 "Это очковтирательство", - Порошенко прокомментировал предложение Путина о миротворцах на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко назвал очковтирательством предложение Владимира Путина о введении миротворческой миссии на Донбасс. Это заявление Порошенко сделал в интервью немецкому изданию Rheinische Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный Facebook-аккаунт президента.

"Нам нужна настоящая миротворческая миссия ООН, которая предусматривала бы расположение международных сил по всей зоне ведения боевых действий как предпосылку для прекращения огня, обеспечения политического процесса и проведения на Донбассе свободных местных выборов", – подчеркнул Порошенко.

Но Путин, продолжил президент Украины, предлагает что-то вроде миссии сопровождения международных наблюдателей.

"Это – нечто совсем другое. Путину важно сохранить присутствие в Украине российских войск, что он официально отрицает. И чтобы российский рубеж оставался открытым для возможности отправки подкрепления. Такая миссия – просто очковтирательство", – отметил глава украинского государства.

Петр Порошенко на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, запланированном на 24-26 сентября в Нью-Йорке, потребует развертывания миротворческих сил на Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что совместная резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами и включает в себя три компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.