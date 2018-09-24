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 Экономика
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Все про:тарифы (1530) ФГИ (521) Трубаров (9)

 Фонд госимущества ожидает решения по внедрению RAB-тарифов для успеха приватизации энергоактивов, – глава ФГИУ Трубаров

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) готовит энергетические активы на продажу, однако срок приватизации сознательно смещен, в связи с планами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по внедрению RAB-регулирования, что важно для успешной приватизации таких объектов.

Такое мнение высказал исполняющий обязанности председателя ФГИУ Виталий Трубаров, передают Українські новини.

"Мы специально оттянули этот вопрос (приватизацию облэнерго) на третий этап. В августе был первый. Сейчас сентябрь – второй этап отбора советников, и уже в октябре, начале ноября будет третий этап отбора советников, куда и попали те облэнерго, где у государства есть контрольный пакет акций. Для чего мы это сделали? Чтобы у советников компаний была возможность подготовиться. По каждому из предприятий будет разработана отдельная модель, но, если мы говорим о сроках, то это уже однозначно 2019 год - с февраля по май", - отметил Трубаров.

По словам Трубарова, сейчас идет активное обсуждение возможной приватизации облэнерго, после вступления в действие нормативной документации по стимулирующему тарифообразованию.

"Тема введения RAB-регулирования и связи введения данной нормы к будущим продажам неоднократно обсуждалась, в том числе, на комиссии по приватизации, которую возглавляет в Кабинете Министров Александр Саенко. Вопрос заключается в том, что мы слишком долго ждали, когда эта реформа стартует. Активы у нас не молодеют, сети изнашиваются, и нужны большие инвестиции. Поэтому было принято организационно-политическое решение, что мы все равно готовим данные активы на продажу", - сообщил и.о. председателя ФГИУ.

Трубаров подчеркнул, что Фонд госимущества ожидает, что в процессе дискуссий будет принято решение по внедрению RAB-тарифов, и от этого решения будет позитивный итог по приватизации энергетических компаний.

"Мы постоянно работаем, потому что так или иначе облэнерго у нас есть, и мы постоянно сталкиваемся с проблематикой нулевого тарифа, который устанавливают. Всё время участвуем в совместных совещаниях с энергорынком по поводу того, как сделать так, чтобы эти предприятия могли нормально функционировать и дожить до процедуры приватизации, чтобы мы могли их достойно передать в другую собственность", - считает Трубаров.

Как ранее сообщалось, энергетический эксперт, директор консалтинговой компании Doradztwo Gospodarcze (Польша) Кшиштоф Рогульский считает, что внедрение RAB-регулирования влияет на интерес инвесторов к энергетическим активам, которые готовятся к приватизации в Украине, поскольку позволят инвестору спрогнозировать, через какой период времени он сможет вернуть инвестиции в приобретенный актив.

Напомним, в Проекте Порядка по установлению тарифов для ОСР (распределительных компаний) предусмотрены правила игры для перехода на стимулирующее тарифообразование, а также возможность переходного периода (затраты+) для тех компаний, которые пока не готовы перейти на RAB-регулирование. Также учтены рекомендации Энергосообщества в части объединения нескольких Порядков в один документ, предусмотрено обязательное предоставление аудиторского отчета о финансовой деятельности лицензиатов и другое.

Источник: https://censor.net.ua/n3087819
 
 
 Топ комментарии
 
подушный налог введут рабам, шоб выкупить за три копейки оставшиеся энергоактивы. офшоры получат за бесплатно, рабы оплатят модернизацию, офшорники будут сливки на говне снимать. очень привлекательный бизнес
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красти по новому? ой, приватизировать...
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RAB-регулирование чтобы можно было пацанам роттердамить потребителей.

то бишь народ.
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Трубаров подменил термин, не "приватизировать", а прихватизировать своим людям, пока власть из рук не ускользнула.
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RAB-регулирование чтобы можно было пацанам роттердамить потребителей.

то бишь народ.
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подушный налог введут рабам, шоб выкупить за три копейки оставшиеся энергоактивы. офшоры получат за бесплатно, рабы оплатят модернизацию, офшорники будут сливки на говне снимать. очень привлекательный бизнес
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Ага! Я понял! Так этот термин RAB- это о рабах... К Тойоте RAV-4 никакого отношения не имеет, значит...
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Шот не нравится мне слово "приватизация". В лапах гросманов и парашенок.
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А мне еще не нравится и говорящее за себя слово RAB ))))

Ахмет купит еще парочку Обл... и будет доить рабов по удвоенным тарифам.
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пенсионеры теперь заживут по новому..
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Ну блядь уже читать не возможно, из за этой е.учей рекламы!!!
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11-летний подросток погиб на крыше поезда в Одессе
В школе нужно хотя бы один урок проводить по безопасности жизнедеятельности. Объяснить, как устроен поезд, где там идет ток, показать зажарившиеся тушки залезших туда для селфи.
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дома надо уроки проводить, а не в школе... Воспитанный ребенок не полезет на крышу поезда, тем более в 11 лет....
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Как тебе сказать... Воспитанные взрослые сегодня в основном без детей...
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не ну я намек понимаю, но это сильно перетянуто....Ну и ребенку не обязательно знать законы Ома, и мат.часть поезда, а также запах жареной человечины и нелицеприятные картинки смотреть, чтобы в 11 лет не лезть на крышу мчащегося поезда в погоне за сиюсекундной славой...)
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Порохоботы, не ставьте помехи на ветке, уводя на другую тему.
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а откуда такие познания порохоботности, умный ты наш и воспитанный?
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Во всех развитых странах государство наращивает процент Госсобственности, а наше ворье кричит, что нужно все распродать!

Электроэнергетические компании находятся в стопроцентной государственной собственности в таких странах, как Франция, Дания, 55% находится в государственной собственности в Швеции, 51% - в Австрии, 38% - в Норвегии. Автомобильные гиганты Renault и Volkswagen AG - тоже полностью государственные, если кто не знает!

Фонд держмайна очікує рішення щодо впровадження RAB-тарифів для успіху приватизації енергоактивів, - глава ФДМУ Трубаров - Цензор.НЕТ 4199
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А у нас "прихватизировано" уже почти под 90% госсобственности. И где полезный выход для общества? С каждым новым процентом "приватизации" государство и население становятся все беднее и беднее, и только несколько семей-приватизаторов - все богаче и богаче.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаФонд госимущества ожидает решения по внедрению RAB-тарифов для успеха приватизации энергоактивов, – глава ФГИУ Трубаров
 
 
 
 
 
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