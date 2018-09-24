EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
  716  32
Все про:Киев (16504) праздник (1442) религия (687) Турчинов (3030) баптисты (1)

 Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 сентября в Киеве, на Крещатике, грандиозно отметили Праздник Благодарения, организованный протестантскими церквями. Собралось 100000 участников.

Читайте: У нас одна страна, одна цель и один Бог, - Турчинов призвал христианские религиозные и общественные организации к объединению во Всеукраинский Собор. ФОТО

Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 01


Сотни тысяч киевлян и гостей столицы благодарили Бога за все, что имеют.

Во время празднования, которое длилось весь день, проходили шоу команды скейтбордистов из США Untitled Skateboards, выступления байкеров, концертная программа, спортивные соревнования, фестиваль уличной еды, розыгрыши подарков и многое другое. Были также организованы интерактивные фотозоны. Кроме того, во время Праздника Благодарения в колонном зале КГГА на встрече лидеров протестантских церквей, религиозных и общественных деятелей, было принято решение о создании совместного общественного движения церквей и общественных организаций.

По словам главы ВСЦ ЕХБ Валерия Антонюка, обсудив вызовы, стоящие перед Украиной в связи с "войной, агрессией, экономическим кризисом, навязыванием идеологии неоатеизма, разрушением семейных ценностей, продвижением аморальных извращений, выталкиванием христианской веры из общественной жизни, лидеры христианских религиозных и общественных организаций решили начать объединение во "Всеукраинский Собор", координатором общественного движения стал Александр Турчинов ".

"Главная цель - обеспечить христианский путь развития нашей страны. Мы все убеждены, что только на фундаменте вечных христианских ценностей можно построить величие и могущество нашего государства, величие нашей страны ", - прокомментировал решение лидеров церквей Турчинов.

Во время Праздника Благодарения тысячи украинцев вдоль Крещатика развернули государственный флаг, установив рекорд самого длинного флага в Украине - более 250 метров.

Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 02

Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 03
Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 04

Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 05
Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 06

Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 07

Кульминацией празднования стал вечерний Гала-концерт, собравший более ста тысяч зрителей. Его хедлайнерами были руководители протестантских церквей, Секретарь СНБО Александр Турчинов, голливудский актер Стивен Болдуин, мотивационный спикер Ник Холл и экс-солист группы Delirious Мартин Смит.

Видеоприветствие украинцам передал 8-кратный чемпион мира по боксу и христианский лидер из Филиппин Мэнни Пакьяо. В завершение праздника состоялась молитва благодарности за Украину, к которой присоединилось более ста тысяч человек.


Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 08


Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 09
Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 10

Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 11
Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 12

Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 13

"Сегодня, когда мы говорим о празднике Благодарения - это не просто благодарность Богу за то, что он нам дал хороший урожай, но это благодарность за нашу с вами жизнь, за нашу с вами страну, и, в первую очередь, это праздник, который напоминает о нашей ответственности за нашу жизнь, за наши семьи, за нашу Украину перед нашим Творцом ", - сказал А.Турчинов в своем комментарии журналистам.

Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве 14

Напомним, что масштабный Праздник Благодарения проходит в Украине во второй раз. В 2017 году на это событие в Киев был приглашен легендарный проповедник Ник Вуйчич - человек без рук и ног. Тогда его выступление собрало на Крещатике несколько сотен тысяч гостей, а благодаря прямой трансляции мероприятие смогли посмотреть миллионы зрителей по всему миру.

Источник: https://censor.net.ua/n3087779
 
   
 Топ комментарии
 
Нехай кожний сам обирає для себе релігію чи атеїзм.
Суспільна моральність нам дійсно потрібна.
 показать весь комментарий
 
Його найголовніші християнські цінності - бабки, бажано в доларах США, євро, швейцарських франках, ну і золотий стандарт теж ніхто не відміняв.
 показать весь комментарий
 
Кто-нибудь, отберите у Турчинова траву, которую он курит! Украина - светское государство. И ни в томосе, ни в христианском идиотизме - НЕ НУЖДАЕТСЯ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нехай кожний сам обирає для себе релігію чи атеїзм.
Суспільна моральність нам дійсно потрібна.
 показать весь комментарий
 
 
Поважаючи баптистів та інших протестантів, хочу сказати, що Україна світська держава. Тому не треба казати, що повинен бути лише один релігійний напрямок.
 показать весь комментарий
 
 
Його найголовніші християнські цінності - бабки, бажано в доларах США, євро, швейцарських франках, ну і золотий стандарт теж ніхто не відміняв.
 показать весь комментарий
 
 
А почему христианскую этику из школьных программ убрали?
 показать весь комментарий
 
 
Тому, що не добавили вивчення Корану.
 показать весь комментарий
 
 
У нас христианская страна. Коран в мусульманских странах нужно изучать. Ты знаешь, как к христианам в Саудовской Аравии относятся? "В Саудовской Аравии запрещено публично исповедовать христианство, все граждане этой страны должны быть мусульманами. Религиозная полиция (Мутавин) следит за исполнением законодательства о религии. Граждане Саудовской Аравии, перешедшие в христианство или какую-либо другую религию, приговариваются к смертной казни". Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве - Цензор.НЕТ 2519
 показать весь комментарий
 
И почему мусульмане заставляют христиан платить дополнительный налог (джизья)?
 показать весь комментарий
 
Мені відомо, що у СА безвітсоткові кредити, а християни беруть відсотки за кредит. Отже тепер думай сам.
 показать весь комментарий
 
А ты христиан с иудеями случайно не путаешь? Тільки на фундаменті християнських цінностей можна побудувати могутність нашої держави, - Турчинов на Святі Подяки в Києві - Цензор.НЕТ 3039
 показать весь комментарий
 
