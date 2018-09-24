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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Италия (834) Порошенко (15455) почетное_звание (24)

 Порошенко заслужил почетное звание, его отмена – политическая, - экс-мэр Вероны Този

Бывший мэр Вероны Флавио Този считает, что лишение президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина Вероны является политическим решением веронского городского совета.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в комментарии итальянскому телеканалу Rai.

Читайте также: Пророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона, - СМИ

Он отметил, что почетное звание украинский лидер получил заслужено, вспомнив, как Украина передала музею Вероны похищенные картины известных художников эпохи Возрождения. Бывший итальянский градоначальник подчеркнул, что произведения искусства были возвращена всего за полгода, в то время как в аналогичном случае с Нидерландами этот процесс занимал шесть лет.

Този уверен, что решение городского совета Вероны – политическое. По его словам, об этом свидетельствует выступление главы фракции "Лига", которую называют пророссийской. Он ни разу не упомянул о возвращении картин, зато говорил о Донбассе, противостоянии с США и передаче Украины американского вооружения.

Читайте также: "Политический спектакль Кремля", - украинский посол в Италии о лишении Порошенко звания почетного гражданина Вероны

Как сообщалось, вечером 23 сентября СМИ со ссылкой на итальянское агентство ANSA сообщили, что городской совет Вероны лишил президента Украины Порошенко звания почетного гражданина города. За такое решение проголосовало 28 местных депутатов, "против" - 4.

Порошенко получил звание почетного гражданина города в конце мая 2016 года. Тогда он вернул Веронскому музею Кастельвеккьо 17 картин, выявленных в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3087785
 
   
 Топ комментарии
 
знав Верону через Монтеккі та Капулетті, тепер буду знати як Вато Долбонетті
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Ты воровал что ли, потому что картины были украдены гражданами Италии и Молдовы.
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нужно сегодня всем свободным идти к посольству Италии с протестом....
Не дадим в обиду нашего Черчилля.... Порошенко заслужил почетное звание, его отмена – политическая, - экс-мэр Вероны Този - Цензор.НЕТ 1080
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А, так вот за что его почетным гражданином сделали! За возвращение картин, которые сперли украинцы. Порошенко заслужил почетное звание, его отмена – политическая, - экс-мэр Вероны Този - Цензор.НЕТ 6041
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Ты воровал что ли, потому что картины были украдены гражданами Италии и Молдовы.
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Кража картин Рубенса и Тинторетто из музея в Италии

Стоимость 17 картин, похищенных гражданами Молдовы и Италии из музея Кастельвеккьо в Вероне, достигает 20 миллионов евро.

