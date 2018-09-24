 На инвестиции в техническое перевооружение предприятия ГМК направят свыше 40 млрд грн в этом году

Об этом сообщил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в эфире телеканала 112-Украина, пишет Минпром.



По его словам, при этом крупнейший стальной производитель Украины, группа "Метинвест", направит на эти цели около 33 млрд грн.

Кроме того, комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" задекларировал планы освоить в текущем году 10 млрд грн. инвестиций. "Остальные предприятия – пока непонятно. Это будет меньше, но они (инвестиции. – Ред.) тоже там не менее 3-4 млрд грн.", – сказал С.Беленький.



Он уточнил, что прежде всего инвестиции направляются в технологическое перевооружение действующих предприятий.



"Такие инвестиции позволяют украинским предприятиям сохранить конкурентоспособность в условиях ужесточившейся конкуренции на мировых рынках", – пояснил глава ФМУ.