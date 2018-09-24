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 Политика Украины
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 Военно-морские базы на проблемных участках побережья будут созданы быстро: планы развертывания уже утверждены Генштабом, - Винник

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины утверждены планы по созданию военно-морских баз, при этом пока что Военно-морские силы ВСУ будут использовать для своих нужд инфраструктуру торговых портов, утверждает народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Соответствующие планы развертывания уже утверждены Генштабом, базы будут созданы быстро, с учетом наличия оперативно-тактических соединений . Что касается инфраструктуры, то пока будет использоваться инфраструктура торговых портов, в дальнейшем она будет развиваться в направлении военного применения, возможно со строительством дополнительных причалов", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Депутат подчеркнул, что каждое государство в праве укреплять свои границы, особенно – на проблемных участках, со стороны страны-агрессора.

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"У нас сейчас несколько таких участков - админграница с временно оккупированным Крымом, азовское побережье от Геническа до Мариуполя. Эти участки должны быть укреплены наличием военного контингента", - подчеркнул И.Винник.

Источник: https://censor.net.ua/n3087793
 
   
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Что нужно для доллара по 8? Все просто - Разогнать армию, оружие продать, общежития продать, зарплаты не платить. Прекратить финансирование ВПК. Прекратить строительство дорог, прекратить реформу образования и медицины. Остановить развитие промышленности. Остановить любое развитие. Вернуть Олигархов под гарантии неприкосновенности. Отказаться от ЕС, вернее от больных на голову они сами откажутся. Один раз в год, бросать несколько миллиардов в поддержку курса доллара, остальные доходы разворовать. Будет доллар по 8 при 20% работающего населения, для которых зарплата будет составлять в пределах 150 гривен в месяц. Мы же хотим этого, я все правильно понял?
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Баранам не дано понимать. Их удел мычать. Нв их счастье им пока за это отслюнявливают то, что пока еще не украли
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муйня, для доллара по 8 надо посадить всех олигархов с полной конфискацией
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Где будешь конфисковывать имущество олигархов - В Англии, Швейцарии или на США закусишься? Военно-морские базы на проблемных участках побережья будут созданы быстро: планы развертывания уже утверждены Генштабом, - Винник - Цензор.НЕТ 5426
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Тебя видно часто идиотом называют за подобные предложения.
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на годовой бюджет хватит, а дальше что?
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сразу после революции ВОР попробовали так рупь укрепить...не припомнишь ,какой курс керенок стал? Военно-морские базы на проблемных участках побережья будут созданы быстро: планы развертывания уже утверждены Генштабом, - Винник - Цензор.НЕТ 3990
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Под баранами и мычать я имел ввиду как раз тебя и тебе подобных. А теперь по-быстрому убери от меня свой лайк. Ты меня дискредитируешь
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1. В 2015 году Московия наглухо закрыла небо над Сирией, но, видимо, "закрывалка" поломалась.
После сбитого Ил-20 - опять закрывают.
Ну-ну.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью местной радиостанции "Кан" пообещал продолжать боевые операции в Сирии. Он добавил, что Израиль действует осмотрительно и ответственно, а сбитый русскими русский самолет ничего не изменит.

2. Спалился резидент Лубянки в Закарпатье.
Внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Балога потребовал от Порошенко отправить в отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина.

3. Из сериала "Миссия невыполнима" по-мокшанскому.
Вслед за Бошировым и Петровым, сотрудники интернетиздания "Фонтанка" нашли еще несколько кацапских разведчиков с одинаковыми паспортами.
Паспорт с номером, на одну цифру отличающимся от номера паспорта Руслана Боширова, получил некто Крымский.
В качестве места жительства он указал Хорошевское шоссе, 76б, где квартирует Главное управление Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ).
Еще один паспорт с очень похожим номером получал гражданин Андреев, который, согласно данным "Фонтанки", осенью 2016 года по нему летал в Белград, и именно в это же время, по странному стечению обстоятельств, в соседней Черногории случилась попытка госпереворота. Он также указывал местом жительства Хорошевское шоссе, 76б.
В старину чекисты-разведчики проваливались на на чайной ложке в чашке кофе и на цифре 7 с перекладиной.
Сейчас по взрослому - на загранпаспортах.

