 Усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу, в октябре созываем совет, - Луценко и Аваков обсудили покушение на активистов

Об этом Луценко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу. Ситуация в области, в том числе - с нападениями на активистов будет проанализирована на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября", - написал Генпрокурор.

Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.