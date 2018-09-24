 Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте: У нас одна страна, одна цель и один Бог, - Турчинов призвал христианские религиозные и общественные организации к объединению во Всеукраинский Собор. ФОТО



Сотни тысяч киевлян и гостей столицы благодарили Бога за все, что имеют.

Во время празднования, которое длилось весь день, проходили шоу команды скейтбордистов из США Untitled Skateboards, выступления байкеров, концертная программа, спортивные соревнования, фестиваль уличной еды, розыгрыши подарков и многое другое. Были также организованы интерактивные фотозоны. Кроме того, во время Праздника Благодарения в колонном зале КГГА на встрече лидеров протестантских церквей, религиозных и общественных деятелей, было принято решение о создании совместного общественного движения церквей и общественных организаций.

По словам главы ВСЦ ЕХБ Валерия Антонюка, обсудив вызовы, стоящие перед Украиной в связи с "войной, агрессией, экономическим кризисом, навязыванием идеологии неоатеизма, разрушением семейных ценностей, продвижением аморальных извращений, выталкиванием христианской веры из общественной жизни, лидеры христианских религиозных и общественных организаций решили начать объединение во "Всеукраинский Собор", координатором общественного движения стал Александр Турчинов ".

"Главная цель - обеспечить христианский путь развития нашей страны. Мы все убеждены, что только на фундаменте вечных христианских ценностей можно построить величие и могущество нашего государства, величие нашей страны ", - прокомментировал решение лидеров церквей Турчинов.

Во время Праздника Благодарения тысячи украинцев вдоль Крещатика развернули государственный флаг, установив рекорд самого длинного флага в Украине - более 250 метров.









Кульминацией празднования стал вечерний Гала-концерт, собравший более ста тысяч зрителей. Его хедлайнерами были руководители протестантских церквей, Секретарь СНБО Александр Турчинов, голливудский актер Стивен Болдуин, мотивационный спикер Ник Холл и экс-солист группы Delirious Мартин Смит.

Видеоприветствие украинцам передал 8-кратный чемпион мира по боксу и христианский лидер из Филиппин Мэнни Пакьяо. В завершение праздника состоялась молитва благодарности за Украину, к которой присоединилось более ста тысяч человек.















"Сегодня, когда мы говорим о празднике Благодарения - это не просто благодарность Богу за то, что он нам дал хороший урожай, но это благодарность за нашу с вами жизнь, за нашу с вами страну, и, в первую очередь, это праздник, который напоминает о нашей ответственности за нашу жизнь, за наши семьи, за нашу Украину перед нашим Творцом ", - сказал А.Турчинов в своем комментарии журналистам.

Напомним, что масштабный Праздник Благодарения проходит в Украине во второй раз. В 2017 году на это событие в Киев был приглашен легендарный проповедник Ник Вуйчич - человек без рук и ног. Тогда его выступление собрало на Крещатике несколько сотен тысяч гостей, а благодаря прямой трансляции мероприятие смогли посмотреть миллионы зрителей по всему миру.