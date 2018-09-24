 11-летний подросток погиб на крыше поезда в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

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"Рискованная игра трех подростков на крыше вагона в который раз привела к трагедии. Так, 22 сентября на станции Одесса-Застава-1 подростки находились на вагоне поезда, который отправлялся", - говорится в сообщении.

Тело погибшего дежурный по переезду обнаружил уже после прибытия поезда на станцию Одесса-Порт.

"Укрзализныця" напоминает, что с начала 2018 года травмы на железной дороге получили 433 посторонних лица, в том числе 256 - со смертельным исходом. Среди травмированных - 21 ребенок в возрасте до 16 лет, из них 7 - травмированы смертельно.

А именно из-за поражения электрическим током с начала года травмированы 25 человек, из них 13 - смертельно. Среди травмированных 10 детей в возрасте до 16 лет, из них четверо погибли.