Юдеї теж беруть відсотки за кредит.
 показать весь комментарий
 
У Дубаї живуть люди, що сповідують різні релігії. Україна світська держава, а віра особиста справа кожного. Нав'язувати релігію у школі заборонено.
 показать весь комментарий
 
Потому что там учат детей лжи , где Россия миролюбивая страна
 показать весь комментарий
 
 
https://censor.net.ua/photo_news/3087765/rossiya_mirolyubivaya_strana_v_stolichnoyi_shkole_razgorelsya_skandal_izza_uchebnika_po_russkomu_yazyku
 показать весь комментарий
 
Так это же учебник русского языка, а не христианской этики.
 показать весь комментарий
 
За то что "дал" чернозем = благодарность.
За то что "дал" голодомор = (стыдливо прячут глазки)
Просто абсурд когда даже все население мира тупо затопил, но все равно остался "самым добрым, милостивым и т.д.". Вы или трусы или две палки("крестик") - выбирайте.

"спс за церковь" пишет там Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве - Цензор.НЕТ 2267 Это как бы лох, иди в одних портках с рынка где его облапошил наперсточник, за это кому-то был благодарен.
 показать весь комментарий
 
 
Когда детей учат в школе лжи , то что Россия миролюбивая, то ничего нельзя построить в таком государстве.
 показать весь комментарий
 
 
Сотни тысяч киевлян и гостей столицы благодарили Бога за все, что имеют. Источник: https://censor.net.ua/n3087779\\\\\\\\\\

Кстати, почему не наоборот? Почему бабка, которая бегает по храмам, делает это не раз в 50 лет, а чиновник на "Бентли" не живет в нем? Хотя некоторые возвели у себя во дворе мини-притоны для стада(своей семейки). А некоторые, говорят, даже раскрашенные дощечки там имеют где семейка упырьков изображена в качестве летающих мутантов))
 показать весь комментарий
 
Это нам ещё повезло, что на этом посту Турчинов, а не Ехануров. А то бы славили Будду
 показать весь комментарий
 
 
Россия - миролюбивая страна": в столичной школе разгорелся скандал из-за учебника по русскому языку, в котором рассказывают об "общих корнях" двух народов. ФОТО-- о каких ценностях может идти речь, если детей в школе Учалы лжи ? Это все лживо и лицемерие говорить о ценностях. Мне это напоминает ссср по двойной морали
 показать весь комментарий
 
 
Христианскими ценностями,выгодно выуживать бабло из карманов простачков и тех,кого жизнь и люди обидели.
Могущество государства никоим образом не зависит от религии,ебаный сектант
 показать весь комментарий
 
 
Недавно прочитал "С именем б-га удобней расжигать костры для еретиков на площадях, а не выигрывать войны"
 показать весь комментарий
 
 
До дупи всіх цих пасторів, попів, гуру, равинів, імамів, шаманів та інших "духовних" пройдисвітів, у нас світська держава чи як? Мракобісся якесь, на дворі 2018 рік...
 показать весь комментарий
 
 
Кто-нибудь, отберите у Турчинова траву, которую он курит! Украина - светское государство. И ни в томосе, ни в христианском идиотизме - НЕ НУЖДАЕТСЯ.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы Турчинов был иранцем, то Айятолла Хомейни втопывся бы от зависти в Персидском заливе Тільки на фундаменті християнських цінностей можна побудувати могутність нашої держави, - Турчинов на Святі Подяки в Києві - Цензор.НЕТ 2465 Христианская республика, млеа
 показать весь комментарий
 
 
Не расстанусь с комсомолом - буду льісьім богословом!
 показать весь комментарий
 
 
навязыванием идеологии неоатеизма Источник: https://censor.net.ua/n3087779\\\\\\\\\\\

Наглость не порок - жить помогает. А это существо подумало что когда оф. лица страны тупо, скажем так, "настойчиво предлагают" всем быть рабом существа, которое, как "там написано" только то и делало что мучило и уничтожало "детей своих", то это даже не навязывание, а оболванивание? Каждый день так или иначе сталкиваешься с беснованием верунов. Даже эти все "дайбоше", "помогибоше" и прочее, не говоря уже о баламканье звонов и вое попов, за*. так что мало не будет.
Отлично - чем не комми: сами лезут из каждого утюга, но им оказывается что-то "навязывают"... То же хавно только в профиль и в красивом мешочке. Этот ваш протестансвинизм. Задолбали!
 показать весь комментарий
 
 
Все кто обворовывает народ в церкви в первых рядах стоят.
 показать весь комментарий
 
 
"А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два» (Мф. 5:38-41)."
 показать весь комментарий
 
Религия давно стала ширмой и бутафорией в государстве - ну если ты серьёзный политик тебе просто по рангу необходимо заливать в уши про семейные ценности, про религию и веру. Народ такое любит. По факту религия конечно же никак не влияет и не решает в государстве ничегошеньки. И это правильно. Давно доказано что религиозные государства даже при отсутствии корупции и воровства всё равно находятся на отшибе цивилизации и как правило нищеты. Религия один из главнейших врагов развития и прогресса. Всякие саудовские аравии с их Аллахами не надо приводить в пример, все знают за счёт чего там живут, за тот же счёт что и Рашка...повезло жить на нефти. А кому не повезло жить на нефти, то что то Аллах не сильно им помогает, в полном говне и нищите живут. А уж ближний восток по жизни тонул в крови и продолжает тонуть..никак Аллаха своего не поделят...выясняют чей Аллах самый крутой Аллах...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиТолько на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх