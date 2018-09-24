 Фонд госимущества ожидает решения по внедрению RAB-тарифов для успеха приватизации энергоактивов, – глава ФГИУ Трубаров

Такое мнение высказал исполняющий обязанности председателя ФГИУ Виталий Трубаров, передают Українські новини.

"Мы специально оттянули этот вопрос (приватизацию облэнерго) на третий этап. В августе был первый. Сейчас сентябрь – второй этап отбора советников, и уже в октябре, начале ноября будет третий этап отбора советников, куда и попали те облэнерго, где у государства есть контрольный пакет акций. Для чего мы это сделали? Чтобы у советников компаний была возможность подготовиться. По каждому из предприятий будет разработана отдельная модель, но, если мы говорим о сроках, то это уже однозначно 2019 год - с февраля по май", - отметил Трубаров.

По словам Трубарова, сейчас идет активное обсуждение возможной приватизации облэнерго, после вступления в действие нормативной документации по стимулирующему тарифообразованию.

"Тема введения RAB-регулирования и связи введения данной нормы к будущим продажам неоднократно обсуждалась, в том числе, на комиссии по приватизации, которую возглавляет в Кабинете Министров Александр Саенко. Вопрос заключается в том, что мы слишком долго ждали, когда эта реформа стартует. Активы у нас не молодеют, сети изнашиваются, и нужны большие инвестиции. Поэтому было принято организационно-политическое решение, что мы все равно готовим данные активы на продажу", - сообщил и.о. председателя ФГИУ.

Трубаров подчеркнул, что Фонд госимущества ожидает, что в процессе дискуссий будет принято решение по внедрению RAB-тарифов, и от этого решения будет позитивный итог по приватизации энергетических компаний.

"Мы постоянно работаем, потому что так или иначе облэнерго у нас есть, и мы постоянно сталкиваемся с проблематикой нулевого тарифа, который устанавливают. Всё время участвуем в совместных совещаниях с энергорынком по поводу того, как сделать так, чтобы эти предприятия могли нормально функционировать и дожить до процедуры приватизации, чтобы мы могли их достойно передать в другую собственность", - считает Трубаров.

Как ранее сообщалось, энергетический эксперт, директор консалтинговой компании Doradztwo Gospodarcze (Польша) Кшиштоф Рогульский считает, что внедрение RAB-регулирования влияет на интерес инвесторов к энергетическим активам, которые готовятся к приватизации в Украине, поскольку позволят инвестору спрогнозировать, через какой период времени он сможет вернуть инвестиции в приобретенный актив.

Напомним, в Проекте Порядка по установлению тарифов для ОСР (распределительных компаний) предусмотрены правила игры для перехода на стимулирующее тарифообразование, а также возможность переходного периода (затраты+) для тех компаний, которые пока не готовы перейти на RAB-регулирование. Также учтены рекомендации Энергосообщества в части объединения нескольких Порядков в один документ, предусмотрено обязательное предоставление аудиторского отчета о финансовой деятельности лицензиатов и другое.