 "Это очковтирательство", - Порошенко прокомментировал предложение Путина о миротворцах на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко назвал очковтирательством предложение Владимира Путина о введении миротворческой миссии на Донбасс. Это заявление Порошенко сделал в интервью немецкому изданию Rheinische Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный Facebook-аккаунт президента.
"Нам нужна настоящая миротворческая миссия ООН, которая предусматривала бы расположение международных сил по всей зоне ведения боевых действий как предпосылку для прекращения огня, обеспечения политического процесса и проведения на Донбассе свободных местных выборов", – подчеркнул Порошенко.
Но Путин, продолжил президент Украины, предлагает что-то вроде миссии сопровождения международных наблюдателей.
"Это – нечто совсем другое. Путину важно сохранить присутствие в Украине российских войск, что он официально отрицает. И чтобы российский рубеж оставался открытым для возможности отправки подкрепления. Такая миссия – просто очковтирательство", – отметил глава украинского государства.
Петр Порошенко на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, запланированном на 24-26 сентября в Нью-Йорке, потребует развертывания миротворческих сил на Донбассе.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что совместная резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами и включает в себя три компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.
с овощем и трех миллиардов хватило.
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
її розпинають. Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Тарас Шевченко, 1860 р.
Чтобы вести переговоры с )(уйлом, надо сначала опуститься на уровень )(уйла
а с чего барыги роттердамить будут???если и дальше у нас так пойдут дела как при будкостроителях, то народа не останется, с которого они харчуются.
Принцип мы поняли, перейдем к конкретике. Как будут убивать конкретно нашу страну - Украину?
Здесь Россия пойдёт несколькими путями сразу.
Во-первых, она уже обозначила «свою» политическую квоту в Украине. Это конкретные люди, владеющие конкретными медиа и конкретной «кадровой сеткой». Это официальная ставка.
Во-вторых, есть связи с другими политическими силами - не настолько прочные, но есть. Задача - создать такие условия, при которых эти силы, если придут к власти, решат использовать эти связи. И пойдут на поклон в Москву. Так в своё время был взят Виктор Янукович - человек, вопреки распространённому стереотипу, изначально совсем не настроенный на расширение российского влияния в Украине. Его просто убедили, что согласиться на такое расширение выгодно для него самого.
В-третьих, будет продолжен и усилен курс на раскачку в Украине конфликтов идентичностей, провокации ссор с соседями, дискредитацию институтов. Будут прикармливаться «справедливые» уличные бойцы - тем более, что их руками в принципе удобно осуществлять любые другие провокации. Будут дискредитироваться государственные силовики - тем более, что они сами часто дают повод. Будет оскверняться несчастная могила цадика Нахмана в Умани и Кладбище орлят.
Будет продолжено информационное давление. К выборам используют все консервы, запасённые в 2014-м году, а все ФБ-комьюнити с милыми пёсиками и калиновыми вышиванками внезапно станут революционными листками ещё вчера неведомых гражданских объединений.
К 2019-му должно завершиться формирование пророссийского блока в Европарламенте и евроструктурах в целом. Формально это будет блок автономистов. Просто некоторые его цели совпадут с целями Кремля. Так бывает. Этот блок займётся ослаблением санкционного давления - с совершенно логичными, реалистичными и несколько циничными формулировками о необходимости защищать родные экономики.
Если всё это выгорит, возможны несколько сценариев.
Сценарий-минимум: к середине-концу 2019 года Украине навязывается реинтеграция Донбасса на российских условиях. Это маскируется под победу и восстановление территориальной целостности.
Сценарий-максимум: происходящее в 2019-м году ввергает Украину в состояние распада «цепочки командования», подобно февралю-марту 2014 года. В таком случае возможно и даже вероятно силовое вторжение РФ на другие территории.
Планируют ли они его? Нет. Они к нему готовятся. Как и к крымскому вторжению.Как противостоять?
У всех российских планов в отношении Украины есть одно сильное и слабое одновременно место.
Они все исходят из того, что украинцы (и все остальные люди на планете Земля) - массы. Именно так, во множественном числе. Такие же массы, как россияне. Легко манипулируемые, эмоционально незрелые, подверженные когнитивным искажениям и внушениям.
Это правда.
И неправда.
Этот подход отрицает существование нации - состоящей из масс, но большей, чем они, имеющей не присущее им качество саморегуляции.
Извините, это я завернул. Проще говоря, они провоцируют нас на разнос страны нашими же руками.
Что мы проголосуем за тех, кого надо, если наложить руки на ряд крупных телеканалов.
Что мы будем аплодировать капитуляции под видом мира.
Что будем, развесив уши, верить аферистам.
Что, разочаровавшись в официальных институтах, будем стремиться «исправлять жизнь неофициально» и аплодировать наёмникам, притворяющимся народным мстителям.
Что передерёмся со всеми соседями, если устроить достаточное количество провокаций.
Что мы побежим на «стопятнадцатый Майдан», если правильно рассредоточить среди нас крикунов и провокаторов.
Что наши политики предпочтут союз с Москвой диалогу с нами.
Выход здесь лежит прямо напротив входа. Мы должны:- сохранять головы холодными,
- исправлять институты: армию, полицию, чиновничий корпус, судейский корпус. В том числе - личным в них трудоустройством. Не вестись на крики о линчеваниях как способах решения вопросов. Затыкать рты провокаторам. Идеал - состояние, в котором мы сможем быть уверены, что армия не потеряет боеспособности при любом главнокомандующем, а полиция сможет защищать граждан при любом министре,
- не вестись на попытки поссорить нас с соседями или между собой,
- не бежать на площадь за каждым мурлом, нацепившим комок поверх перегара,
- слушать друг друга. Говорить и разъяснять. Помнить, что нас объединяет общее будущее - хорошее, плохое или очень плохое.
Мы два раза уже сумели их преодолеть именно потому, что в нужный момент оказывалось, что мы - нация. Два раза возникали настоящие Майданы. Они каждый раз мотали головой, бормотали «да ну, не может такого быть», списывали на коварное влияние американцев и пытались повторить, но уже со своей стороны. Безуспешно.
Мы можем их преодолеть, если будем знать, каких действий они от нас ждут. И не оправдывать их надежд.
https://petrimazepa.com/kak_nas_budut_ubivat
- что?
- ну что, и спросить нельзя...
Когда миротворцы уже будут, поменять им мандат будет проще!