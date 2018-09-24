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 Экономика
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 На инвестиции в техническое перевооружение предприятия ГМК направят свыше 40 млрд грн в этом году

Предприятия горно-металлургического комплекса Украины в текущем году направят свыше 40 млрд грн на инвестиции в техническое перевооружение и модернизацию производства.

 Об этом сообщил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в эфире телеканала 112-Украина, пишет Минпром.

По его словам, при этом крупнейший стальной производитель Украины, группа "Метинвест", направит на эти цели около 33 млрд грн.

Кроме того, комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" задекларировал планы освоить в текущем году 10 млрд грн. инвестиций. "Остальные предприятия – пока непонятно. Это будет меньше, но они (инвестиции. – Ред.) тоже там не менее 3-4 млрд грн.", – сказал С.Беленький.

Он уточнил, что прежде всего инвестиции направляются в технологическое перевооружение действующих предприятий.

"Такие инвестиции позволяют украинским предприятиям сохранить конкурентоспособность в условиях ужесточившейся конкуренции на мировых рынках", – пояснил глава ФМУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3087814
 
 
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Ну вот , индус делает обновление. А азметов, прихвативший Запорожсталь , все бабки ведет в офшоры.
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Расказывали сотрудники, что прежнее руководство заложило на Азовском море санаторий и планировали там для рабочих профилактику и лечение. Так Ахметов все это похерил
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индусу юлька продала отсудив у ворья. остальное гопники и барыги не дали.
к стати индус платит налогов больше чем вся остальная вместе взятая шобла с металлургии.
да и купил он за цену в несколько раз больше чем всю остальную ПРихватизировали. а там было шесть комбинатов и более ценные.
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Ага! одолжат бабки в Ощадбанке , переоснастят краденные предприятия и будут бабло рубить по новому! Долг банку? та реструктиризируют лет на 30 , а там ВР спишет! народ заплатит!
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Не знаю что они "влаживают,перевлаживают",но уверен для народа это будет плохо,ибо ..............
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа инвестиции в техническое перевооружение предприятия ГМК направят свыше 40 млрд грн в этом году
 
 
 
 
 
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