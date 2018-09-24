 Порошенко заслужил почетное звание, его отмена – политическая, - экс-мэр Вероны Този

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в комментарии итальянскому телеканалу Rai.
Он отметил, что почетное звание украинский лидер получил заслужено, вспомнив, как Украина передала музею Вероны похищенные картины известных художников эпохи Возрождения. Бывший итальянский градоначальник подчеркнул, что произведения искусства были возвращена всего за полгода, в то время как в аналогичном случае с Нидерландами этот процесс занимал шесть лет.
Този уверен, что решение городского совета Вероны – политическое. По его словам, об этом свидетельствует выступление главы фракции "Лига", которую называют пророссийской. Он ни разу не упомянул о возвращении картин, зато говорил о Донбассе, противостоянии с США и передаче Украины американского вооружения.
Как сообщалось, вечером 23 сентября СМИ со ссылкой на итальянское агентство ANSA сообщили, что городской совет Вероны лишил президента Украины Порошенко звания почетного гражданина города. За такое решение проголосовало 28 местных депутатов, "против" - 4.
Порошенко получил звание почетного гражданина города в конце мая 2016 года. Тогда он вернул Веронскому музею Кастельвеккьо 17 картин, выявленных в Украине.
Стоимость 17 картин, похищенных гражданами Молдовы и Италии из музея Кастельвеккьо в Вероне, достигает 20 миллионов евро.
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их по многим странам наплодила недоимпения
Неужели экспорт в рашку привышает у Италии экспорт в США?
Не понимаю.
Не дадим в обиду нашего Черчилля....
Речь идет о российской базе флота в Севастополе. Сейчас это решение выглядит просто сплошным и злонамеренным действием - преступлением, поскольку из всей риторики, по этому поводу, единственной вменяемой была временность этого решения, чтобы РФ смогла построить собственную базу на своей территории. Но как мы теперь видим, россияне просто за год построили себе базы в Сирии и это не заняло десятилетий.
Это и не только это - привело к ситуации, когда своей откровенной беззубостью мы породили в агрессоре уверенность в безнаказанности нападения и он его совершил. Другое дело, что ситуация изменилась и теперь он уже платит за свое собственное решение, но не благодаря, а вопреки тому, что было сделано упомянутыми выше украинскими политическими деятелями. Они, эти деятели - не понесли и похоже - не понесут ответственности за то, во что они превратили Украину и они еще имеют наглость поучать тех, кто смывает за ними нечистоты и кровь.
В общем, надо возвращать смысл слова «ответственность» в действия высших должностных лиц. Они просто обязаны ее иметь кратно большей, чем тот водитель в ДТП, поскольку ущерб от бестолковых или злонамеренных действий - тоже несоизмеримо больше.
Кстати, это относится и к государствам, с которыми Украина имеет дело. РФ уже платит своими трупами и ущербом от санкций, а еще будет платить за причиненный нам ущерб, но не только она должна за это платит. Сейчас встал вопрос о переносе из Минска комиссии «Минского формата» за то, что Беларусь только что проголосовала против включения в повестку дня Генассамблеи ООН вопроса о российской агрессии в отношение Украины. Она это делает последовательно, как и Армения, например, а их послы до сих пор спокойно сидят в Киеве и страны не несут никакой ответственности. Все это давно пора менять.DL