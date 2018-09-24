 Центр минимизации таможенных платежей, через который проведены экспортные операции на 104 млн грн, ликвидирован в Винницкой области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины была установлена группа лиц, которые, используя подконтрольные компании (в т. ч. нерезиденты), оказывали предприятиям реального сектора экономики Винницкой и других областей Украины услуги по сокрытию валютной выручки при экспорте овощей и фруктов украинского производства.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных компаний-экспортеров и предприятий-нерезидентов, зарегистрированных на территории Беларуси и Молдовы.

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По заказу "клиентов" - физических и юридических лиц (неплательщиков НДС), сельскохозяйственных предприятий и производителей собственной продукции, которые преследовали цель реализации собственно-выращенной продукции без отражения в учете (реализации неучтенной продукции) и дальнейшего уклонения от уплаты налогов, фигуранты за денежное вознаграждение оформляли экспорт сельхозпродукции от имени подконтрольных предприятий в адрес подконтрольных нерезидентов. При этом изготовлялись поддельные экспортные контракты, инвойсы, другие товарно-сопроводительные документы, в которых отображались неправдивые сведения относительно цены, количественного и качественного состава экспортируемых ТМЦ.

В дальнейшем, учитывая ограничения по торговле между Украиной и Российской Федерацией, экспортируемые в Молдову и Беларусь овощи и фрукты украинского происхождения, путем очередной подмены документов, проходили таможенное оформление в Республике Беларусь и экспортировались от имени подконтрольных компаний-нерезидентов в Российскую Федерацию с отображением происхождения ТМЦ от Молдовы и, соответственно, Беларуси.

Средства, полученные от реализации продукции, передавались "клиентам" наличными и не отображались последними в бухгалтерском и налоговом учете, что давало им возможность уклоняться от уплаты налогов и таможенных платежей.

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Общий объем экспортных операций, проведенных через предприятия, которые входили в "центр минимизации таможенных платежей", в течение 2017-2018 годов составил 104 млн гривен.

На основании постановлений суда проведены 4 обыска в автомобиле, офисном, жилом и нежилом помещениях, которые использовались участниками ЦМТП для осуществления незаконной деятельности.

По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний-нерезидентов, печати подконтрольных СПД, бухгалтерские документы и документы внешнеэкономической деятельности, финансово-хозяйственные документы подконтрольных СХД, подтверждающие ведение преступной деятельности, банковские карточки, компьютерную технику и т.д..

Кроме того, наложен арест на банковские счета подконтрольных СХД.

Продолжается следствие.