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 На Празднике Благодарения в Киеве установили рекорд самого длинного флага в Украине. ВИДЕО+ФОТО

На Празднике Благодарения, организованном протестантскими церквями в Киеве, был развернут рекордный по длине флаг Украины.

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На Празднике Благодарения, организованном протестантскими церквями в Киеве, тысячи украинцев вдоль Крещатика развернули государственный флаг, установив рекорд самого длинного флага в Украине - более 250 метров.

На Празднике Благодарения в Киеве установили рекорд самого длинного флага в Украине 01

На Празднике Благодарения в Киеве установили рекорд самого длинного флага в Украине 02

На празднике собралось 100000 участников.

Праздник Благодарения проходит в Украине во второй раз. В 2017 году на это событие в Киев был приглашен легендарный проповедник Ник Вуйчич - человек без рук и ног. Тогда его выступление собрало на Крещатике несколько сотен тысяч гостей, а благодаря прямой трансляции мероприятие смогли посмотреть миллионы зрителей по всему миру.

Источник: https://censor.net.ua/n3087799
 
   
 Топ комментарии
 
кто о чем, а вшивый про баню.
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гебгявый урод, ТЫСЯЧИ людей показли све едиство под ОДНИМ флагом, а ты от злости на говно исходишь.
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лучше глянь в свою ольгинскую методичку.
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это потужная и мыролюбная реформа №148. Нужно срочно поднять цену на газ еще в два раза. Правильно соя?
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Для такого флага нужен самый большой в мире флагшток - 400 метров для начала... Тогда можно и реформу засчитать - ибо флаг должен развеваться на ветру...
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Какую реформу?
Хочешь реформировать православную церковь?
Как только получишь томос начинай.
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Конечно лучше норм. ветка христоедства, а не дикари-мпх мпц. Но это как долбиться головой о коровью лепешку(сухую) и в ковер. Зачем, если можно вообще не долбиться?
Или как кушать материал якутского скульптора и его же, но с медом. Зачем?
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Невже всі проблеми вирішені, немає хворих дітей, яким не вистачає ліків, немає важкопоранених в АТО, які гостро потребують допомоги, і вже немає куди витрачати гроші?
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" возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке" Окуджава . Праздник об этом
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Ничего более глупого придумать не смогли? Шароварщина по-прежнему?
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Я, в отличие от дураков, разговорные клише редко употребляю. И пишу в данном случае по-русски.
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Догадайся. Или в словарь глянь. Я репетитором не нанимался.
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лучше глянь в свою ольгинскую методичку.
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Зачем мне куда-то смотреть? Ты ж тупишь!
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Так видят Украину москали . 😀
Классная фраза есть - " они думали что Украина на коленях, а украинцы просто завязывали берцы. "
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То кришнаиты телегу по Киеву тягали,теперь христиане с флагом.Почему все выставляют свою религиозность на показ.Идите в народ,творите добрые дела,и не лезте на Крещатик,скромнее надо быть.
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Народ - слово гордое. Применяя его по поводу каждого сборища, мы обесцениваем это понятие. Толпа. Тусовка. Быдло. Банда. Группа людей. Митинг. но никак не народ.
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Вы считаете 100000 человек с самым большим флагом Украины - сборищем??? Ну ну .
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Нулей мало)))) Там с флагом человек триста. Остальные просто в выходной гуляют по Киеву. И ожидают, что отдых будет спокойным и непонятные особи не будут под ногами с флагом путаться.
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Это же надо так ненавидеть украинский флаг! Ну ну
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Это же надо иметь такой скудный интеллект, чтобы путать презрение к идиотам с ненавистью к флагу))))
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гебгявый урод, ТЫСЯЧИ людей показли све едиство под ОДНИМ флагом, а ты от злости на говно исходишь.
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От злости ты исходишь)))) Потому-что некоторые умные люди не разделяют твоей точки зрения - примитивной и идиотской. А я просто написал о глупцах, которым делать нечего. У меня прекрасное настроение))))
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не льсти себе приудурку, "умные" люди как ты уже все в паРаше дерьмо выгрибают.
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Ты оттуда пишешь? Тогда понятно, почему такой неудовлетворенный. Дерьма много, а денег мало?
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кремлёвская шлюха тебя гундяйская выправка выдаёт! ))
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Блин, какие же вы тупые)))))) Если любой, кто умнее вас - это кремлевская шлюха, тогда в Украине 40 миллионов кремлевских шлюх.
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мудила, не суди всех по себе, гебнявому боту...
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Праздник Благодарония в Украине.Приурочен к 500-летию Реформации. Это социально-политическое движение против феодализма в Западной Европе в XVl в, принявшее форму религиозной борьбы против католической церкви и папской власти.Президент Украины в 20 17 подписал Докумен, который должен продемонстрировать позицию власти по поддержке протестанских религиозных организаций, и праздник, конечно.
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Проблема в том, что праздник есть, а Реформации для православия не было...
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У нас религия отделена от государства.
Президент не может реформировать церковь.
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Пора в книге рекордов Гиннеса особую рубрику открывать...)))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Празднике Благодарения в Киеве установили рекорд самого длинного флага в Украине. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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