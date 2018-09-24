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 Политика Украины
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Все про:война (3056) миротворцы (746) ООН (2562) Порошенко (15455) Путин (24246)

 "Это очковтирательство", - Порошенко прокомментировал предложение Путина о миротворцах на Донбассе

Президент Украины считает, что стране нужна настоящая миротворческая миссия, а не миссия сопровождения международных наблюдателей, как хочет Путин.

Президент Украины Петр Порошенко назвал очковтирательством предложение Владимира Путина о введении миротворческой миссии на Донбасс. Это заявление Порошенко сделал в интервью немецкому изданию Rheinische Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный Facebook-аккаунт президента.

"Нам нужна настоящая миротворческая миссия ООН, которая предусматривала бы расположение международных сил по всей зоне ведения боевых действий как предпосылку для прекращения огня, обеспечения политического процесса и проведения на Донбассе свободных местных выборов", – подчеркнул Порошенко.

Но Путин, продолжил президент Украины, предлагает что-то вроде миссии сопровождения международных наблюдателей.

"Это – нечто совсем другое. Путину важно сохранить присутствие в Украине российских войск, что он официально отрицает. И чтобы российский рубеж оставался открытым для возможности отправки подкрепления. Такая миссия – просто очковтирательство", – отметил глава украинского государства.

Петр Порошенко на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, запланированном на 24-26 сентября в Нью-Йорке, потребует развертывания миротворческих сил на Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что совместная резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами и включает в себя три компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3087811
 
   
 Топ комментарии
 
да уже, что пэдро что хуйло одного поля ягоды, один в сортирах всех мочит, второй про очковтирательство рассказывает, дожились блд понавыбирали манагеров "Это очковтирательство", - Порошенко прокомментировал предложение Путина о миротворцах на Донбассе - Цензор.НЕТ 5063
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Если укокошат украинскую газовую трубу "севенным-2"- это на благо народу Украины! Тогда весь украинский газ по низкой себестоимости поступит украинскому потребителю ибо в Европу по газопроводу уже никогда ничего не потечет.
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По легенде - шоколадная фабрика , а на самом деле -база Правого сектора
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Травит мордву соей и пальмовым маслом "Це окозамилювання", - Порошенко прокоментував пропозицію Путіна щодо миротворців на Донбасі - Цензор.НЕТ 6009
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- Только вы, дорогой товарищ, плюньте на все это. - Как плюнуть?! - Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.(c)
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Очковтирательство(с). Во, времена изменились! Ранее, ничего иного, не предположил бы. Ну, кроме как словарь Даля трактует. А щас!!! Аж страшно признаться...
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да уже, что пэдро что хуйло одного поля ягоды, один в сортирах всех мочит, второй про очковтирательство рассказывает, дожились блд понавыбирали манагеров "Это очковтирательство", - Порошенко прокомментировал предложение Путина о миротворцах на Донбассе - Цензор.НЕТ 5063
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торговіе партнеры никак не сойдутся в цене.
с овощем и трех миллиардов хватило.

Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
її розпинають. Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!

