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 Экономика, Общество
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Все про:лес (381) Гослесагентство (20)

 Лесагенство предложило владельцу крупнейшей в Европе лесопилки взять в концессию 5 украинских лесхозов

Государственное агентство лесных ресурсов Украины ведет переговоры о передаче в концессию 5 лесхозов австрийской Holzindustrie Schweighofer, крупнейшему в Европе лесозаготовителю.

Это следует из текста адресованного Геральду Швайгофферу, владельцу Holzindustrie Schweighofer, письма Гослесагенства,которое есть в распоряжении редакции Обозревателя.


Речь идет о ДП "Новоград-Волынское опытное лесоохотничье хозяйство" (Житомирская область), Олевское лесное хозяйство (Житомирская область), Специализированное лесохозяйственное агропромышленное предприятие Каминь-Каширськагролес (Волынская область), Сторожинецкий лесхоз (Черновицкая область), Хотинский лесхоз (Черновицкая область). Предложение продиктовано тяжелым финансовым положением отечественных лесхозов, резко усугубившемся после введения земельного налога на лесные земли Украины (введен законом Украины от 10.07.2018 №2497-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств"). "До введения этих изменений лесные хозяйства платили земельный налог как составляющую рентной платы. Введение дополнительного налога может привести до вынужденного банкротства предприятий", - говорится в письме. Исходя из этого, венскому предпринимателю предлагается рассмотреть возможность взятия в концессию пяти лесхозов, что позволит наладить на надлежащем уровне международное сотрудничество и повысит конкурентоспособность украинских государственных лесохозяйственных предприятий.

Письмо датировано 6 сентября этого года и подписано заместителем председателя Гослесагентства Владимиром Бондарем.

Holzindustrie Schweighofer работает в сегменте B2B, то есть не производит готовую продукцию из дерева, а поставляет древесину промышленным клиентам, по сути являясь очень большой лесопилкой. Одно из мощнейших лесопильных предприятий компании находится всего в 100 км от украинской границы в Румынии.

Несколько лет назад Holzindustrie Schweighofer анонсировала строительство завода в Украине, в Коломые, но отказалась от этих планов в пользу экспорта украинского лета на свои румынские мощности.

Как указано на сайте, Holzindustrie Schweighofer - традиционная семейная компания австрийского происхождения, широко представленная в Центральной и Восточной Европе, особенно в Румынии. На предприятиях компании работает более 3100 сотрудников в Австрии, Германии и Румынии. Девиз компании – "Дерево - наша страсть".

Лесагенство предложило владельцу крупнейшей в Европе лесопилки взять в концессию 5 украинских лесхозов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087822
 
 
 Топ комментарии
 
Лес - это ресурс украинских граждан, украинских громад, а не чиновников из Гослесагенства...
Люди без работы по селам, без перспектив при наличии ресурсов..., но им ничего нельзя взять, нельзя использовать этот ресурс...
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Ну шо..погнали продавать оптом
Сноро и лохторат как собак продавать будут...
Це перемога!
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головне баригам нацарювати,побільше та й махнути на край географії.
а країна їм до........
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Все кто мог рубить деревья - янтарь добывает.
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у них одна мысль : после нас , хоть потоп Лесагенство предложило владельцу крупнейшей в Европе лесопилки взять в концессию 5 украинских лесхозов - Цензор.НЕТ 8760
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распил вручную идёт медленно. механизируют )
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Ну шо..погнали продавать оптом
Сноро и лохторат как собак продавать будут...
Це перемога!
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головне баригам нацарювати,побільше та й махнути на край географії.
а країна їм до........
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Лес - это ресурс украинских граждан, украинских громад, а не чиновников из Гослесагенства...
Люди без работы по селам, без перспектив при наличии ресурсов..., но им ничего нельзя взять, нельзя использовать этот ресурс...
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Раз самим пилить мешают, то лесхозы будут это делать, за откаты, через западные фирмы, которые находяться под защитой законов ЕС.
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в ЕС чтят закон, давайте Александро, идите за поребрик! Не мутите нам воду!
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Чувствуется хватательный менталитет представителя даунбаса. И не поможет маскировка под борца за сомнительное "евробудущее".
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Эх, жаль нет украинских мичуриных! Могли бы выращивать бамбетли и куферы прямо в лесу.
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Соєві бариги готові все продати - ліси, надра та землю. Вони, потвори, тут жити не збираються.
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а вы чего негодуете, европейский хозяин всегда лучше всяких там ахметовых и фирташей!
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Даунбаские плебеи всегда жили по рабски под хозяином. Поэтому свое раболепие, в данном случае предательское по отношению к своему старому хозяину ахметову, оставьте при себе. Украинцам не нужны ни ваши старые, ни западные новые.
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Уважаемый, я не весь Донбасс. Во-вторых, я за идеи Майданы, ибо там Люди говрили "що ми не раби", "Рабів до раю не пускають". В чем проблема? Не хотите сами пользоваться, и не хотите немцу отдать, так что тогда?
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Бажано ввести квоту на вирубку і посадку дерев, для збереження балансу, ладно Сторожинець, но Хотин наврядчи виростить новий дубовий ліс, а це біля Дністра, тобто піде вивітрювання грунту.
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Я думаю, европейцы они не дураки, ведь лес берется в долгосрок, и они тоже не хотят чтобы их дети лет через 70-80 были без леса и без работы в Европе. Европа нам поможет, крепитесь!
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Я написал не о Донбасе, а о его дремучей части части - даунбасе. А это две большие разницы. И как раз украинцы хотят сами пользоваться всеми теми ресурсами, что обладает страна. Но чиновничья братия, поставленная олигархами, считает эти ресурсы своими и дерибанит их в своих интересах и своих хозяев. А все "западные" инвесторы, это или их офшоры или повязанные с ними общими финансовыми интересами западные фирмы. К интересам экономики страны это не имеет никакого отношения.
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-- За двадцать я, положим, не продам., ответил Брунс. - Положим, не продам я и за двести... А за двести пятьдесят, - продам! …(С)
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Треба продати все по максимуму, а потім лохторату об'явити, що все вкрала Юлька.
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Хотинський лісгосп це дуб, а за посаду директора "збиткового" Сторожинецького ціни стартують від 700 000 євро.
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Ну так отдается лучшее, лакомые кусочки. Барыги, сэр!
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Да уж, сосну вже не хтять, дуб дорожче.

