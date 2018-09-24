EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество, Фоторепортаж
  375  2
Все про:налоговая милиция (1339) Хмельнитчина (364) топливо (408) ГФС (2786)

 Незаконная реализация дизельного топлива прекращена в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области остановили незаконную реализацию дизельного топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что одна из местных жительниц, не будучи зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель и не имея соответствующих разрешительных документов, осуществляет реализацию дизельного топлива со стационарной автозаправочной станции и с емкости типа "Еврокуб", которая находилась на полуприцепе, подключенном к автомобилю марки "Вольво".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд не принял апелляцию "Воленс трейд", фигуранта дела о топливе для "Укрзализныци"

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 25 тыс. литров дизельного топлива на сумму 647,5 тыс. грн, автозаправочную колонку и емкости для хранения ГСМ, автомобиль марки "Вольво" и полуприцеп к нему.

Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 1,4 млн грн.

Незаконная реализация дизельного топлива прекращена в Хмельницкой области 01
Незаконная реализация дизельного топлива прекращена в Хмельницкой области 02

По данному факту в отношении правонарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3087790
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Налоговая мусарня безжалостной рукой сжимает горло проклятых спекулянтов.
 показать весь комментарий
 
Нечего заправляться говном по 25. Будете заправляться тем же говном, только по 30.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНезаконная реализация дизельного топлива прекращена в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх