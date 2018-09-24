 Военно-морские базы на проблемных участках побережья будут созданы быстро: планы развертывания уже утверждены Генштабом, - Винник

"Соответствующие планы развертывания уже утверждены Генштабом, базы будут созданы быстро, с учетом наличия оперативно-тактических соединений . Что касается инфраструктуры, то пока будет использоваться инфраструктура торговых портов, в дальнейшем она будет развиваться в направлении военного применения, возможно со строительством дополнительных причалов", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Депутат подчеркнул, что каждое государство в праве укреплять свои границы, особенно – на проблемных участках, со стороны страны-агрессора.
"У нас сейчас несколько таких участков - админграница с временно оккупированным Крымом, азовское побережье от Геническа до Мариуполя. Эти участки должны быть укреплены наличием военного контингента", - подчеркнул И.Винник.
После сбитого Ил-20 - опять закрывают.
Ну-ну.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью местной радиостанции "Кан" пообещал продолжать боевые операции в Сирии. Он добавил, что Израиль действует осмотрительно и ответственно, а сбитый русскими русский самолет ничего не изменит.
2. Спалился резидент Лубянки в Закарпатье.
Внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Балога потребовал от Порошенко отправить в отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина.
3. Из сериала "Миссия невыполнима" по-мокшанскому.
Вслед за Бошировым и Петровым, сотрудники интернетиздания "Фонтанка" нашли еще несколько кацапских разведчиков с одинаковыми паспортами.
Паспорт с номером, на одну цифру отличающимся от номера паспорта Руслана Боширова, получил некто Крымский.
В качестве места жительства он указал Хорошевское шоссе, 76б, где квартирует Главное управление Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ).
Еще один паспорт с очень похожим номером получал гражданин Андреев, который, согласно данным "Фонтанки", осенью 2016 года по нему летал в Белград, и именно в это же время, по странному стечению обстоятельств, в соседней Черногории случилась попытка госпереворота. Он также указывал местом жительства Хорошевское шоссе, 76б.
В старину чекисты-разведчики проваливались на на чайной ложке в чашке кофе и на цифре 7 с перекладиной.
Сейчас по взрослому - на загранпаспортах.
4. Два корабля ВМСУ - "Донбасс" и "Корец", - прошли Керченский пролив в сопровождении 2-х катеров "Мангуст", 2-х патрульных катеров "Раптор" со спецназом на борту, сторожевого корабля "Светлячок" и малого пограничного катера "Чибис".
Правильный эскорт - хозяева идут.
Но главное здесь другое. Мы впервые лишаем московитов "зоны комфорта", перехватываем инициативу в свои руки, начинаем прощупывать их слабые места.
Теперь они должны отвечать на наши действия, мы заставляем их играть в нашу игру.
Чтобы играть, нужно думать, а чем думать, если голова у них предназначена, чтобы жрать?
Кто мог подумать о таком четыре года назад?!
5. Турция скоро начнет строительство завода в Украине по производству ударных дронов.
Договор подписан полтора месяца назад. Также в договоре прописана передача нескольких ракетных беспилотников, которые будут жарить террористов на оккупированной части Донбасса.
Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
І.Лютий
Однако, в чем именно «победа» прохода двух ржавых судов там, где они и должны были пройти, не совсем понятно. Может, московиты испугавшись наших ВМС в таком виде, перестанут проверять украинские корабли в Азовском море? Нет. Может эти два недовоенные украинские кораблики станут основой мощной морской армады Украины в Азовском море? Тоже не совсем. Тогда что это, как не обычной пропагандистский шаг действующей власти, чтобы проехаться по ушам украинцев «славной победой»?
А разорвать соглашение о сотрудничестве с агрессором в акватории Азовского моря прямая кошка тонка у Петра Алексеевича? Договор о дружбе с Россией Порошенко уже смело похоронил. Что здесь мешает? Еще далеко до выборов?
Вообще, по Азовскому морю нам нужны системные решения, а не эти громкие пуки в бездну.
С учетом честного понимания того, что Крым мы потеряли надолго, таким системным шагом могло бы стать строительство канала между Черным и Азовским морями, который даже после возвращения Крыма остался бы полезным, значительно сократив путь между украинскими портами разных морей.
Системным решением было бы не постоянные вопли власти про НАТО, к которому мы идем, как СССР к коммунизму, а прямое и масштабное двустороннее соглашение с США о военном сотрудничестве с организацией военно-морской базы американцев в Мариуполе.
Конституция запрещает? А сосать у московитов она позволяет?
Впрочем, по этой антиукраинской власти, которая ведет двойную игру с гражданами Украины в пользу Кремля, все это только мечты.
И пока настоящие украинские патриоты не объединятся в противостоянии режима Порошенко, нас будут и дальше кормить фейковых победами в виде передвижения лоханок в Азовское море и героических захватов никому не нужных хуторов в серой зоне на Востоке. (с)