Читать далее: https://ru.sputnik.md/trend/picture/
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Слышь дебилятко, это молдовский сайт, включить тебе на молдавском, мозги не треснут?
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все что имеет в составе названия слово СПУТНИК - хоть в Молдове хоть в Германии - это пропагандонский ресурс из роисси
их по многим странам наплодила недоимпения
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Транзитом - рашка конечная. Тормознули в Украине.
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Тебя искали, чтобы украинцев в воры записать.
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какие дебилы за ту лигу голосовали?
Неужели экспорт в рашку привышает у Италии экспорт в США?
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там издавна очень сильны левацкие настроения. Порошенко заслужил почетное звание, его отмена – политическая, - экс-мэр Вероны Този - Цензор.НЕТ 5503
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но рашка ж - оголтелый капиталист, который себе во вред пытается обонкротить соседей.
Не понимаю.
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они глубоко не копают, к тому же кацапстан объявил себя правопреемником...
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В Украине экспорт в рашку точно превышает экспорт в США, так что Порошенко мог бы успешно баллотироваться в мэры Вероны.
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Там дело не только в Лиге, за проголосовали 28 из 32 депутатов.
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Да и давали то звание зря, в чем заслуга Порошенко в возврате картин, искал то их не он а вот пропиарится на возврате конечно не утерпел..
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почему же зря? Украина показала себя хорошо. он как главное должностное лицо был отмечен. то бишь Украина в его лице. не?
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Это все равно что пожарные допустим спасли детей из огня а поощрения получает глава МЧС.))
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так оно обычно и бывает... никто в этом мире не любит глубоко копать (ну мож кроме меня Порошенко заслужил почетное звание, его отмена – политическая, - экс-мэр Вероны Този - Цензор.НЕТ 2365 ). но... впрочем по сути я уже всё сказал, повторяться не хочу
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юльок, сходи до ветеринара, в тебе від призвіща Порошенко сказ починається
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нужно сегодня всем свободным идти к посольству Италии с протестом....
Не дадим в обиду нашего Черчилля.... Порошенко заслужил почетное звание, его отмена – политическая, - экс-мэр Вероны Този - Цензор.НЕТ 1080
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Можно даже демонстративно растоптать несколько пачек спагетти из магазина "Товары из Италии"...)
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знав Верону через Монтеккі та Капулетті, тепер буду знати як Вато Долбонетті
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Мне вот стало интересно: в этой Вероне члены горсовета шо, все Цензор читают? Ну, или хотя бы 28 из них. При этом, четверо из членов горсовета, читают только комментарии от Привет, Стрелок и ещё двоих-троих. А иначе- как прикажете расценить итоги такой резолюции)! Ведь, если быть таки справедливым, то деяние Порошенко, в плане выдачи картин- таки реальное. И имеет все причины для поощрения. А тут- вона как!
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Так пишешь, как будто он мог не отдать.
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Если сложилось такое впечатление, то я извиняюсь. Он- отдал. Это факт. А мог или не мог- это, согласись- неинтересно. А если таки интересно, то я полагаю, что ему в голову не приходило- не отдать. Он поступил единственно верно, скорее всего- употребив власть, по-полной, то есть- исключил любые возможные проволочки бюрократические. Вот такое мое мнение.
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Порошенко заслужил только место на висилице! Предатель!
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Это он у твоего клана картины отжал? Понятно... Шо ш вы так неосторожно? Небось- через ИНЕТ продавали... Ну, таких тупых- только виселица и исправит.
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В обычной ситуёвинет мне было бы как-то покую, за что пэти дали звание почетного гражданина Вероны и ХЗ? зачем оно ему, но 100пудов , что кремблядской мразоты тут не обошлось, прикормили жополизы пуйловские внуков "великого звездабола дуче", вот где собака порылась :
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Заслужив почесне звання - консільєро Верони.
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Украина получила огромный, пока еще до конца не просчитанный ущерб от действий президентов Кравчука и Кучмы, как минимум, и тех составов ВР, которые написали и утвердили уродливую конституцию, которая оставила страну без единого союзника и лишила ее возможности присоединения к любым вменяемым союзам. Мало того была закреплена язва, на территории страны, которая обязана была вскрыться и она вскрылась.
Речь идет о российской базе флота в Севастополе. Сейчас это решение выглядит просто сплошным и злонамеренным действием - преступлением, поскольку из всей риторики, по этому поводу, единственной вменяемой была временность этого решения, чтобы РФ смогла построить собственную базу на своей территории. Но как мы теперь видим, россияне просто за год построили себе базы в Сирии и это не заняло десятилетий.
Это и не только это - привело к ситуации, когда своей откровенной беззубостью мы породили в агрессоре уверенность в безнаказанности нападения и он его совершил. Другое дело, что ситуация изменилась и теперь он уже платит за свое собственное решение, но не благодаря, а вопреки тому, что было сделано упомянутыми выше украинскими политическими деятелями. Они, эти деятели - не понесли и похоже - не понесут ответственности за то, во что они превратили Украину и они еще имеют наглость поучать тех, кто смывает за ними нечистоты и кровь.
В общем, надо возвращать смысл слова «ответственность» в действия высших должностных лиц. Они просто обязаны ее иметь кратно большей, чем тот водитель в ДТП, поскольку ущерб от бестолковых или злонамеренных действий - тоже несоизмеримо больше.
Кстати, это относится и к государствам, с которыми Украина имеет дело. РФ уже платит своими трупами и ущербом от санкций, а еще будет платить за причиненный нам ущерб, но не только она должна за это платит. Сейчас встал вопрос о переносе из Минска комиссии «Минского формата» за то, что Беларусь только что проголосовала против включения в повестку дня Генассамблеи ООН вопроса о российской агрессии в отношение Украины. Она это делает последовательно, как и Армения, например, а их послы до сих пор спокойно сидят в Киеве и страны не несут никакой ответственности. Все это давно пора менять.DL
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Та нас рать на парашенко, лучше напишите как прожить при таких зарплатах и пенсиях и как не замерзнуть этой зимой?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко заслужил почетное звание, его отмена – политическая, - экс-мэр Вероны Този
 
 
 
 
 
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