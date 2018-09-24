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 Политика Украины
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 Подготовительное заседание по делу Штепы перенесли на 26 сентября из-за неявки адвокатов, - прокуратура

Орджоникидзевский райсуд Харькова в понедельник вновь не смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска (Донецкая обл.) Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

"На сегодняшнее заседание не явились два адвоката – заняты в других судебных заседаниях", - сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Следующее заседание назначено на 26 сентября.

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Как сообщалось, Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

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4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

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В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017г. дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.

6 ноября 2017 г. председательствующий судья по делу Штепы ушла в декретный отпуск. А 21 декабря 2017 г. Высший совет правосудия уволил судью Ленинского райсуда Харькова Сергея Скляренко, который в качестве председательствующего судьи вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Это была смена пятого судьи в деле.

В Октябрьском райсуде дело Штепы начали рассматривать заново в пятый раз. При этом 16 января 2018 года у нее истек срок домашнего ареста.

22 января 2018г. подготовительное заседание по этому делу не состоялось, поскольку председательствующий Владимир Курило заявил самоотвод, ссылаясь на то, что его отец, судья апелляционного суда Харьковской области Александр Курило участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Н.Штепе на стадии досудебного расследования. Коллегия судей заявление о самоотводе удовлетворила. 28 февраля 2018 года коллегия Октябрьского райсуда Харькова, рассматривающая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Н.Штепы, председательствующему коллегии Д.Чижиченко и запасному судье Наталье Васильевой. Это был девятый отвод состава суда по делу.

В итоге в Октябрьском районном суде Харькова не осталось судей уголовной специализации для повторного перераспределения дела Штепы.

1 июня коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Н.Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры.

В Октябрьском райсуде Харькова подготовительное заседание по делу провести так и не удалось из-за ряда отводов и самоотвода членов коллегии и председательствующего.

5 июня была назначена новая коллегия судей. 12 июня суд не смог продолжить подготовительное заседание из-за неявки обвиняемой и ее защитников, а 6 августа - из-за отпуска одного из адвокатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3087775
 
 
 Топ комментарии
 
- Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда‑нибудь поумнеет. (с)
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- Она была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был моден в 1911 году, когда дамы носили платья «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинский танец танго. (с)
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Стебетесь.Уже срок вышел,по закону Савченко.
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Тянут до выборов. А там придут к власти "наши мальчики", это же намного лучше , чем Порох. Неля не только не сядет, но еще и медаль получит за отстаивание русского мира.
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Согласен, надо за Петюню голосовать чтоб эту кобылу ещё пять лет судили!!
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Штепа помре від старості, так і не почувши вироку українського суду..
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Нет. Она скоро откроет 4 закон Ньютона.
У нее уже были математические открытия.
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Не хотят судить,наверно может шото лишнего ляпнуть про
нынешнюю власть.
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Неожиданно как-то. Прямо прецедент. Случайность наверно.
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- Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда‑нибудь поумнеет. (с)
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- Она была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был моден в 1911 году, когда дамы носили платья «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинский танец танго. (с)
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Я уже писал тут: Дело Штепы приобрело несколько неожиданный оборот: Тогдашний губернатор Донецкой области Тарута, в интервью прямо заявил:"Всё что вытворяла Штепа- мною одобрено, ибо существовала реальная угроза ей и жизни её детей"(почти цитата) Но, если понадобится это интервью- я берусь его отыскать. А Тарута щас хто? Правильно! Он- в пятницу стал официальным кандидатом в Президенты Украины. Так шо тут- темный лес, сплошной, да и болотистый.
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правильно. Это не Савченко, а просто сепарша.
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"...может вам она как кляча, ну а мне так в самый раз. Я на Вачу ехал плача, возвращался веселясь"(В.Высоцкий)
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Эта стерва, должна уже давно сидеть на нарах, а с ней панькаются, как с малым ребёнком. И всё идёт к тому, что она так и не понесёт справедливого наказания.
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а Лукаш ? а Герман ? а Бондаренко ? почему внимание только Штепе ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодготовительное заседание по делу Штепы перенесли на 26 сентября из-за неявки адвокатов, - прокуратура
 
 
 
 
 
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