 Россия установила в оккупированном Крыму тотальный информационный контроль, - представитель президента в АРК Бабин

Россия установила в оккупированном Крыму тотальный информационный контроль. Об этом 24 сентября заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики заслушал доклад Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина о свободе слова и информационной политике на временно оккупированной территории Украины в Крыму.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нацсовет по ТРВ показал кадры с украинским радиовещанием в оккупированном Симферополе: Выполняют свою информационную миссию. ВИДЕО

"Суть сводилась к тому, что в Крыму установлен тотальный информационный контроль государства-агрессора. Более того, после введения в эксплуатацию нового передающего центра "Соленое озеро" вблизи Джанкоя российская пропаганда "накрывает" мощным сигналом значительную территорию Херсонской области. Сейчас соотношение каналов вещания с хорошим приемом составляет один к десяти в пользу российской пропагандистской машины. Сигнал украинских вещателей с башни в Чонгаре глушится на территории Крыма. Апелляция в международные органы по поводу захвата украинского частотного ресурса не срабатывает", - говорится в сообщении.

"Реакция на эти вызовы со стороны украинской власти не является адекватной. Из-за отсутствия финансирования остановлены работы по увеличению высоты башни в Чаплинке. На административной границе с Крымом не было и нет эффективных средств нейтрализации сигнала российской пропаганды. "Украинское радио", которое объективно является наиболее профессиональным и популярным в сегменте информационного вещания, почему-то не получило частотного ресурса в FM-диапазоне для полноценного вещания на юге Херсонщины и на территорию Крыма", - резюмировали в ВР.