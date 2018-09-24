 ДТП на Закарпатье: грузовик слетел с моста в реку, водитель погиб. ФОТО

Авария произошла в понедельник, 24 сентября около 8:45 возле села Солочин Свалявского района. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Закарпатье.

Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля Renault Magnum, 56-летний житель Николаева, двигаясь в направлении села Поляна, не справился с управлением и съехал с моста в реку Пиня. От полученных травм водитель скончался на месте.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии. По данному факту открыто уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.







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