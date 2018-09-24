 Оккупационный суд в Симферополе не стал рассматривать апелляцию на приговор голодающему политзаключенному Балуху. Заседание перенесли на неопределенный срок

В Крыму оккупационный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор голодающему политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Самого Балуха не привезли на заседание. Суд постановил, что он будет участвовать в рассмотрении апелляции по видеосвязи. Политзаключенный ранее настаивал на том, что хочет лично присутствовать в зале суда во время рассмотрения его жалобы. И теперь отказался выходить из своей камеры в СИЗО для участия в заседании по видеосвязи.

"Насколько мне известно, при нашей последней встрече он сказал, что отказывается от видеоконференцсвязи, но не от участия в суде", – рассказал адвокат Балуха Тарас Омельченко.

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Адвокат Ольга Динзетакже указала на то, что защита должна иметь возможность поговорить с подсудимым до начала заседания.

Судья пыталась начать заседание без Балуха, но адвокаты политзаключенного не дали этого сделать.

Рассмотрение апелляции отложили на неопределенный срок.

У здания суда собрались люди, пришедшие поддержать Владимира Балуха. Фотографии оттуда они публикуют в соцсетях.













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Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает "балансирование на нулевой отметке".

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень. В пенитенциарном учреждении избиение отрицали.

18 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Балух просит привести к нему нотариуса и хочет написать заявление на случай смерти.