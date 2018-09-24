 Усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу, в октябре созываем совет, - Луценко и Аваков обсудили покушение на активистов

Об этом Луценко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу. Ситуация в области, в том числе - с нападениями на активистов будет проанализирована на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября", - написал Генпрокурор.
Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.
К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.
- «В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то:- Сенсация!
все остальное - гудок им ахметова
Показуха в лучших традициях совка.
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташ забрал?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи за бугор продали!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго украл Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- То, может, Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт" украл.
- Что ж она украла?
- ВСЁ!
- Может, она и Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович украл.
- Может, заповедник Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК - 9 000 га - и крымский Магарач украла?
- Нет, это Янукович!
- Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- А что ж тогда она украла?
- ВСЁ украла. Столько как она еще никто не украл!
- Может, деньги от реприватизации Криворожстали она украла?
- Да нет, их Ющенко и Янукович раздерибанили.
- Днестровсткую ГЭС может она стырила?
- Нет, Днестровскую Ахметов рейдернул.
- Ну, может тогда это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е, это
Но все-таки интересно как люди, которые продолжают разносить эту новость, представляют себе где можно хранить украденный миллиард $.
Отнес в банк?, положил под матрац? или перевел в офшоры ( не боясь надзирающего ока Запада )?
А теперь к сути вопроса: нет, ч не про того:
Известный гонщик и волонтер
Известный гонщик Алексей Мочанов заявил о намерении извиниться за слова, сказанные год назад
Алексей Мочанов готов извиниться перед экс-премьером Арсением Яценюком за сообщение о богатстве чиновника. Год назад в эфире одного из телеканалов мужчина заявил, что тогдашний чиновник с размахом отпраздновал свой первый миллиард, говорится в сюжете Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/mochanov-gotov-izvinitsya-pered-yacenyukom-za-pervyy-milliard-726509.html
Шо первая барыга на Привозе
Четырнадцать мокрушников с собой взял Арсен
Гарячий был народ на паровозе
Югик, а может вспомнить как вы оперативно Саакашвили устранили и мэра-бандита трухлявого тем же темпом посадить, а ?
Или ты ждёшь что бандит будет в Одессе плодить интеллигентов и учёных ?
Хотя у вас выборы впереди...понимаю, надо имитировать кипучую деятельность...