4. Два корабля ВМСУ - "Донбасс" и "Корец", - прошли Керченский пролив в сопровождении 2-х катеров "Мангуст", 2-х патрульных катеров "Раптор" со спецназом на борту, сторожевого корабля "Светлячок" и малого пограничного катера "Чибис".
Правильный эскорт - хозяева идут.
Но главное здесь другое. Мы впервые лишаем московитов "зоны комфорта", перехватываем инициативу в свои руки, начинаем прощупывать их слабые места.
Теперь они должны отвечать на наши действия, мы заставляем их играть в нашу игру.
Чтобы играть, нужно думать, а чем думать, если голова у них предназначена, чтобы жрать?
Кто мог подумать о таком четыре года назад?!

5. Турция скоро начнет строительство завода в Украине по производству ударных дронов.
Договор подписан полтора месяца назад. Также в договоре прописана передача нескольких ракетных беспилотников, которые будут жарить террористов на оккупированной части Донбасса.

Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!

І.Лютий
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Судя по победным реаляциям околовластной тусовки, мы здесь московитам новую Цусиму на море организовали: две старые, вспомогательные лоханки ВМС Украины успешно прошли Керченском пролив и зашли в Азовское море. Ура! Враг зассал и капитулировал перед мощью украинского буксира и плавучей Рембазы, не совершив ни одного выстрела. Всем шампанского! Это очередной пример гения военной стратегии вообще и военно-морской частности - Петра Алексеевича! Порошенко - наш адмирал Нельсон, хуле!

﻿Однако, в чем именно «победа» прохода двух ржавых судов там, где они и должны были пройти, не совсем понятно. Может, московиты испугавшись наших ВМС в таком виде, перестанут проверять украинские корабли в Азовском море? Нет. Может эти два недовоенные украинские кораблики станут основой мощной морской армады Украины в Азовском море? Тоже не совсем. Тогда что это, как не обычной пропагандистский шаг действующей власти, чтобы проехаться по ушам украинцев «славной победой»?

﻿А разорвать соглашение о сотрудничестве с агрессором в акватории Азовского моря прямая кошка тонка у Петра Алексеевича? Договор о дружбе с Россией Порошенко уже смело похоронил. Что здесь мешает? Еще далеко до выборов?

﻿
Вообще, по Азовскому морю нам нужны системные решения, а не эти громкие пуки в бездну.
С учетом честного понимания того, что Крым мы потеряли надолго, таким системным шагом могло бы стать строительство канала между Черным и Азовским морями, который даже после возвращения Крыма остался бы полезным, значительно сократив путь между украинскими портами разных морей.
Системным решением было бы не постоянные вопли власти про НАТО, к которому мы идем, как СССР к коммунизму, а прямое и масштабное двустороннее соглашение с США о военном сотрудничестве с организацией военно-морской базы американцев в Мариуполе.
Конституция запрещает? А сосать у московитов она позволяет?
Впрочем, по этой антиукраинской власти, которая ведет двойную игру с гражданами Украины в пользу Кремля, все это только мечты.
И пока настоящие украинские патриоты не объединятся в противостоянии режима Порошенко, нас будут и дальше кормить фейковых победами в виде передвижения лоханок в Азовское море и героических захватов никому не нужных хуторов в серой зоне на Востоке. (с)
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йшов 5 -й рік війни! молодці! вже без вас, без вас якось
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Американські катери коли прибудуть в Україну? Пауза з 2014 року - дещо затяглася..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенно-морские базы на проблемных участках побережья будут созданы быстро: планы развертывания уже утверждены Генштабом, - Винник
 
 
 
 
 
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