Тарас Шевченко, 1860 р.
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Многомесячные переговоры по введению иностранных миротворцев - вот как выглядит тезис: "АТО повинно тривати години, а не місяці"
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Потому что АТО превратилась в войну, когда войска "братьев" вероломно напали на Украину, а всему миру сказали "что их там нет".
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ты хочешь сказать, недоросль, что в 2014 кацапов на Донбассе не было?))))) Или кто-то не знал, что они там были?
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нашел с кем вести переговоры, с )(уйлом, еще и удивляется а чо это )(уйло на что-то там не соглашается
Чтобы вести переговоры с )(уйлом, надо сначала опуститься на уровень )(уйла
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Если укокошат украинскую газовую трубу "севенным-2"- это на благо народу Украины! Тогда весь украинский газ по низкой себестоимости поступит украинскому потребителю ибо в Европу по газопроводу уже никогда ничего не потечет.
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ну ты и изверг.
а с чего барыги роттердамить будут???если и дальше у нас так пойдут дела как при будкостроителях, то народа не останется, с которого они харчуются.
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"Цензор" что-то стал некорректен...Вот так вот запросто, возьмет - и потребует? ООН - я требую миротворцев на Донбасс? Откуда такая инфа? Требовать он может у своей законной жены, а в ООН - просить следует, я так думаю...
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Так ОБСЄ вже неодноразово заявляло,що їм охорона не потрібна.ОБСЄ,як і населенню ОРДЛО,потрібен мир і безпека на цій території.Представник ОБСЄ є в ООН?Хай ще раз нагадає путіну,що охорона ОБСЄ ,на якій наполягає путін,їм не потрібна. Путін вже з дідом Альцгеймером дружить- забуває.
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Неужели парашенко даже торговлю с партнерами оставить решил ? Ради второго срока )) А слова то какие конкретные. - Очковтирательство ! О,как он хочет шоб его полюбляли )) Раньше тыхенько сыдив и плел чушь непонятную.
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В нашем случае
Принцип мы поняли, перейдем к конкретике. Как будут убивать конкретно нашу страну - Украину?
Здесь Россия пойдёт несколькими путями сразу.
Во-первых, она уже обозначила «свою» политическую квоту в Украине. Это конкретные люди, владеющие конкретными медиа и конкретной «кадровой сеткой». Это официальная ставка.
Во-вторых, есть связи с другими политическими силами - не настолько прочные, но есть. Задача - создать такие условия, при которых эти силы, если придут к власти, решат использовать эти связи. И пойдут на поклон в Москву. Так в своё время был взят Виктор Янукович - человек, вопреки распространённому стереотипу, изначально совсем не настроенный на расширение российского влияния в Украине. Его просто убедили, что согласиться на такое расширение выгодно для него самого.
В-третьих, будет продолжен и усилен курс на раскачку в Украине конфликтов идентичностей, провокации ссор с соседями, дискредитацию институтов. Будут прикармливаться «справедливые» уличные бойцы - тем более, что их руками в принципе удобно осуществлять любые другие провокации. Будут дискредитироваться государственные силовики - тем более, что они сами часто дают повод. Будет оскверняться несчастная могила цадика Нахмана в Умани и Кладбище орлят.
Будет продолжено информационное давление. К выборам используют все консервы, запасённые в 2014-м году, а все ФБ-комьюнити с милыми пёсиками и калиновыми вышиванками внезапно станут революционными листками ещё вчера неведомых гражданских объединений.
К 2019-му должно завершиться формирование пророссийского блока в Европарламенте и евроструктурах в целом. Формально это будет блок автономистов. Просто некоторые его цели совпадут с целями Кремля. Так бывает. Этот блок займётся ослаблением санкционного давления - с совершенно логичными, реалистичными и несколько циничными формулировками о необходимости защищать родные экономики.
Если всё это выгорит, возможны несколько сценариев.
Сценарий-минимум: к середине-концу 2019 года Украине навязывается реинтеграция Донбасса на российских условиях. Это маскируется под победу и восстановление территориальной целостности.
Сценарий-максимум: происходящее в 2019-м году ввергает Украину в состояние распада «цепочки командования», подобно февралю-марту 2014 года. В таком случае возможно и даже вероятно силовое вторжение РФ на другие территории.
Планируют ли они его? Нет. Они к нему готовятся. Как и к крымскому вторжению.Как противостоять?
У всех российских планов в отношении Украины есть одно сильное и слабое одновременно место.
Они все исходят из того, что украинцы (и все остальные люди на планете Земля) - массы. Именно так, во множественном числе. Такие же массы, как россияне. Легко манипулируемые, эмоционально незрелые, подверженные когнитивным искажениям и внушениям.
Это правда.
И неправда.
Этот подход отрицает существование нации - состоящей из масс, но большей, чем они, имеющей не присущее им качество саморегуляции.
Извините, это я завернул. Проще говоря, они провоцируют нас на разнос страны нашими же руками.
Что мы проголосуем за тех, кого надо, если наложить руки на ряд крупных телеканалов.
Что мы будем аплодировать капитуляции под видом мира.
Что будем, развесив уши, верить аферистам.
Что, разочаровавшись в официальных институтах, будем стремиться «исправлять жизнь неофициально» и аплодировать наёмникам, притворяющимся народным мстителям.
Что передерёмся со всеми соседями, если устроить достаточное количество провокаций.
Что мы побежим на «стопятнадцатый Майдан», если правильно рассредоточить среди нас крикунов и провокаторов.
Что наши политики предпочтут союз с Москвой диалогу с нами.
Выход здесь лежит прямо напротив входа. Мы должны:- сохранять головы холодными,
- исправлять институты: армию, полицию, чиновничий корпус, судейский корпус. В том числе - личным в них трудоустройством. Не вестись на крики о линчеваниях как способах решения вопросов. Затыкать рты провокаторам. Идеал - состояние, в котором мы сможем быть уверены, что армия не потеряет боеспособности при любом главнокомандующем, а полиция сможет защищать граждан при любом министре,
- не вестись на попытки поссорить нас с соседями или между собой,
- не бежать на площадь за каждым мурлом, нацепившим комок поверх перегара,
- слушать друг друга. Говорить и разъяснять. Помнить, что нас объединяет общее будущее - хорошее, плохое или очень плохое.
Мы два раза уже сумели их преодолеть именно потому, что в нужный момент оказывалось, что мы - нация. Два раза возникали настоящие Майданы. Они каждый раз мотали головой, бормотали «да ну, не может такого быть», списывали на коварное влияние американцев и пытались повторить, но уже со своей стороны. Безуспешно.
Мы можем их преодолеть, если будем знать, каких действий они от нас ждут. И не оправдывать их надежд.
https://petrimazepa.com/kak_nas_budut_ubivat
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Порошенко потребует...
- что?
- ну что, и спросить нельзя...
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Всё правильно. Только мне не нравится слово "выборы" по отношению к Донбассу в ближайшие 5 лет после де-оккупации.
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Может нужно соглашаться?
Когда миротворцы уже будут, поменять им мандат будет проще!
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Сколько еще мир будет слушать предложения террориста, убийцы, вруна, педофила? Все раранее сказанное ним - это вранье и провокации.
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"Ета жє гражданская вайна! Ви чьо, нє понялі?!"
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нехарактерная смелость,грубость,неуместное употребление "сленга",вульгарность,раскрепощенность которая появляется под воздействием алкоголя - это нарушение мышления...Если алкоголик не поддаётся на уговоры, продолжает выпивать, вести себя агрессивно, причинять моральные и физические страдания, то можно попробовать медикаментозные препараты, снижающие тягу к спиртному. Их можно купить в интернете или аптеке и давать тайно от пьющего...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это очковтирательство", - Порошенко прокомментировал предложение Путина о миротворцах на Донбассе
 
 
 
 
 
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