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9550 UAH.
от 9 550 грн./куб.м
Доска сухая дуб необрезная 30 мм (1-й и 2-й сорт)

Сухой дуб в Украине. Сравнить цены, купить потребительские ...

https://prom.ua/Suhoj-dub.html
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а тама за рубежом нет компании по скупке чернозема жд вагонами? тож мона подсуетиться...
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Почему нет, они были и есть всегда. Спят и видят, как повторить опыт немцев во время войны.
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Ну вот и все - пошел дерижбандель украинского леса. Конкретный такой, осталась только земля. Но то уже после выборов в 19 году, я так думаю.
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Тут є цікаве питання, обробляти ліс і виробляти з нього будуть в Україні, чи будуть намагатись вивозити кругляк якимось чином?
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В Украине никто ничего производить н будет - "банановая республика". И боюсь, это уже навсегда...
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Тоді будуть міняти закон, австрійці не захочуть гратись в підміну назви товару.
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Думаю, кругляк... Лесагенство предложило владельцу крупнейшей в Европе лесопилки взять в концессию 5 украинских лесхозов - Цензор.НЕТ 6021 Ну, может, доски. Речь ведет идет о лесопилках, а не о мебельных фабриках.
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Кругляк заборонено вивозити, тим більше ви неуважні - Несколько лет назад Holzindustrie Schweighofer анонсировала строительство завода в Украине, в Коломые, но отказалась от этих планов в пользу экспорта украинского лета на свои румынские мощности. Источник: https://censor.net.ua/n3087822
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Його так завжди продавали, це називається лісорубний квиток, все подальше це перепродажа.
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Надеются на расположение австрийцев. Типа они венгров и Путяру вразумят. Вот будет прикол, если они и лес вывезут, и никого не вразумят. Лесагенство предложило владельцу крупнейшей в Европе лесопилки взять в концессию 5 украинских лесхозов - Цензор.НЕТ 3058
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Фігею з ваших висновків, компанія з 3000 лісорубів як засіб лобіювання українських інтересів.
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Так чё там со статыщмильёнами рехворм, помощи бизнесу и прочими цунами из иностранных инвестиций? Лесники вон сами дяденек за рукав дёргают - купите нас, мы почти разорены. Блт.
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Все в этой новости прекрасно, и западные инвестиции, и готовый рынок сбыта и дополнительные рабочие места для наших людей.
НО...
Копните в гугле, что это за контора Holzindustrie Schweighofer и в каком говне она уже была замазана и сколько дел по ней было в той же Австрии и Румынии открыто. Они активно пилили Румынские Карпаты, там им роги трошки обломали, они сразу же переключились на наш лес. Они и сейчас составами гонят лес в Румынию по цене дров. А таким образом они хотят просто узаконить дерибан леса.

Продать кругляк или пиломатериалы ума много не надо, за ним и так очередь сейчас стоит.
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Ну неприбыльное предприятие, значит надо лес продать ляхам или другим европейцам, они видно толк знают
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЛесагенство предложило владельцу крупнейшей в Европе лесопилки взять в концессию 5 украинских лесхозов
 
 
 
 
 
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