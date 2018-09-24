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 Россия установила в оккупированном Крыму тотальный информационный контроль, - представитель президента в АРК Бабин

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики заявил, что на административной границе с оккупированным Крымом не было и нет эффективных средств нейтрализации сигнала российской пропаганды.

Россия установила в оккупированном Крыму тотальный информационный контроль. Об этом 24 сентября заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики заслушал доклад Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина о свободе слова и информационной политике на временно оккупированной территории Украины в Крыму.

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"Суть сводилась к тому, что в Крыму установлен тотальный информационный контроль государства-агрессора. Более того, после введения в эксплуатацию нового передающего центра "Соленое озеро" вблизи Джанкоя российская пропаганда "накрывает" мощным сигналом значительную территорию Херсонской области. Сейчас соотношение каналов вещания с хорошим приемом составляет один к десяти в пользу российской пропагандистской машины. Сигнал украинских вещателей с башни в Чонгаре глушится на территории Крыма. Апелляция в международные органы по поводу захвата украинского частотного ресурса не срабатывает", - говорится в сообщении.

"Реакция на эти вызовы со стороны украинской власти не является адекватной. Из-за отсутствия финансирования остановлены работы по увеличению высоты башни в Чаплинке. На административной границе с Крымом не было и нет эффективных средств нейтрализации сигнала российской пропаганды. "Украинское радио", которое объективно является наиболее профессиональным и популярным в сегменте информационного вещания, почему-то не получило частотного ресурса в FM-диапазоне для полноценного вещания на юге Херсонщины и на территорию Крыма", - резюмировали в ВР.

Источник: https://censor.net.ua/n3087782
 
 
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"Реакция на эти вызовы со стороны украинской власти не является адекватной".

И это продолжается 5 лет! Случайность?! Не думаю!
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Бедная Украина! Задавили со всех сторон. Мало того, что извне, но и внутри, враждебные телеканалы круглосуточно капают на мозги украинцам и всё больше и больше граждан проникаются тлетворными идеями. Вражеская пятая колонна, несмотря на все усилия гаранта, исподтишка наносит подлые удары по и так разваленной экономике страны. Это из-за них мы до сих пор не можем ни завод патронный заложить, ни к строительству гиперлупа приступить. Вообще ничего не можем. Но выход всё равно будет найден и мы опять полетим в космос, вернём утраченные территории и 10 миллионов уехавших граждан и вернёмся по экономическим показателям опять в 1991 год, и уверенной поступью, семимильными шагами, двинемся в сторону, противоположную вражеской. В сторону Запада и ЕС! И Запад нам в этом поможет! И МВФ нас не оставит одних у разбитого корыта нашей экономики! Слава Украине!
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