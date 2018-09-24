 На Празднике Благодарения в Киеве установили рекорд самого длинного флага в Украине. ВИДЕО+ФОТО

Читайте: Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Празднике Благодарения, организованном протестантскими церквями в Киеве, тысячи украинцев вдоль Крещатика развернули государственный флаг, установив рекорд самого длинного флага в Украине - более 250 метров.

На празднике собралось 100000 участников.

Праздник Благодарения проходит в Украине во второй раз. В 2017 году на это событие в Киев был приглашен легендарный проповедник Ник Вуйчич - человек без рук и ног. Тогда его выступление собрало на Крещатике несколько сотен тысяч гостей, а благодаря прямой трансляции мероприятие смогли посмотреть миллионы зрителей по всему миру.