S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс". С первой строчки он опустился сразу на 17-ю, свидетельствует версия рейтинга за текущий год.

Читайте на Цензор.НЕТ: Активы Газпрома будут изымать, - апелляционный суд в Швеции отменил решение о временной приостановке принудительного изъятия активов российского монополиста, - Витренко

Список крупнейших энергетических гигантов мира возглавила американская "ExxonMobil". Как отмечается в релизе рейтингового агентства, повторный выход "ExxonMobil" на первое место произошел "на фоне восстановления цен на нефть и надежд на экспортный бум в США". На втором месте – российский "ЛУКОЙЛ", за год до этого занимавший шестое место. Замыкает тройку лидеров еще одна американская компания – "Phillips 66".

Выходом в прошлом году на первое место в "Газпроме" очень гордились. На сайте компании разместили большой информационный блок по этому поводу, а топ-менеджеры почти все свои выступления начинали с отсылки к этой новости. Лидерство в рейтинге было использовано и брендинге 25-летнего юбилея корпорации: "Газпром. №1. 25 лет".

При составлении рейтинга Platts сравнивает стоимость активов, выручку, прибыль и возврат на инвестированный капитал.

Также на Цензор.НЕТ: "Газпром" уже должен "Нафтогазу" 100 млн долл. штрафа за невыполнение решений Стокгольмского арбитража, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3087823
 
   
 Топ комментарии
 
а все так весело и задорно начиналось))
"Газпром" рухнул с 1 на 17 место в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира - Цензор.НЕТ 9095
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При Юле с ее неповторимыми газовыми контрактами был первым, при барыге и агенте Кремля Порошенко скатился в говно. "Газпром" рухнул с 1 на 17 место в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира - Цензор.НЕТ 4554
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а все так весело и задорно начиналось))

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нет. пока продолжение... "начало у тебя будет хорошее, серёдка кипучая, а конец страшный" (с) "Газпром" упав з 1 на 17 місце в рейтингу найбільших енергетичних компаній світу - Цензор.НЕТ 1802
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нам не страшні ваші санкції, казали вони. у нас все своє, казали вони. а ведь це лише початок. і все це завдяки Петру Олексійовичу. і саме Петро Олексійович розвалить педірацию, коли його переоберемо на другий строк
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При Юле с ее неповторимыми газовыми контрактами был первым, при барыге и агенте Кремля Порошенко скатился в говно.
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юля росукренерго прибила. барига ціни підняв в 10 разів. сухі факти.
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Не льстите ПОПу!)
При нагоде он продаст все и все в два круга...
У уедет на родину...в Испанию...на свою Вила баджу...
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Пусть платят даже за такие. Больше дадут за комментарии, меньше будет на патроны.
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А чим ти аргументуєш вашу вірноподданічеську ахінею? Ви, стецькодебіли, просто тупо копієте кремлівську пропаганду. Ваші хазяї здріснуть з награбованим, будете за них віддуватись і цього разу легко не відбудетесь.
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вчера немец 62 лет, обсуждая пенсионную реформу рашки, сказал-им бы пить меньше и так все пропили.....не стала уточнять, мне приятно, а акцентировать, что я португалка украинского происхождения, не стала.
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очумелый ботяра, это пэтька санкции ввел против хуйла？
Напомни какие？ да, только самые основные, а то список санкций от пэтьки настолько велик, что может перегрузить сайт ЦН
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Чистый убыток «Газпрома», согласно квартальному отчету, за девять месяцев 2017 г. составил 9,21 млрд руб. против прибыли годом ранее в 75,42 млрд руб. Впервые за почти двадцать лет (с кризисного 1998 г.) компания показала убытки за целых три квартала. Кроме того, финансовый план компании на ближайшие три года предусматривает ежегодное превышение расходов над доходами. Иными словами, «Газпром» в течение трех лет планирует быть убыточным. ;
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Другой проблемой для «Газпрома» стало сокращение рынков сбыта. Агрессивная политика газовой монополии по отношению к Украине привела к тому, что в течение последних двух лет наша страна вообще не закупала газ у «Газпрома». Весь газ, который нужен Украине, закупается по реверсу. Всего несколько лет назад поставки российского газа в Украину составляли более 50 млрд куб. метров ежегодно. В 2018-19 гг. по решению Стокгольмского арбитража Украина обязана закупать у «Газпрома» 4-5 млрд куб. метров газа ежегодно.
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Загальний збут газу в Європі скоротився в цьому десятилітті через високі ціни. Якщо в минулу декаду Газпром втрачав частку ринку через менш гнучку цінову політику, ніж наприклад, в норвезького Статойла, або через дешевший катарський газ, то останні роки її лише нарощує.
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Введите, лохи, Роттердам плюс для кацапни! Через год прибыли миллиардные и премии миллионные повалят
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Я еще в начале войны говорил что на газовом рынке гопникам места нет.. "Газпром" упав з 1 на 17 місце в рейтингу найбільших енергетичних компаній світу - Цензор.НЕТ 3695
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А їм би іще в керівництво двох дегенератів Коболєва і Вітренко, то взагалі скотились на 50-те місце.
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Газпром нагнув "кооператив озеро", а не дрібні сосуни доходів від транзиту росгазу
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Бла, бла, бла! "Газпром" должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов.
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Далі, що таке для цілого Газпрома 2млрд, то пшик. І значно менше ніж вони витягли лише з України надприбутку за попередні роки.
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Не транди! Как раз они и нагнули Газпром! Еще эти убогие из Газпрома должны Украине несколько лярдов долларов!
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Та невже? А може це умови "кабальної" угоди з газпромом, яка була підписана при прем'єрстві Тимошенко? Треба просто було звернутись в Стокгольмський арбітраж вчасно і не було б величезних переплат за газ. Але тоді це було комусь вигідно (Овоч, потім, можливо, Порошенко пару років).
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о пользе санкций на росТВ был сюжет, где говорящая голова минут 20 монотонно тараторила, что урожай пшеницы супер-пупер оставил США далеко позади))) была выдана статистика за прошлый век и до сегодняшнего дня и в конце выразительная фраза "так что санкции нам только на пользу". Только плебсу ведь не рассказали о самом интересном: о качестве пшеницы, урожайности с га, ее стоимости и рынке сбыта.
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Курс бакса - 65,81 рубля. Вот вам и результат последних якобы санкций.
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А в сентябре 2013-го..он был 32....рупель упал в два раза.....
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А гривна - в 3 с хвостиком. Обидно, да...
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Хуцiнька так, я гэту навину 5 гадзiн таму прачытау «Газпрам» страціў сусветнае лідарства.09.2018, 12:32 Магчыма з таго часу ужо пакінуў першую дваццатку, гы! https://charter97.org/be/news/2018/9/24/306460/
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Хорошая новость! Искандеры все еще хохочут?))))
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это пэтькина заслуга.
Так утилизация считает, я чуть со стула не рухнул😀
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Да плевать, написали бы лучше что Нафтогаз опять поднял тарифы для промышленности до - 14 586,0 грн/тыс. куб. м (без НДС), ждем очередного роста цен.
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Зато Газпрём в рейтинге производителей презервативов занимает почётное 2-е место !!!
"Газпром" упав з 1 на 17 місце в рейтингу найбільших енергетичних компаній світу - Цензор.НЕТ 848
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первое место занял нафтогаз- по распределению премий
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Газпром" рухнул с 1 на 17 место в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира
 
 
 
 
 
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