 Незаконная реализация дизельного топлива прекращена в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что одна из местных жительниц, не будучи зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель и не имея соответствующих разрешительных документов, осуществляет реализацию дизельного топлива со стационарной автозаправочной станции и с емкости типа "Еврокуб", которая находилась на полуприцепе, подключенном к автомобилю марки "Вольво".

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 25 тыс. литров дизельного топлива на сумму 647,5 тыс. грн, автозаправочную колонку и емкости для хранения ГСМ, автомобиль марки "Вольво" и полуприцеп к нему.

Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 1,4 млн грн.





По данному факту в отношении правонарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.