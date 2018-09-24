 Военно-морские базы на проблемных участках побережья будут созданы быстро: планы развертывания уже утверждены Генштабом, - Винник

"Соответствующие планы развертывания уже утверждены Генштабом, базы будут созданы быстро, с учетом наличия оперативно-тактических соединений . Что касается инфраструктуры, то пока будет использоваться инфраструктура торговых портов, в дальнейшем она будет развиваться в направлении военного применения, возможно со строительством дополнительных причалов", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Депутат подчеркнул, что каждое государство в праве укреплять свои границы, особенно – на проблемных участках, со стороны страны-агрессора.

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"У нас сейчас несколько таких участков - админграница с временно оккупированным Крымом, азовское побережье от Геническа до Мариуполя. Эти участки должны быть укреплены наличием военного контингента", - подчеркнул И.Винник.