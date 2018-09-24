 Сестра Сенцова: "Олег потерял надежду. Он очень плохо себя чувствует и не знает, сколько еще продержится"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Каплан в интервью "Медузе".

"Олег тоже потерял надежду. Он мне так и написал: "Я не верю, что мы все вместе заживем в Киеве", – это он имел в виду себя с детьми. Он написал завещание, написал, что у него гипоксия и от этого страдает сердце и мозг. Он очень плохо себя чувствует и не знает, сколько еще продержится", – рассказала Каплан.

По словам сестры Сенцова, она сама уже ни на что не надеется и лишь делает, что может.

"На данный момент я себя чувствую в жутком тупике. Раньше у меня всегда был план: устроить акцию, подать апелляцию, напечатать его рассказы, встретиться с политиками, выступить где-то. А сейчас я вообще не понимаю, что делать дальше", – говорит Каплан.

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Она отмечает, что регулярно общается с зарубежными политиками и проводит переговоры с первым вице-спикером Ириной Геращенко.

"Сама я тоже уже не представляю, кого еще на этой планете можно подключить к этой теме. Что уже только мы не перепробовали, что только не делали. Пока все это абсолютно безрезультатно", - говорит Каплан.

Она подчеркнула, что освобождением Сенцова занимается не только украинская сторона, но и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, немецкий канцлер Ангела Меркель, представители Канады.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.