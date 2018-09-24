 Только на фундаменте христианских ценностей можно построить могущество нашего государства, - Турчинов на Празднике Благодарения в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни тысяч киевлян и гостей столицы благодарили Бога за все, что имеют.
Во время празднования, которое длилось весь день, проходили шоу команды скейтбордистов из США Untitled Skateboards, выступления байкеров, концертная программа, спортивные соревнования, фестиваль уличной еды, розыгрыши подарков и многое другое. Были также организованы интерактивные фотозоны. Кроме того, во время Праздника Благодарения в колонном зале КГГА на встрече лидеров протестантских церквей, религиозных и общественных деятелей, было принято решение о создании совместного общественного движения церквей и общественных организаций.
По словам главы ВСЦ ЕХБ Валерия Антонюка, обсудив вызовы, стоящие перед Украиной в связи с "войной, агрессией, экономическим кризисом, навязыванием идеологии неоатеизма, разрушением семейных ценностей, продвижением аморальных извращений, выталкиванием христианской веры из общественной жизни, лидеры христианских религиозных и общественных организаций решили начать объединение во "Всеукраинский Собор", координатором общественного движения стал Александр Турчинов ".
"Главная цель - обеспечить христианский путь развития нашей страны. Мы все убеждены, что только на фундаменте вечных христианских ценностей можно построить величие и могущество нашего государства, величие нашей страны ", - прокомментировал решение лидеров церквей Турчинов.
Во время Праздника Благодарения тысячи украинцев вдоль Крещатика развернули государственный флаг, установив рекорд самого длинного флага в Украине - более 250 метров.
Кульминацией празднования стал вечерний Гала-концерт, собравший более ста тысяч зрителей. Его хедлайнерами были руководители протестантских церквей, Секретарь СНБО Александр Турчинов, голливудский актер Стивен Болдуин, мотивационный спикер Ник Холл и экс-солист группы Delirious Мартин Смит.
Видеоприветствие украинцам передал 8-кратный чемпион мира по боксу и христианский лидер из Филиппин Мэнни Пакьяо. В завершение праздника состоялась молитва благодарности за Украину, к которой присоединилось более ста тысяч человек.
"Сегодня, когда мы говорим о празднике Благодарения - это не просто благодарность Богу за то, что он нам дал хороший урожай, но это благодарность за нашу с вами жизнь, за нашу с вами страну, и, в первую очередь, это праздник, который напоминает о нашей ответственности за нашу жизнь, за наши семьи, за нашу Украину перед нашим Творцом ", - сказал А.Турчинов в своем комментарии журналистам.
Напомним, что масштабный Праздник Благодарения проходит в Украине во второй раз. В 2017 году на это событие в Киев был приглашен легендарный проповедник Ник Вуйчич - человек без рук и ног. Тогда его выступление собрало на Крещатике несколько сотен тысяч гостей, а благодаря прямой трансляции мероприятие смогли посмотреть миллионы зрителей по всему миру.
Суспільна моральність нам дійсно потрібна.
За то что "дал" голодомор = (стыдливо прячут глазки)
Просто абсурд когда даже все население мира тупо затопил, но все равно остался "самым добрым, милостивым и т.д.". Вы или трусы или две палки("крестик") - выбирайте.
"спс за церковь" пишет там Это как бы лох, иди в одних портках с рынка где его облапошил наперсточник, за это кому-то был благодарен.
Кстати, почему не наоборот? Почему бабка, которая бегает по храмам, делает это не раз в 50 лет, а чиновник на "Бентли" не живет в нем? Хотя некоторые возвели у себя во дворе мини-притоны для стада(своей семейки). А некоторые, говорят, даже раскрашенные дощечки там имеют где семейка упырьков изображена в качестве летающих мутантов))
Могущество государства никоим образом не зависит от религии,ебаный сектант
Наглость не порок - жить помогает. А это существо подумало что когда оф. лица страны тупо, скажем так, "настойчиво предлагают" всем быть рабом существа, которое, как "там написано" только то и делало что мучило и уничтожало "детей своих", то это даже не навязывание, а оболванивание? Каждый день так или иначе сталкиваешься с беснованием верунов. Даже эти все "дайбоше", "помогибоше" и прочее, не говоря уже о баламканье звонов и вое попов, за*. так что мало не будет.
Отлично - чем не комми: сами лезут из каждого утюга, но им оказывается что-то "навязывают"... То же хавно только в профиль и в красивом мешочке. Этот ваш протестансвинизм. Задолбали!