 "Газпром" рухнул с 1 на 17 место в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира

Российский газовый монополист "Газпром", крупнейшая корпорация России, резко упал в рейтинге мировых энергетических компаний S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс". С первой строчки он опустился сразу на 17-ю, свидетельствует версия рейтинга за текущий год.

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Список крупнейших энергетических гигантов мира возглавила американская "ExxonMobil". Как отмечается в релизе рейтингового агентства, повторный выход "ExxonMobil" на первое место произошел "на фоне восстановления цен на нефть и надежд на экспортный бум в США". На втором месте – российский "ЛУКОЙЛ", за год до этого занимавший шестое место. Замыкает тройку лидеров еще одна американская компания – "Phillips 66".

Выходом в прошлом году на первое место в "Газпроме" очень гордились. На сайте компании разместили большой информационный блок по этому поводу, а топ-менеджеры почти все свои выступления начинали с отсылки к этой новости. Лидерство в рейтинге было использовано и брендинге 25-летнего юбилея корпорации: "Газпром. №1. 25 лет".

При составлении рейтинга Platts сравнивает стоимость активов, выручку, прибыль и возврат на инвестированный капитал.