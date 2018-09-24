 Порошенко заслужил почетное звание, его отмена – политическая, - экс-мэр Вероны Този

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в комментарии итальянскому телеканалу Rai.

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Он отметил, что почетное звание украинский лидер получил заслужено, вспомнив, как Украина передала музею Вероны похищенные картины известных художников эпохи Возрождения. Бывший итальянский градоначальник подчеркнул, что произведения искусства были возвращена всего за полгода, в то время как в аналогичном случае с Нидерландами этот процесс занимал шесть лет.

Този уверен, что решение городского совета Вероны – политическое. По его словам, об этом свидетельствует выступление главы фракции "Лига", которую называют пророссийской. Он ни разу не упомянул о возвращении картин, зато говорил о Донбассе, противостоянии с США и передаче Украины американского вооружения.

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Как сообщалось, вечером 23 сентября СМИ со ссылкой на итальянское агентство ANSA сообщили, что городской совет Вероны лишил президента Украины Порошенко звания почетного гражданина города. За такое решение проголосовало 28 местных депутатов, "против" - 4.

Порошенко получил звание почетного гражданина города в конце мая 2016 года. Тогда он вернул Веронскому музею Кастельвеккьо 17 картин, выявленных в Украине.