EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  3912  4
Все про:ДТП (5171) Закарпатье (1422)

 ДТП на Закарпатье: грузовик слетел с моста в реку, водитель погиб. ФОТО

56-летний житель Николаева не справился с управлением фурой, считают в полиции.

Авария произошла в понедельник, 24 сентября около 8:45 возле села Солочин Свалявского района. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Закарпатье.

Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля Renault Magnum, 56-летний житель Николаева, двигаясь в направлении села Поляна, не справился с управлением и съехал с моста в реку Пиня. От полученных травм водитель скончался на месте.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии. По данному факту открыто уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

ДТП на Закарпатье: грузовик слетел с моста в реку, водитель погиб 01
ДТП на Закарпатье: грузовик слетел с моста в реку, водитель погиб 02
ДТП на Закарпатье: грузовик слетел с моста в реку, водитель погиб 03

Читайте на Цензор.НЕТ: В пролежавшую два дня на Харьковском шоссе под Киевом фуру с яблоками врезался тягач с молоком. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3087817
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бедняга! Он бы может и справился с управлением, если бы не спал. Водилы пашут сутками без сна. Сейчас это причина многих ДТП. Соболезную. (Разумеется, насчет сна - это только моё предположение).
 показать весь комментарий
 
 
Наверно ехал грузиться минеральной водой. Больше фурам на той дороге делать нечего
 показать весь комментарий
 
ибо дорожные указатели "нехай щастить" исправлены еще в 2014 году.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДТП на Закарпатье: грузовик слетел с моста в реку, водитель погиб. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх