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 Усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу, в октябре созываем совет, - Луценко и Аваков обсудили покушение на активистов

Генпрокурор Юрий Луценко и глава МВД Арсен Аваков провели совещание в связи с очередным нападением на активистов в Одессе.

Об этом Луценко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу. Ситуация в области, в том числе - с нападениями на активистов будет проанализирована на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября", - написал Генпрокурор.

Напомним, что 22 сентября в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.

Усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу, в октябре созываем совет, - Луценко и Аваков обсудили покушение на активистов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087806
 
 
 Топ комментарии
 
Сепары и коррупционеры рулят в Одессе, оно и не удивительно, вон как Порошенко их холит и лелеет.
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Сепары и коррупционеры рулят в Одессе, оно и не удивительно, вон как Порошенко их холит и лелеет.
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Есть хороший фильм "Ликвидация" , правда снят рашей , но полезные выводы можно сделать .
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За какие деньги живут эти антикоррупционные активисты? Бизнесмены с бандитской крышей строили без разрешения недвигу, а этот "антикоррупционер" ставил им палки в колеса требуя откупные. В Киеве конечно чаще платят откупные таким актитвистам, а в Одессе вопрос могут решить и по другому.
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Да кому вы там нужны, импотенты? В центре Киева банда Генпрокуратуру штурмует и вы нихрена сделать не можете.
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- Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанского. Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городового врача к себе на охоту. Оркестр заиграл туш…(с)
- «В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то:- Сенсация!
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лохторан готується до виборів нового месії....
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Знайдуть нападників, бо бізнесові справи Михайлика відомі. Дивує, що до кримінальної справи підключили СБУ.
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Труханова - в тюрьму
все остальное - гудок им ахметова
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С мечами и в панцирях?
Показуха в лучших традициях совка.
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луценко и аваков обсудили,кто следующий на очереди.
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Наверное активистов будут сажать,их меньше да и что бы не провоцировали...
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Это тот момент, когда и Аваков и Луценко должны продемонстрировать реальный результат своей работы. В противном случае слишком явной для граждан будет взаимная договоренность между одесскими бандитами и людьми из окружения Авакова и Порошенко.
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Да уж какая-то затянутая получается демонстрация.
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Усилили не по детски, вместо бутербродов будут теперь табеля таскать. Некоторое время Усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу, в октябре созываем совет, - Луценко и Аваков обсудили покушение на активистов - Цензор.НЕТ 9293
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Тебе тоже показалось, судя по "табеля таскать"(с) что речь, в заголовке, о педсовете?! Тока это, как иво!!! Я имел ввиду, под словом "педсовет"- ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ. И- никакой другой! Прошу учесть!
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Луценко: "Провів нараду з міністром Аваковим, роздавили літру Hennessy".
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Що можна обговорювати ? Якщо мер міста і є замовник цих злочинів.
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...ті хто знищують активистів,щось хочуть порішати...?! кому підпорядковані прокуратура,мвс,сбу,та мер в Одесі...?
Усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу, в октябре созываем совет, - Луценко и Аваков обсудили покушение на активистов - Цензор.НЕТ 4520
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не знаю де опинимся, але в країні безмовного бидла - це вже точно, якщо в активістів у нас стріляють, обливають кислотою, гинуть в автомобільних катастрофах, а то й взагалі "добровільно" вішаються....
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Ага, усилили прокурором Ениным - спецом по выдаче активистов в паРашку
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Луценко займись наконец то воровкой Тимошенко. Ну очевидно же что она живёт не по средствам на ворованные деньги. А уж про миллионы на бешенную рекламу отовсюду я молчу. Тут надо вмешательство прокуратуры. Нищая наша ниварофка разбрасываеца миллионами на право, и на лево!! Проверяйте откуда деньги у нищей по декларации БОМЖи хи, и в тюрягу её!!
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не розтануся з коритом, а народу дулю дам... - більш підходить.
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Не будь идиотом, столько сколько "занимались Тимошенко" не занимались ни кем, пусть теперь другими займуться! Аудиты азаровские =000! И еще какой-то дебил распространяет версии, что она бедная, так пусть декларацию читают - муж бизнесмен и хорошо зарабатывает, но те же дебилы считают, что Юля должна жить только на свою зарплату, к примеру, как Югик на дотациях сыны! Начитались манафортовских пасквилей, за которые миллионы заплачены, а своих мозгов нет!
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Она украла все": Что - всё?

- Газ, электрику, нашу тысячу!

- Какой газ - который Фирташ забрал?

- Нет, весь газ!

- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?

- Нет, не черноморский - весь газ!

- Украинский?

- Нет, украинский олигархи за бугор продали!

- Может, она Киевэнерго украла?

- Не-е, Киевэнерго украл Ахметов!

- Может, Днепроэнерго?

- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.

- То, может, Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?

- Это Григоришинский "Энергостандарт" украл.

- Что ж она украла?

- ВСЁ!

- Может, она и Межигорье украла - 137 га под Киевом?

- Это Янукович украл.

- Может, заповедник Сухолучье - 37 000 га?

- Тоже Янукович.

- Может, она ЮБК - 9 000 га - и крымский Магарач украла?

- Нет, это Янукович!

- Гурзуф, Партенит?

- Не-е, это Азаров и Литвин.

- Может киевский ЦУМ?

- Не-е это Ахметов.

- Жуляны, Бориспольский аэропорт?

- Не-е, это Семья.

- Днепроспецсталь?

- Это Суркисы.

- Никопольский ферросплавный?

- Пинчук.

- А Запорожтрансформатор?

- Это собственность Григоришина

- А что ж тогда она украла?

- ВСЁ украла. Столько как она еще никто не украл!

- Может, деньги от реприватизации Криворожстали она украла?

- Да нет, их Ющенко и Янукович раздерибанили.

- Днестровсткую ГЭС может она стырила?

- Нет, Днестровскую Ахметов рейдернул.

- Ну, может тогда это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?

- Не-е, это Тигипко.

- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?

- Не-е, это
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Я не знаю за кого голосовать . Посилена група правоохоронців із Києва вилетіла до Одеси, у жовтні скликаємо раду, - Луценко й Аваков обговорили замахи на активістів - Цензор.НЕТ 399 Я не хочу голосовать , чтобы потом не жалеть . Посилена група правоохоронців із Києва вилетіла до Одеси, у жовтні скликаємо раду, - Луценко й Аваков обговорили замахи на активістів - Цензор.НЕТ 399
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Вы только вглядитесь в фотку Генпрокурора, приложенную к этой статье! Вам до сих пор непонятно за кого голосовать??? Странно. А мне становится понятно...
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Снова за гидранта нужно голосовать, в Кремле его опять решили поддержать.
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Смотри-ка! Потихоньку появляются единомышленники. Глядишь, лет через 30-50 нас будет большинство.
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А як там розслідування замаху на Катерину Гандзюк триває? Замовник ще не зібрав суму щоб відкупитись, яку йому СБУ виставило?
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Люди, будьте справедливы, согласитесь: Яценюк лучше Луценко, соответственно и рейтинг Яценюка должен быть выше! И выше порошенковского тоже.
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Дорогой Я - это вы про того Яценюка, который в воюющей стране заработал на должности премьер министра свой первый миллиард зелени, да?
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Свежо предание о Яценюке, часто повторяется.
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Да как-то уж совсем несвежо. Уже 2 года прошло после того, как Мочанов сообщил о первом миллиарде, а потом извинился и опроверг.
Но все-таки интересно как люди, которые продолжают разносить эту новость, представляют себе где можно хранить украденный миллиард $.
Отнес в банк?, положил под матрац? или перевел в офшоры ( не боясь надзирающего ока Запада )?
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Об этом надо спросить миллиардеров. Мы не в курсе.
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У официальных можно не спрашивать, у них есть хотя бы какие-то легальные отмазки, а вот как и куда пристроить для хранения именно украденный миллиард, это интересный вопрос.

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Интересно не это, а то, что МВФ не давал уже денег, пока премьером был Яценюк. Яценюк потерял своё политическое будущее. И не смешите про "надзирающее око Запада".
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Кто-кто, а МВФ очень следит за тем, куда идут их деньги.

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Порошенко и луценко заработали меньше? Все в этом мире относительно, что я и предлагаю признать выше.
А теперь к сути вопроса: нет, ч не про того:
Известный гонщик и волонтер

Известный гонщик Алексей Мочанов заявил о намерении извиниться за слова, сказанные год назад
Алексей Мочанов готов извиниться перед экс-премьером Арсением Яценюком за сообщение о богатстве чиновника. Год назад в эфире одного из телеканалов мужчина заявил, что тогдашний чиновник с размахом отпраздновал свой первый миллиард, говорится в сюжете Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/mochanov-gotov-izvinitsya-pered-yacenyukom-za-pervyy-milliard-726509.html
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главное на себя не выйти, да, комсомолец?
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Майданщик Молдаван и толстая Кармен
Шо первая барыга на Привозе
Четырнадцать мокрушников с собой взял Арсен
Гарячий был народ на паровозе
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Кто ж это в Одессе беспределит-то ? Во какая загадка бля...
Югик, а может вспомнить как вы оперативно Саакашвили устранили и мэра-бандита трухлявого тем же темпом посадить, а ?

Или ты ждёшь что бандит будет в Одессе плодить интеллигентов и учёных ?
Хотя у вас выборы впереди...понимаю, надо имитировать кипучую деятельность...
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А в это время монолитчики на скандальной стройке у дельфинария готовят опалубку и собираются заливать..забор снесенный активистами полностью восстановлен
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Порозганяйте керівницство і деякі відділи поліції, прокуратури та СБУ. В Одесі працює гніздо зрадників "ДНР" та "Придністровя". Хай їх буде менше, але нормальні поліцейські. За суди я вже мовчу. Головна кузня для них - це "Підрахуй". Уявляю, яка в них патріотичність закладені в цій академії.
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Можливо ці напади є спробою ліквідації власних агентів. Адже відомо що багато т. з. активістів сидять на грантах, і є пасивно завербованими об'єктами іноземних спецслужб.
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Нажаль в Україні майже повністю була ліквідована контррозвідка, СБУ перетворились з суб'єкта в об'єкт більш могутніх розвідок. Наслідком й стали Ющенко, Янукович, Крим і т. д.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУсиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу, в октябре созываем совет, - Луценко и Аваков обсудили покушение на активистов
 
 
 
 
 
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